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Место главы Украинского института нацпамяти свободно: Кабмин уволил Вятровича

Место главы Украинского института нацпамяти свободно: Кабмин уволил Вятровича
14:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

Руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович сообщил, что в среду завершил свою каденцию на посту главы Института.

Об этом Вятрович написал на своей странице в соцсети Фейсбук в среду днем.

"Я завершил каденцию на посту главы Украинского института национальной памяти. Это были наполненные пять с половиной лет… Я получил заверения от премьер-министра (Украины Алексея Гончарука – ИФ), что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы", - написал Вятрович.

Украинский институт национальной памяти – научно-исследовательское бюджетное учреждение при Кабинете министров Украины. Руководитель УИНП назначается и увольняется с должности распоряжением Кабинета министров Украины.

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Напомним, экс-руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович хотел баллотироваться в списке кандидатов в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" (ранее – "Блок Петра Порошенко "Солидарность").

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Кабмин, Владимир Вятрович, Алексей Гончарук, УИНП.
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