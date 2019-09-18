Правительство выбрало кандидатуру на пост нового главы госимущества

Новости Украины:Кабмин избрал и направил на подтверждение в парламент кандидатуру на пост главы Фонда госимущества.

Кабинет министров направил в парламент представление на назначение новым главой Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Окончательное решение о назначении Сенниченко должна принять Верховная Рада.

Как сообщает Громадське, Дмитрий Сенниченко - украинский экономист, работал в Национальном банке, и на службе у премьер-министра (в 2000 году).

Также был руководителем Немецкого общества международного сотрудничества, находился на должностях члена наблюдательных советов Prozorro.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщал, что правительство назначит новое руководство Фонда государственного имущества, которое должно пересмотреть перечень объектов для приватизации.

Сейчас Фонд государственного имущества возглавляет Виталий Трубаров. За время, в течение которого он возглавлял ФГИУ, в Украине не продали ни одного лота большой приватизации, которые утвердило правительство еще в 2018 году.

Сам Трубаров объяснял это судебной волокитой, связанной с процедурой продажи крупных государственных предприятий. В частности через суды заблокировали процесс назначения инвестиционных советников, которые в соответствии с законодательством, должны готовить госкомпании к продаже.