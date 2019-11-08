Читайте с удовольствием: топ книг с самым непредсказуемым финалом

1 Агата Кристи "Убийство в "Восточном экспрессе" Год: 1934 Метки: Роман, Детектив Даже если подозреваемых слишком много, а мотивы преступления неясны, гениальный сыщик Эркюль Пуаро найдет правильный путь в лабиринте криминальной интриги. Он безошибочно определяет убийцу в поезде.

2 Борис Акунин "Азазель" Год: 1998 Метки: Детектив, Приключения, Роман, Современная проза Эрасту Фандорину всего двадцать лет, но он удачлив, бесстрашен, благороден и привлекателен. Но самое главное — он прирождённый сыщик. Юный Эраст Петрович служит в полицейском управлении письмоводителем, но по долгу службы сталкивается с запутанным делом. Он принимается за расследование. Странное самоубийство студента — наследника крупного состояния приводит Фандорина к некоей крупной подпольной организации, в которой замешаны весьма влиятельные лица. В ходе расследования Эраст столкнётся с опасными противниками, несколько раз будет на волосок от смерти, успеет влюбиться и навсегда потерять свою любовь.

3 Агата Кристи "Десять негритят" Год: 1939 Метки: Роман, Детектив Имя Агаты Кристи не нуждается в представлении, ей давно отдана пальма первенства среди писательниц детективного жанра. В книге собраны лучшие романы Агаты Кристи,где в полной мере проявилась способность писательницы придумывать замысловатые сюжеты и находить неожиданные оригинальные развязки. На страницах книги читателивстретятся с любимым персонажем Агаты Кристи сыщиком Эркюлем Пуаро, который с блеском проявляет свои аналитические способности при раскрытии самых головоломных преступлений.

4 Дафна дю Морье "Ребекка" Год: 1938 Метки: О любви, Мистика, Детектив, Готика, Роман "Ребекка" – не просто самый известный роман Дафны Дюморье. Не просто книга, по которой снят культовый фильм А.Хичкока. Не просто произведение, заложившее стилистические основы всех "интеллектуальных триллеров" наших дней. "Ребекка" – это роман уникальный, страшный – и прозрачный, простой – и элитный. Роман, без которого не существовало бы ни "Степного волка" Гессе, ни "Кэрри" Кинга.

5 Стивен Кинг "Темная башня" Год: 1982-2012 Метки: Хоррор, Фэнтези, Фантастика, Мистика Цикл из восьми романов американского писателя Стивена Кинга, повествующий о долгих странствиях стрелка Роланда Дискейна. Конечной целью поисков является Тёмная Башня — легендарное место, которое удерживает все миры от разрушения и хаоса. Этот цикл книг смешивает многие жанры, такие как: фантастика, вестерн, фэнтези и ужасы. Стивен Кинг называет этот цикл своим magnum opus. Помимо этих семи книг, автор упоминает о персонажах Тёмной Башни во многих других своих произведениях.

6 Чак Паланик "Бойцовский клуб" Год: 1996 Метки: Современная проза, Сатира, Роман Перед Вами — культовый роман "Бойцовский клуб" в переводе А. Егоренкова. Своеобразный манифест "сердитых молодых людей" нашего времени... Это — самая потрясающая и самая скандальная книга 1990-х. Книга, в которой устами Чака Паланика заговорило не просто "поколение икс", но — "поколение икс" уже озлобленное, уже растерявшее свои последние иллюзии. Вы смотрели фильм "Бойцовский клуб"? Тогда — читайте книгу, по которой он был снят!

7 Диана Сеттерфилд "Тринадцатая сказка" Год: 2006 Метки: Мистика, Для подростков, Детектив, Готика, Роман, Современная проза Впервые на русском – "Тринадцатая сказка" Дианы Сеттерфилд – признанный шедевр современной английской прозы, книга, открывшая для широкой публики жанр "неоготики" и заставившая англо-американских критиков заговорить о возвращении золотого века британского романа, овеянного именами Шарлотты Бронте и Дафны дю Морье. Дебютный роман скромной учительницы, права на который были куплены за небывалые для начинающего автора деньги (800 тысяч фунтов за британское издание, миллион долларов – за американское), обогнал по продажам бестселлеры последних лет, был моментально переведен на несколько десятков языков и удостоился от рецензентов почетного имени "новой „Джейн Эйр”".

8 Курт Воннегут "Сирены Титана" Год: 1959 Метки: Юмор, Фэнтези, Фантастика, Современная проза, Роман В романе Воннегут называет возможный смысл существования человечества, и смысл этот показывает суетность и мимолётность многих общечеловеческих ценностей. Вначале кажется, что одни герои романа используют других для своих целей, но постепенно становится понятно, что и их так же жестоко и бессмысленно использовал кто-то ещё.

9 Иэн Макьюэн "Искупление" Год: 2001 Метки: Современная проза, Сатира, Роман, О любви, О войне Жаркий летний день 1934-го… Трое молодых людей, охваченных предчувствием любви… Первые поцелуи, первое ощущение беспредельного счастья – и невольное предательство, навсегда изменившее судьбы троих и ставшее для них началом совершенно иной жизни… "Искупление" – это поразительная в своей искренности "хроника утраченного времени" предвоенной Англии, которую ведет девочка-подросток, на свой причудливый и по-детски жестокий лад переоценивая и переосмысливая события "взрослой" жизни.

10 Джоанн Харрис "Джентльмены и игроки" Год: 2005 Метки: Роман, Психология, Мистика, Детектив, Современная проза, Триллер Привилегированная школа Сент-Освальд всегда славилась безупречным порядком и исключительным благонравием. Трудно даже представить, что здесь может произойти нечто дерзкое, возмутительное, вопиющее. Однако это происходит. Начинается с каких-то мелких недоразумений, но постепенно события нарастают как снежный ком. Против Сент-Освальд ведется тайная война, ведущая к ее полному разрушению. И никто не знает, что корни происходящего уходят в прошлое, когда страдающий ребенок твердо решил отомстить школе за свое унижение.