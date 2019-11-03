Чем порадует нас декабрь: топ-10 зимних литературных новинок

1 "Дарующий звезды", Джоджо Мойес Джоджо Мойес завоевала сердца поклонниц любовных романов своим бестселлером "До встречи с тобой", по мотивам которого был снят одноименный фильм с Эмилией Кларк. Этой зимой впервые на русском выйдет новый роман английской писательницы. События разворачиваются в 1937 году. Юная Элис мечтает вырваться из постылого родительского дома и выходит замуж за красавца-американца. Однако вскоре девушка понимает, что совершила ужасную ошибку, попав из одного гнета в другой. Элис знакомится с Марджери – властной, сильной женщиной, привыкшей принимать решения без оглядки на мнение мужчин. Сможет ли Марджери изменить характер Элис?

2 "Населенный призраками", Даниэль Вега Мистический роман для любителей атмосферных историй с темными загадками о прошлом героев. Хендрикс не в восторге от того, что родители вынудили ее переехать в маленький городок, который не сулит ничего интересного. Правда, местные рассказывают легенду о доме, где поселилась Хендрикс. Якобы в нем обитают призраки. Сперва наша героиня скептично относилась к слухам, но вскоре в доме начали происходить странные события. Хендрикс слышит чьи-то голоса!

3 "Так берегись", Макс Фрай Новый роман от популярной русскоязычной писательницы, подарившей нам в соавторстве миры Макса Фрая и Ехо. Последние годы Мартынчик трудится соло. Каждый выход новой книги всегда сопровождается интригой, ведь рецензенты составляют тексты так, что о содержании романа ничего не понятно. Так и не терпится поскорее прочесть книгу! Пока известно мало: это роман не о любви, не о смерти, он о слабости и силе. О субтильной границе между ними, если быть точнее.

4 "Подменыш", Виктор Лаваль Эмма и Аполлон искренне стараются вести себя как прилежные, заботливые родители, однако появление в семье малыша может выбить из колеи любого. Бессонные ночи выматывают Аполлона, когда к недосыпам добавляются кошмары. Тем временем Эмма медленно сходит с ума, уверяя, будто их ребенка подменили. Может, материнское сердце не врет..?

5 "Лето бабочек", Хэрриет Эванс Хэрриет Эванс уже не в первый раз появляется в наших литературных обзорах. Ее новый роман обещает быть увлекательной историей о становлении, о семейных тайнах и древних сказках. В детстве Нина Парр читала сказку, в которой король даровал своей королеве замок, чьи сады были полны бабочек. Однако легкокрылые бабочки не вызывают у Нины слишком уж светлых чувств, ведь из-за них погиб ее отец. Точнее, девушка так считала…

6 "Ничего не планируй", Морган Мэтсон В семействе Грантов вот-вот произойдет судьбоносное событие – свадьба старшей из дочерей, после которой родители планируют продать дом и переехать. Тем временем младшая их дочь – Чарли – тщательно продумывает свои выходные, надеясь сделать их незабываемыми. Вот только подготовка к свадьбе идет из рук вон плохо, а вся родня рассорилась. Неужели перемены начнутся с неприятностей?

7 "Скажи мне, кто я", Адриана Мэзер Новая история от автора мистического романа "Как повесить ведьму". Вам нравится фэнтези о сильных девушках, выживающих в непростых условиях? Тогда не пропустите новинку от Мэзер. Новембер была обычной девушкой из провинциального городка, пока не оказалась в странной академии, где взращивают наемных убийц. Когда один из учеников погибает, подозрения падают на новенькую студентку – на Новембер. Сможет ли она найти настоящего убийцу прежде, чем станет очередной его жертвой?

8 "Звезды в твоих глазах", Дженн Беннет Бывает так, что от прежней крепкой дружбы не остается и следа. Именно так и случилось у Зори и Леннон, которые из закадычных друзей стали врагами. Они на дух друг друга не выносят. Но всего одно событие может изменить их холодную неприязнь. Нужен всего один поход и одна ночь среди безлюдных пейзажей под мириадами звезд.

9 "Девушка, которую вернуло море", Эдриенн Янг Говорят, что Тову изгнало само море. Еще малышкой ее нашли рядом с холодным фьордом. Това не помнит своего прошлого, но странные символы на руках предопределят ее будущее. Изгнанная морем происходит из древнего клана и обладает даром предсказаний. Видя значения рун, Това узнает о грядущей войне, в которой суждено погибнуть удочерившему ее клану. На что она готова ради спасения близких людей?