Кабмин принял ряд решений по кадровым вопросам: детали

Новости Украины:Сегодня, 18 сентября, Кабинет Министров Украины решил ряд кадровых вопросов.

Правительство во главе с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком принял ряд кадровых назначений.

Об этом сообщили на сайте Кабинета Министров Украины.

Отмечается, что в Правительстве определились с кандидатом на пост председателя Фонда государственного имущества Украины. Им стал Сенниченко Дмитрий Владимирович.

В частности, Правительство согласовало внесение в Верховную Раду Украины представление Премьер-министра Украины о назначении Сенниченко Дмитрия Владимировича Председателем Фонда государственного имущества Украины.

Также в Кабмине назначили ряд заместителей, а именно:

Министерство инфраструктуры

Форсюк Наталья Валерьевна - заместителем Министра,

Клетках Александра Петровна - заместителем Министра по вопросам европейской интеграции;

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Николайчук Сергей Анатольевич - заместителем Министра;

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

Ильяшенко Алексей Владимирович - заместителем Министра по вопросам европейской интеграции;

Министерство юстиции

Горовец Евгений Николаевич - первый заместитель Министра,

Банчук Александр Анатольевич - заместителем Министра,

Онищук Ольга Николаевна - заместителем Министра по вопросам государственной регистрации,

Орешник Иван Юрьевич - заместителем Министра - Уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека.

Кабинет Министров также провел ряд увольнений.

Кого уволили в правительстве

Кабмин принял решение освободить с должностей замминистров Вакараша Виктора Михайловича и Полуйко Василия Юлиановича (Минэкологии).

С должностей заместителя Министра в Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции уволили Довганя Виктора Николаевича.

В Государственном агентстве Украины о управлению зоной отчуждения освободили с должности Насвита Олега Илиодоровича (по возрасту - ред.).

Также, по обоюдному соглашению, уволили председателя Украинского Института национальной памяти Вятровича Владимира Михайловича .

К тому же, Правительство согласовало временном возложении исполнения обязанностей генерального директора ПАО "Центрэнерго" на Потапенко Владимира Ивановича.