Вятрович пойдет на выборы в Раду в списках партии Порошенко

Новости Украины: Руководитель УИНП Вятрович пойдет на выборы в Раду в списке "Европейской солидарности".

Руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович будет баллотироваться в списке кандидатов в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" (ранее – "Блок Петра Порошенко "Солидарность").

"Сегодня присоединяюсь к команде Петра Порошенко и "Европейской солидарности". (…) Именно из-за угрозы реванша наша, теперь уже совместная команда нужна в новом парламенте Украины. Изменения в Украине будут украинскими", - написал Вятрович в Фейсбуке в четверг.

Он подчеркнул, что не пойдет ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов.

В комментариях к своему посту Вятрович уточнил, что будет баллотироваться как кандидат партийного списка.