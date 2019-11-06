Феликс Штейнбук стал лауреатом премии имени А. Билецкого

Новости культуры:Победитель избирался путем тайного голосования на заседании жюри премии под председательством директора института литературы имени Т. Г. Шевченко М. Г. Жулинского.

Сборник эссе-миниатюр "Інкубація "Яєць динозавра"", посвященный критической рецепции малой прозы Олеся Ульяненко, объявлена лауреатом премии в области литературной критики имени А. Билецкого.

Как сообщается, автором сборника является профессор Киевского национального лингвистического университета, доктор филологии Феликс Штейнбук, а его сборник вышел в свет в 2016 году в издательстве "Люта справа".

Профессор Штейнбук – украинский литературовед, педагог и методист, который считается главным экспертом по категории телесности. Он является автором книг "Основы телесного миметизма в текстовых стратегиях постмодернистской литературе конца ХХ – начала ХХІ века", "Конвергенция телесных микротопосов в современной мировой литературе" и другие.

Ранее был деканом Крымского гуманитарного университета (г. Ялта), но после оккупации уехал из Крыма в апреле 2014 года.

Как известно, премия имени А. Билецкого основана в 1971 году и является единственной премией за литературную критику. Это премия Союза писателей Украины и Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины и призвана способствовать развитию украинской литературной критики, усилению ее активности в исследовании и освещении современного литературного процесса, его тенденций, явлений и личностей.

Премия присуждается ежегодно за лучшие работы разных жанров в области литературной критики, за исключеним сборников статей и монографий.