Сложно сдержать слезы: душевные книги, которые "возьмут за душу"

"Белый Бим Черное ухо", Гавриил Троепольский
Восхитительная, душевная книга о преданности доброго сеттера своему человеку. Когда владелец Бима попадает в больницу, собаку временно передают соседке, но Бим сбегает на поиски хозяина. Ему предстоит встретить разных людей: добрый и жестоких, отзывчивых и эгоистичных. Не ждите счастливой концовки в духе голливудских фильмов...
"Судьба человека", Михаил Шолохов
Мы видим трагедию простого шофера, которому пришлось расстаться с горячо любимой семьей и уйти на фронт. На войне мужчина пережил немало ужасов, но желание вернуться к семье всегда придавало ему силы даже тогда, когда любой другой уже самолично наложил бы на себя руки. В итоге Андрею Соколову удается бежать из плена и вернуться домой, где его ждет горечь разочарования и новая надежда.
"Три товарища", Эрих Мария Ремарк
Культовый роман Ремарка демонстрирует трагедию так называемого «потерянного поколения». Но прелесть классических произведений в том, что затронутые в них вопросы актуальны для всех эпох. Иными словами, каждое последующее поколение может стать «потерянным». В книге показаны страдания людей на фоне экономического кризиса, который вскоре приведет к одной из самых кровавых войн в истории человечества.
"Маленький принц", Антуан де Сент-Экзюпери
Добрая сказка читается на одном дыхании в любом возрасте. Это произведение дышит нежностью, человеколюбием и безграничной мудростью. Путешествуя от одного астероида к другому вместе с маленьким принцем, мы видим взрослых глазами ребенка, узнаем в них самих себя и свои негативные черты. От этого становится грустно до слез.
"Мальчик в полосатой пижаме", Джон Бойн
Непередаваемо грустная книга о том, сколь чисты сердца детей, страдающих от деяний взрослых. В центре сюжета дружба двух мальчиков: сына немецкого офицера и узника концлагеря. У Бруно и Шиуэля даже дни рождения совпадают. Им весело и интересно вместе. Бруно ежедневно приходит к ограде, чтобы поиграть со своим другом в полосатой пижаме. Однажды он решает переодеться и перелезть за забор. Но он даже не подозревал, какая судьба ждет узников лагеря…
"Виноваты звезды", Джон Грин
Трогательная история о 16-летней девушке, пытающейся жадно впитать в себя все радости жизни, пока тяжелая болезнь не свела ее в могилу. Хейзел знакомится с Огастусом (тоже тяжело больным) и между молодыми людьми вспыхивает сперва дружба, а затем и более глубокое чувство. Стремясь разузнать концовку полюбившейся им книги, ребята отправляются в Амстердам на встречу с писателем. Вот только поездка может стать последним приключением в жизни ребят.
"До встречи с тобой", Джоджо Мойес
Пожалуй, самая популярная книга Джоджо, полюбившаяся миллионам читательниц. Признаюсь честно, такие любовные истории не для меня. На мой взгляд, Лу Кларк слишком уж оторвана от реальности. Мне ни разу не встречались столь оптимистичные, беспечные люди. А вам? Однако, список состоит не из моих личных предпочтений, а из наиболее известных книг, вызвавших у многих слезы. А этот роман, бесспорно, заставил рыдать навзрыд тысячи и тысячи женщин во всем мире. В сюжете описана любовь сиделки Лу к красивому, умному, но глубоко несчастному парню-инвалиду.