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Читайте с удовольствием: топ книг с самым непредсказуемым финалом

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Читайте с удовольствием: топ книг с самым непредсказуемым финалом
13:32 Сегодня Телеграф 100bestbooks.ru Фото: pixabay

Новости культуры:Мы предлагаем вашему вниманию книги, в которых отгадки на загадки переворачивают всю картину повествования и меняют наше представление о сюжете и его героях.

  • 1

    Агата Кристи "Убийство в "Восточном экспрессе"

    Год: 1934

    Метки: Роман, Детектив

    Даже если подозреваемых слишком много, а мотивы преступления неясны, гениальный сыщик Эркюль Пуаро найдет правильный путь в лабиринте криминальной интриги. Он безошибочно определяет убийцу в поезде.

  • 2

    Борис Акунин "Азазель"

    Год: 1998

    Метки: Детектив, Приключения, Роман, Современная проза

    Эрасту Фандорину всего двадцать лет, но он удачлив, бесстрашен, благороден и привлекателен. Но самое главное — он прирождённый сыщик. Юный Эраст Петрович служит в полицейском управлении письмоводителем, но по долгу службы сталкивается с запутанным делом. Он принимается за расследование. Странное самоубийство студента — наследника крупного состояния приводит Фандорина к некоей крупной подпольной организации, в которой замешаны весьма влиятельные лица. В ходе расследования Эраст столкнётся с опасными противниками, несколько раз будет на волосок от смерти, успеет влюбиться и навсегда потерять свою любовь.

  • 3

    Агата Кристи "Десять негритят"

    Год: 1939

    Метки: Роман, Детектив

    Имя Агаты Кристи не нуждается в представлении, ей давно отдана пальма первенства среди писательниц детективного жанра. В книге собраны лучшие романы Агаты Кристи,где в полной мере проявилась способность писательницы придумывать замысловатые сюжеты и находить неожиданные оригинальные развязки. На страницах книги читателивстретятся с любимым персонажем Агаты Кристи сыщиком Эркюлем Пуаро, который с блеском проявляет свои аналитические способности при раскрытии самых головоломных преступлений.

  • 4

    Дафна дю Морье "Ребекка"

    Год: 1938

    Метки: О любви, Мистика, Детектив, Готика, Роман

    "Ребекка" – не просто самый известный роман Дафны Дюморье.

    Не просто книга, по которой снят культовый фильм А.Хичкока.

    Не просто произведение, заложившее стилистические основы всех "интеллектуальных триллеров" наших дней.

    "Ребекка" – это роман уникальный, страшный – и прозрачный, простой – и элитный. Роман, без которого не существовало бы ни "Степного волка" Гессе, ни "Кэрри" Кинга.

  • 5

    Стивен Кинг "Темная башня"

    Год: 1982-2012

    Метки: Хоррор, Фэнтези, Фантастика, Мистика

    Цикл из восьми романов американского писателя Стивена Кинга, повествующий о долгих странствиях стрелка Роланда Дискейна. Конечной целью поисков является Тёмная Башня — легендарное место, которое удерживает все миры от разрушения и хаоса. Этот цикл книг смешивает многие жанры, такие как: фантастика, вестерн, фэнтези и ужасы. Стивен Кинг называет этот цикл своим magnum opus. Помимо этих семи книг, автор упоминает о персонажах Тёмной Башни во многих других своих произведениях.

  • 6

    Чак Паланик "Бойцовский клуб"

    Год: 1996

    Метки: Современная проза, Сатира, Роман

    Перед Вами — культовый роман "Бойцовский клуб" в переводе А. Егоренкова. Своеобразный манифест "сердитых молодых людей" нашего времени... Это — самая потрясающая и самая скандальная книга 1990-х. Книга, в которой устами Чака Паланика заговорило не просто "поколение икс", но — "поколение икс" уже озлобленное, уже растерявшее свои последние иллюзии. Вы смотрели фильм "Бойцовский клуб"? Тогда — читайте книгу, по которой он был снят!

  • 7

    Диана Сеттерфилд "Тринадцатая сказка"

    Год: 2006

    Метки: Мистика, Для подростков, Детектив, Готика, Роман, Современная проза

    Впервые на русском – "Тринадцатая сказка" Дианы Сеттерфилд – признанный шедевр современной английской прозы, книга, открывшая для широкой публики жанр "неоготики" и заставившая англо-американских критиков заговорить о возвращении золотого века британского романа, овеянного именами Шарлотты Бронте и Дафны дю Морье. Дебютный роман скромной учительницы, права на который были куплены за небывалые для начинающего автора деньги (800 тысяч фунтов за британское издание, миллион долларов – за американское), обогнал по продажам бестселлеры последних лет, был моментально переведен на несколько десятков языков и удостоился от рецензентов почетного имени "новой „Джейн Эйр”".

  • 8

    Курт Воннегут "Сирены Титана"

    Год: 1959

    Метки: Юмор, Фэнтези, Фантастика, Современная проза, Роман

    В романе Воннегут называет возможный смысл существования человечества, и смысл этот показывает суетность и мимолётность многих общечеловеческих ценностей. Вначале кажется, что одни герои романа используют других для своих целей, но постепенно становится понятно, что и их так же жестоко и бессмысленно использовал кто-то ещё.

  • 9

    Иэн Макьюэн "Искупление"

    Год: 2001

    Метки: Современная проза, Сатира, Роман, О любви, О войне

    Жаркий летний день 1934-го…

    Трое молодых людей, охваченных предчувствием любви…

    Первые поцелуи, первое ощущение беспредельного счастья – и невольное предательство, навсегда изменившее судьбы троих и ставшее для них началом совершенно иной жизни…

    "Искупление" – это поразительная в своей искренности "хроника утраченного времени" предвоенной Англии, которую ведет девочка-подросток, на свой причудливый и по-детски жестокий лад переоценивая и переосмысливая события "взрослой" жизни.

  • 10

    Джоанн Харрис "Джентльмены и игроки"

    Год: 2005

    Метки: Роман, Психология, Мистика, Детектив, Современная проза, Триллер

    Привилегированная школа Сент-Освальд всегда славилась безупречным порядком и исключительным благонравием. Трудно даже представить, что здесь может произойти нечто дерзкое, возмутительное, вопиющее. Однако это происходит. Начинается с каких-то мелких недоразумений, но постепенно события нарастают как снежный ком. Против Сент-Освальд ведется тайная война, ведущая к ее полному разрушению. И никто не знает, что корни происходящего уходят в прошлое, когда страдающий ребенок твердо решил отомстить школе за свое унижение.

  • 11

    Иэн М. Бэнкс "Осиная фабрика"

    Год: 1984

    Метки: Роман

    Знаменитый роман выдающегося шотландца, самый скандальный дебют в английской прозе последних десятилетий. Познакомьтесь с шестнадцатилетним Фрэнком. Он убил троих. Он — совсем не тот, кем кажется. Он — совсем не тот, кем себя считает. Добро пожаловать на остров, который стерегут Жертвенные Столбы. В дом, где на чердаке ждет смертоносная Осиная Фабрика.

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Литература, Роман, Агата Кристи, Фантастика, Триллер, Хоррор, Приключения, Мистика, Стивен Кинг, Готика, Фэнтези, Детектив, Борис Акунин, Курт Воннегут, Чак Паланик, Сатира, Дафна Дю Морье, Иэн Макьюэн, Современная проза, Подборка книг, Джоанн Харрис, Иэн М. Бэнкс, Диана Сеттерфилд.
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