Сложно сдержать слезы: душевные книги, которые "возьмут за душу"

1 "Белый Бим Черное ухо", Гавриил Троепольский Восхитительная, душевная книга о преданности доброго сеттера своему человеку. Когда владелец Бима попадает в больницу, собаку временно передают соседке, но Бим сбегает на поиски хозяина. Ему предстоит встретить разных людей: добрый и жестоких, отзывчивых и эгоистичных. Не ждите счастливой концовки в духе голливудских фильмов...

2 "Судьба человека", Михаил Шолохов Мы видим трагедию простого шофера, которому пришлось расстаться с горячо любимой семьей и уйти на фронт. На войне мужчина пережил немало ужасов, но желание вернуться к семье всегда придавало ему силы даже тогда, когда любой другой уже самолично наложил бы на себя руки. В итоге Андрею Соколову удается бежать из плена и вернуться домой, где его ждет горечь разочарования и новая надежда.

3 "Три товарища", Эрих Мария Ремарк Культовый роман Ремарка демонстрирует трагедию так называемого «потерянного поколения». Но прелесть классических произведений в том, что затронутые в них вопросы актуальны для всех эпох. Иными словами, каждое последующее поколение может стать «потерянным». В книге показаны страдания людей на фоне экономического кризиса, который вскоре приведет к одной из самых кровавых войн в истории человечества.

4 "Маленький принц", Антуан де Сент-Экзюпери Добрая сказка читается на одном дыхании в любом возрасте. Это произведение дышит нежностью, человеколюбием и безграничной мудростью. Путешествуя от одного астероида к другому вместе с маленьким принцем, мы видим взрослых глазами ребенка, узнаем в них самих себя и свои негативные черты. От этого становится грустно до слез.

5 "Мальчик в полосатой пижаме", Джон Бойн Непередаваемо грустная книга о том, сколь чисты сердца детей, страдающих от деяний взрослых. В центре сюжета дружба двух мальчиков: сына немецкого офицера и узника концлагеря. У Бруно и Шиуэля даже дни рождения совпадают. Им весело и интересно вместе. Бруно ежедневно приходит к ограде, чтобы поиграть со своим другом в полосатой пижаме. Однажды он решает переодеться и перелезть за забор. Но он даже не подозревал, какая судьба ждет узников лагеря…

6 "Виноваты звезды", Джон Грин Трогательная история о 16-летней девушке, пытающейся жадно впитать в себя все радости жизни, пока тяжелая болезнь не свела ее в могилу. Хейзел знакомится с Огастусом (тоже тяжело больным) и между молодыми людьми вспыхивает сперва дружба, а затем и более глубокое чувство. Стремясь разузнать концовку полюбившейся им книги, ребята отправляются в Амстердам на встречу с писателем. Вот только поездка может стать последним приключением в жизни ребят.