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На пути к мечте: где работали известные писатели ХХ века до своей популярности

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На пути к мечте: где работали известные писатели ХХ века до своей популярности
12:19 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры:Многие литераторы ХХ века начинали свою трудовую деятельность вовсе не с написания романов, а для того, чтобы обеспечить свою жизнь, им доводилось осваивать самые разные профессии.

  • 1

    Владимир Набоков

    Автор "Лолиты" и других известных произведений Владимир Набоков ещё в школьные годы увлёкся литературой и энтомологией. Писатель очень любил бабочек, им он посвящал свои научные труды и даже открывал новые виды насекомых. Владимир Набоков, начиная с 1920 года опубликовал 25 статей по энтомологии, предложил новую классификацию одного из видов бабочек, курировал коллекцию бабочек в музее при Гарвардском университете. И даже в произведениях писателя постоянно присутствовали упоминания этих насекомых. Они помогали Набокову усиливать отдельные сцены и характеризовать образы героев.

  • 2

    Харуки Мураками

    Прежде, чем написать свою первую книгу, автор множества бестселлеров успел стать владельцем собственного джаз-бара "Питер Кэт" в Токио. А уже после того, как Харуки Мураками занялся литературным творчеством, он вёл ток-шоу на токийском телевидении о западной музыке и субкультуре. При этом красной линией через всю жизнь японского писателя проходит тема музыки, которая, по его собственному признанию, служит для него извечным источником вдохновения.

  • 3

    Евгений Замятин

    Создатель антиутопии "Мы", которая оказала значительное влияние на писателей Джорджа Оруэлла и О. Хаксли, получил серьёзное техническое образование, окончив кораблестроительный факультет политехнического института в Санкт-Петербурге, а после ещё два года преподавал в этом же ВУЗе. Позже служил на верфях в Англии, занимаясь строительством российских ледоколов, в том числе был одним из основных проектировщиков ледокола "Святой Александр Невский", получивший после октябрьской революции название "Ленин". Уже после возвращения в Россию в 1917 году полностью посвятил себя литературному творчеству. Правда, его знаковый роман "Мы" впервые вышел в печать в Нью-Йорке в 1925 году, а на родине был опубликован лишь в 1988. В 1931 году эмигрировал, а с 1932 постоянно проживал в Париже.

  • 4

    Михаил Шолохов

    Автор "Тихого Дона", пробовавший себя в творчестве ещё со школьных лет, уже в 15-летнем возрасте начал трудовую деятельность в качестве ликвидатора неграмотности. Позже служил делопроизводителем при ревкоме, затем закончил налоговые курсы и одно время был продовольственным инспектором, а затем – помощником бухгалтера, налоговым инспектором, рабочим домоуправления. Когда же его первый фельетон "Испытание" был напечатан в "Юношеской правде", Михаил Шолохов стал активно публиковаться и литературное творчество вскоре стало его основной профессией.

  • 5

    Стивен Кинг

    Свой первый гонорар маленький Стивен Кинг получил как раз за сочинительство: мама поощряла литературное творчество сына и заплатила ему по 25 центов за 4 рассказа о кролике. Чуть позже будущий "король ужасов" вместе с братом занялся издательской деятельностью. Дэвид и Стив сами писали материалы и распечатывали свою газету "Листок Дэйва" на мимеографе и затем распространяли её среди соседей по цене 5 центов за экземпляр. Во время обучения в колледже писатель работал на ткацкой фабрике упаковщиком, позже подрабатывал в прачечной. После окончания Университета штата Мэн и педагогических курсов в колледже служил учителем английского языка.

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