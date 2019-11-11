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Премию Максима Рыльского в этом году будут вручать в двух номинациях

Премию Максима Рыльского в этом году будут вручать в двух номинациях
17:58 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: Twitter

Новости культуры:На соискание премии в первой номинации поступило 25 книг от 21 автора-переводчика с 11 языков.

Госкомтелерадио завершил прием заявок на участие в конкурсе на соискание Премии Кабинета Министров Украины имени Максима Рыльского и обработал поданные предложения.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"Впервые в этом году премия будет вручаться в двух номинациях: за перевод на украинский произведений выдающихся зарубежных авторов; за перевод произведений украинских классиков и современных авторов на языки народов мира", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на соискание премии в первой номинации поступило 25 книг от 21 автора-переводчика с 11 языков - казахского, белорусского, сербского, шведского, английского, азербайджанского, латвийского, китайского, польского, новогреческого, древнеорийского.

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Во второй номинации, которая в этом году будет вручаться впервые, - два предложения: перевод с украинского языка на греческий (урумский) "Кобзаря" Тараса Шевченко (ЧАО "Газета "Приазовский рабочий") и перевод с украинского языка на польский сборника стихов "Топология воображения" Василия Куйбиды (ООО Издательство "Киев - Париж - Дакар").

Книги, поступившие на конкурс, переданы для ознакомления членам комитета по присуждению премии.

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Премия, Литература, Максим Рыльский.
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