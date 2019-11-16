Литература для деток: книги, в которых оживает Рождество и Новый год

1 "Почта Деда Мороза", Андрей Усачев Удивительно добрая история про деревушку Дедморозовку, названную так в честь своего главного обитателя – Деда Мороза. Пока дедушка читает письма ребят, Снегурочка кормит пташек, доставляющих письма со всего света. Только не подумайте, будто сказочные персонажи не идут в ногу со временем! Целые мешки писем доставляют самолеты и скоростные поезда. Но как же Дедушка Мороз успевает прочесть все-все-все пожелания ребятишек? Конечно, ему помогает трудолюбивая внучка и целая орава веселых снеговичков! Эта дивная сказка прекрасно подойдет для чтения деткам дошкольного возраста.

2 "Путешествие "Голубой стрелы"", Джанни Родари Чудесная сказка талантливого итальянского писателя, придумавшего Чиполлино и Джельсомино. Эта книга повествует о том, как важно помогать друг другу даже в самую трудную минуту. Мы узнаем о Фее, разносящей подарки малышам. Старушка хоть и дарит радость окружающим, но до ужаса скупая. Фея берет плату с родителей за каждую игрушку, а если чьи-то мамы и папы не вернули ей долги, то их дети вовсе не получат заветных подарков. К счастью, накануне праздника волшебные игрушки оживают и решают отправиться в путешествие на поезде "Голубая стрела", чтобы подарить себя ребятишкам! У Родари удивительный талант создавать неназойливо поучительную литературу, взращивающую в читателях самые прекрасные черты характера.

3 "Зима в Простоквашино", Эдуард Успенский Все мы знаем произведения Успенского наизусть, но среди его книг особенно выделяются истории о Простоквашино. Созданные для детей младшего школьного возраста, они интересны даже родителям! Обязательно прочтите своим малышам о приключениях дяди Федора в деревне, куда мальчик сбежал в поисках свободы. Им понравится хозяйственный кот Матроскин и глуповатый, но добрый пес Шарик. Все эти веселые персонажи проведут незабываемый Новый год, прибрав старенький домишко и нарядив елочку. "Зима в Простоквашино" - это полное доброты произведение, дарующее праздничное настроение! После его прочтения так и хочется отправиться к бабушке в деревню, чтобы гулять по хрустящему снегу, дышать чистым морозным воздухом, пить парное молоко и слушать веселый треск дров в печи.

4 "Рождество в домике Петсона", Свен Нурдквист Очаровательная история от шведского писателя, сочинившего множество интересных детских сказок. Данное произведение входит в цикл книг о Петсоне и Финдусе. Им предстоит основательно подготовиться к празднованию Рождества: надо навести порядок в доме, нарядить елочку и, конечно, приготовить вкусные угощения для гостей. Да только внезапно праздник омрачился нежданной бедой – бедолага Петсон повредил ногу и теперь не может ни ходить за покупками, ни печь имбирное печенье. К счастью, верные друзья всегда приходят на помощь!

5 "Волшебная зима", Туве Янссон Туве Янссон – замечательная женщина, пополнившая сокровищницу детской литературы диковинными персонажами, похожими на пушистых белых бегемотиков. Речь, разумеется, о муми-троллях – симпатичных крохах, живущих в красивой Долине. Творчество Янссон поражает детское воображение и учат жизни с малых лет. Спустя годы приятно взять в руки книжку с диковинными иллюстрациями и вновь погрузиться в мир фантазий. Вашим детям будет интересно узнать о том, как зима пришла в Долину, принеся с собой загадочное волшебство. Выкройте свободный часок и почитайте сказку детям перед сном. Вот увидите, ребята заснут со счастливыми улыбками на устах!

6 "Звероновый год", Екатерина Матюшкина, Екатерина Оковитая Матюшкина и Оковитая – талантливые современные писательницы, чьи произведения очаровали множество детишек. Главные герои книги заняты важным делом – подготовкой к Звероновому году. Однако приятную суматоху предпраздничной кутерьмы придется прервать. Сыщики Фу-Фу и Кис-Кис должны расследовать дерзкое преступление, чтобы разыскать коварного воришку и сделать это надо быстро, ведь Звероновый год вот-вот начнется!

7 "Каждый год Новый год", Эва Тарлет Эва Тарлет снискала славу гениальной писательницы и не менее гениального иллюстратора. Страницы ее книг пленяют взор необычными картинками, помогающими развить в ребенке воображение. Данное ее произведение расскажет малышам о том, откуда берутся новогодние подарки. Санте не обойтись без помощи умелого Лео, способного смастерить любую игрушку. Да только в этом году Лео так усердно трудился над подарками, что совсем забыл починить летающие санки. Санта-Клаусу придется придумать, как доставить все посылки, ведь с их нетерпением ждут!

8 "Медвежонок Паддингтон и Рождество", Майкл Бонд Благодаря изумительной экранизации сказок о неуклюжем мишке по имени Паддингтон, творчество Майкла Бонда привлекло к себе внимание не только соотечественников писателя, но и жителей других стран. Симпатичный медвежонок напоминает Винни-Пуха, возможно, это сходство и вызывает такой интерес. Данная книга расскажет о том, как Паддингтон отпраздновал Рождество в компании семейства Браунов. Наш малыш отправился на встречу с Дедом Морозом, чтобы вручить ему список подарков для друзей, но во время поездки бедолагу ждало жуткое разочарование: подарки ему наотрез отказались выдавать, единственный олень оказался пластмассовым, а эльфы были механическими. В общем, не приключение, а сплошное разочарование. Неужели дух Рождества исчез навсегда? Быть может, мы сами должны творить волшебство, создавая праздничное настроение?

9 "Как Гринч Рождество украл", Доктор Сьюз Теодор Гейзель (или Доктор Сьюз) – один из самых своеобразных художников. Удивительно, но школьный учитель рисования считал Теодора совершенно бездарным и даже заявлял, что мальчик никогда в жизни не научится рисовать. К счастью, дети всего мира оценили необычный стиль Доктора Сьюза, придумавшего Кота в Шляпе и прочих диковинных существ. Ну а в этой книге малышей ждет история Гринча – хмурого монстра, живущего вдали от города, жители которого его порядком раздражают своей излишней веселостью. Видите ли, у них Рождество на носу. Одинокий и обиженный Гринч решает отомстить горожанам, похитив у них подарки! Подобно злому Санта-Клаусу, наш монстрик проникает в дома людей под покровом ночи. Неужели у Гринча действительно злое и крохотное сердце? Конечно, нет! Просто ему надо найти друзей, способных поделиться с ним душевным теплом. В преддверии праздников состоится премьера увлекательного мультфильма, созданного по мотивам книги.