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Среда, 18.09.2019
Кабмин принял ряд решений по кадровым вопросам: детали
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Кабмин принял ряд решений по кадровым вопросам: детали

Кабмин принял ряд решений по кадровым вопросам: детали
14:18 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Сегодня, 18 сентября, Кабинет Министров Украины решил ряд кадровых вопросов.

Правительство во главе с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком принял ряд кадровых назначений.

Об этом сообщили на сайте Кабинета Министров Украины.

Отмечается, что в Правительстве определились с кандидатом на пост председателя Фонда государственного имущества Украины. Им стал Сенниченко Дмитрий Владимирович.

В частности, Правительство согласовало внесение в Верховную Раду Украины представление Премьер-министра Украины о назначении Сенниченко Дмитрия Владимировича Председателем Фонда государственного имущества Украины.

Также в Кабмине назначили ряд заместителей, а именно:

Министерство инфраструктуры

  • Форсюк Наталья Валерьевна - заместителем Министра,
  • Клетках Александра Петровна - заместителем Министра по вопросам европейской интеграции;

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства

  • Николайчук Сергей Анатольевич - заместителем Министра;

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

  • Ильяшенко Алексей Владимирович - заместителем Министра по вопросам европейской интеграции;

Министерство юстиции

  • Горовец Евгений Николаевич - первый заместитель Министра,
  • Банчук Александр Анатольевич - заместителем Министра,
  • Онищук Ольга Николаевна - заместителем Министра по вопросам государственной регистрации,
  • Орешник Иван Юрьевич - заместителем Министра - Уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека.

Кабинет Министров также провел ряд увольнений.

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Кого уволили в правительстве

Кабмин принял решение освободить с должностей замминистров Вакараша Виктора Михайловича и Полуйко Василия Юлиановича (Минэкологии).

С должностей заместителя Министра в Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции уволили  Довганя Виктора Николаевича.

В Государственном агентстве Украины о управлению зоной отчуждения освободили с должности Насвита Олега Илиодоровича (по возрасту - ред.). 

Также, по обоюдному соглашению, уволили председателя Украинского Института национальной памяти Вятровича Владимира Михайловича .

К тому же, Правительство согласовало временном возложении исполнения обязанностей генерального директора ПАО "Центрэнерго" на Потапенко Владимира Ивановича.

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Правительство, Кабмин, Алексей Гончарук.
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