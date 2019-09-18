Кабмин принял ряд решений по кадровым вопросам: детали

Правительство во главе с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком принял ряд кадровых назначений.
Об этом сообщили на сайте Кабинета Министров Украины.
Отмечается, что в Правительстве определились с кандидатом на пост председателя Фонда государственного имущества Украины. Им стал Сенниченко Дмитрий Владимирович.
В частности, Правительство согласовало внесение в Верховную Раду Украины представление Премьер-министра Украины о назначении Сенниченко Дмитрия Владимировича Председателем Фонда государственного имущества Украины.
Также в Кабмине назначили ряд заместителей, а именно:
Министерство инфраструктуры
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства
Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
Министерство юстиции
Кабинет Министров также провел ряд увольнений.
Кого уволили в правительстве
Кабмин принял решение освободить с должностей замминистров Вакараша Виктора Михайловича и Полуйко Василия Юлиановича (Минэкологии).
С должностей заместителя Министра в Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции уволили Довганя Виктора Николаевича.
В Государственном агентстве Украины о управлению зоной отчуждения освободили с должности Насвита Олега Илиодоровича (по возрасту - ред.).
Также, по обоюдному соглашению, уволили председателя Украинского Института национальной памяти Вятровича Владимира Михайловича .
К тому же, Правительство согласовало временном возложении исполнения обязанностей генерального директора ПАО "Центрэнерго" на Потапенко Владимира Ивановича.