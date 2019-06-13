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Вятрович пойдет на выборы в Раду в списках партии Порошенко

Вятрович пойдет на выборы в Раду в списках партии Порошенко
18:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Руководитель УИНП Вятрович пойдет на выборы в Раду в списке "Европейской солидарности".

Руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович будет баллотироваться в списке кандидатов в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" (ранее – "Блок Петра Порошенко "Солидарность").

"Сегодня присоединяюсь к команде Петра Порошенко и "Европейской солидарности". (…) Именно из-за угрозы реванша наша, теперь уже совместная команда нужна в новом парламенте Украины. Изменения в Украине будут украинскими", - написал Вятрович в Фейсбуке в четверг.

Он подчеркнул, что не пойдет ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов.

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В комментариях к своему посту Вятрович уточнил, что будет баллотироваться как кандидат партийного списка.

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Петр Порошенко, Владимир Вятрович, УИНП, Выборы в Раду, Европейская солидарность.
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