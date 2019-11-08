Читайте с удовольствием: топ книг с самым непредсказуемым финалом

Агата Кристи "Убийство в "Восточном экспрессе"
Год: 1934
Метки: Роман, Детектив
Даже если подозреваемых слишком много, а мотивы преступления неясны, гениальный сыщик Эркюль Пуаро найдет правильный путь в лабиринте криминальной интриги. Он безошибочно определяет убийцу в поезде.
Борис Акунин "Азазель"
Год: 1998
Метки: Детектив, Приключения, Роман, Современная проза
Эрасту Фандорину всего двадцать лет, но он удачлив, бесстрашен, благороден и привлекателен. Но самое главное — он прирождённый сыщик. Юный Эраст Петрович служит в полицейском управлении письмоводителем, но по долгу службы сталкивается с запутанным делом. Он принимается за расследование. Странное самоубийство студента — наследника крупного состояния приводит Фандорина к некоей крупной подпольной организации, в которой замешаны весьма влиятельные лица. В ходе расследования Эраст столкнётся с опасными противниками, несколько раз будет на волосок от смерти, успеет влюбиться и навсегда потерять свою любовь.
Агата Кристи "Десять негритят"
Год: 1939
Метки: Роман, Детектив
Имя Агаты Кристи не нуждается в представлении, ей давно отдана пальма первенства среди писательниц детективного жанра. В книге собраны лучшие романы Агаты Кристи,где в полной мере проявилась способность писательницы придумывать замысловатые сюжеты и находить неожиданные оригинальные развязки. На страницах книги читателивстретятся с любимым персонажем Агаты Кристи сыщиком Эркюлем Пуаро, который с блеском проявляет свои аналитические способности при раскрытии самых головоломных преступлений.
Дафна дю Морье "Ребекка"
Год: 1938
Метки: О любви, Мистика, Детектив, Готика, Роман
"Ребекка" – не просто самый известный роман Дафны Дюморье.
Не просто книга, по которой снят культовый фильм А.Хичкока.
Не просто произведение, заложившее стилистические основы всех "интеллектуальных триллеров" наших дней.
"Ребекка" – это роман уникальный, страшный – и прозрачный, простой – и элитный. Роман, без которого не существовало бы ни "Степного волка" Гессе, ни "Кэрри" Кинга.
Стивен Кинг "Темная башня"
Год: 1982-2012
Метки: Хоррор, Фэнтези, Фантастика, Мистика
Цикл из восьми романов американского писателя Стивена Кинга, повествующий о долгих странствиях стрелка Роланда Дискейна. Конечной целью поисков является Тёмная Башня — легендарное место, которое удерживает все миры от разрушения и хаоса. Этот цикл книг смешивает многие жанры, такие как: фантастика, вестерн, фэнтези и ужасы. Стивен Кинг называет этот цикл своим magnum opus. Помимо этих семи книг, автор упоминает о персонажах Тёмной Башни во многих других своих произведениях.
Чак Паланик "Бойцовский клуб"
Год: 1996
Метки: Современная проза, Сатира, Роман
Перед Вами — культовый роман "Бойцовский клуб" в переводе А. Егоренкова. Своеобразный манифест "сердитых молодых людей" нашего времени... Это — самая потрясающая и самая скандальная книга 1990-х. Книга, в которой устами Чака Паланика заговорило не просто "поколение икс", но — "поколение икс" уже озлобленное, уже растерявшее свои последние иллюзии. Вы смотрели фильм "Бойцовский клуб"? Тогда — читайте книгу, по которой он был снят!
Диана Сеттерфилд "Тринадцатая сказка"
Год: 2006
Метки: Мистика, Для подростков, Детектив, Готика, Роман, Современная проза
Впервые на русском – "Тринадцатая сказка" Дианы Сеттерфилд – признанный шедевр современной английской прозы, книга, открывшая для широкой публики жанр "неоготики" и заставившая англо-американских критиков заговорить о возвращении золотого века британского романа, овеянного именами Шарлотты Бронте и Дафны дю Морье. Дебютный роман скромной учительницы, права на который были куплены за небывалые для начинающего автора деньги (800 тысяч фунтов за британское издание, миллион долларов – за американское), обогнал по продажам бестселлеры последних лет, был моментально переведен на несколько десятков языков и удостоился от рецензентов почетного имени "новой „Джейн Эйр”".
Курт Воннегут "Сирены Титана"
Год: 1959
Метки: Юмор, Фэнтези, Фантастика, Современная проза, Роман
В романе Воннегут называет возможный смысл существования человечества, и смысл этот показывает суетность и мимолётность многих общечеловеческих ценностей. Вначале кажется, что одни герои романа используют других для своих целей, но постепенно становится понятно, что и их так же жестоко и бессмысленно использовал кто-то ещё.
Иэн Макьюэн "Искупление"
Год: 2001
Метки: Современная проза, Сатира, Роман, О любви, О войне
Жаркий летний день 1934-го…
Трое молодых людей, охваченных предчувствием любви…
Первые поцелуи, первое ощущение беспредельного счастья – и невольное предательство, навсегда изменившее судьбы троих и ставшее для них началом совершенно иной жизни…
"Искупление" – это поразительная в своей искренности "хроника утраченного времени" предвоенной Англии, которую ведет девочка-подросток, на свой причудливый и по-детски жестокий лад переоценивая и переосмысливая события "взрослой" жизни.
Джоанн Харрис "Джентльмены и игроки"
Год: 2005
Метки: Роман, Психология, Мистика, Детектив, Современная проза, Триллер
Привилегированная школа Сент-Освальд всегда славилась безупречным порядком и исключительным благонравием. Трудно даже представить, что здесь может произойти нечто дерзкое, возмутительное, вопиющее. Однако это происходит. Начинается с каких-то мелких недоразумений, но постепенно события нарастают как снежный ком. Против Сент-Освальд ведется тайная война, ведущая к ее полному разрушению. И никто не знает, что корни происходящего уходят в прошлое, когда страдающий ребенок твердо решил отомстить школе за свое унижение.
Иэн М. Бэнкс "Осиная фабрика"
Год: 1984
Метки: Роман
Знаменитый роман выдающегося шотландца, самый скандальный дебют в английской прозе последних десятилетий. Познакомьтесь с шестнадцатилетним Фрэнком. Он убил троих. Он — совсем не тот, кем кажется. Он — совсем не тот, кем себя считает. Добро пожаловать на остров, который стерегут Жертвенные Столбы. В дом, где на чердаке ждет смертоносная Осиная Фабрика.