Скачать
Среда, 06.11.2019
Украинские международные резервы опять сократились
Украинские международные резервы опять сократились
День в ООС: Четверо украинских бойцов ранены
День в ООС: Четверо украинских бойцов ранены
Невеста Роналду приревновала игрока к горячей актрисе (Видео)
Невеста Роналду приревновала игрока к горячей актрисе (Видео)
Нас будет трое: модель Искра Лоуренс беременна
Нас будет трое: модель Искра Лоуренс беременна

Феликс Штейнбук стал лауреатом премии имени А. Билецкого

Феликс Штейнбук стал лауреатом премии имени А. Билецкого
19:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:pixabay

Новости культуры:Победитель избирался путем тайного голосования на заседании жюри премии под председательством директора института литературы имени Т. Г. Шевченко М. Г. Жулинского.

Сборник эссе-миниатюр "Інкубація "Яєць динозавра"", посвященный критической рецепции малой прозы Олеся Ульяненко, объявлена лауреатом премии в области литературной критики имени А. Билецкого.

Как сообщается, автором сборника является профессор Киевского национального лингвистического университета, доктор филологии Феликс Штейнбук, а его сборник вышел в свет в 2016 году в издательстве "Люта справа".

Профессор Штейнбук – украинский литературовед, педагог и методист, который считается главным экспертом по категории телесности. Он является автором книг "Основы телесного миметизма в текстовых стратегиях постмодернистской литературе конца ХХ – начала ХХІ века", "Конвергенция телесных микротопосов в современной мировой литературе" и другие.

"Ворошиловград" Сергея Жадана представили на фестивале в Нидерландах
"Ворошиловград" Сергея Жадана представили на фестивале в НидерландахЧитать полностью

Ранее был деканом Крымского гуманитарного университета (г. Ялта), но после оккупации уехал из Крыма в апреле 2014 года.

Как известно, премия имени А. Билецкого основана в 1971 году и является единственной премией за литературную критику. Это премия Союза писателей Украины и Института литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины и призвана способствовать развитию украинской литературной критики, усилению ее активности в исследовании и освещении современного литературного процесса, его тенденций, явлений и личностей.

Премия присуждается ежегодно за лучшие работы разных жанров в области литературной критики, за исключеним сборников статей и монографий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Литература, Литературная премия, Критика, Премии, Феликс Штейнбук, Премия имени А. Билецкого, Кини.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как работа: гимнастка рассказала о фильмах для взрослых
02 Почему пожилым людям стоит включить свеклу в свой рацион
03 Украина откажется от групп инвалидности: что теперь будет
04 Маникюр 2019: потрясающие идеи в стиле "паутинка" (Фото)
05 Весна в ноябре: синоптики прогнозируют до +20° и грозы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бородянский: В Украине нет религиозной войны
Бородянский: В Украине нет религиозной войны
ВНО-2020: обнародованы правила и требования
ВНО-2020: обнародованы правила и требования
&quot;Fair play&quot;: Ткаченко предлагает штрафовать убыточные СМИ
"Fair play": Ткаченко предлагает штрафовать убыточные СМИ
Феликс Штейнбук стал лауреатом премии имени А. Билецкого
Феликс Штейнбук стал лауреатом премии имени А. Билецкого
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь