На пути к мечте: где работали известные писатели ХХ века до своей популярности

Владимир Набоков
Автор "Лолиты" и других известных произведений Владимир Набоков ещё в школьные годы увлёкся литературой и энтомологией. Писатель очень любил бабочек, им он посвящал свои научные труды и даже открывал новые виды насекомых. Владимир Набоков, начиная с 1920 года опубликовал 25 статей по энтомологии, предложил новую классификацию одного из видов бабочек, курировал коллекцию бабочек в музее при Гарвардском университете. И даже в произведениях писателя постоянно присутствовали упоминания этих насекомых. Они помогали Набокову усиливать отдельные сцены и характеризовать образы героев.
Харуки Мураками
Прежде, чем написать свою первую книгу, автор множества бестселлеров успел стать владельцем собственного джаз-бара "Питер Кэт" в Токио. А уже после того, как Харуки Мураками занялся литературным творчеством, он вёл ток-шоу на токийском телевидении о западной музыке и субкультуре. При этом красной линией через всю жизнь японского писателя проходит тема музыки, которая, по его собственному признанию, служит для него извечным источником вдохновения.
Евгений Замятин
Создатель антиутопии "Мы", которая оказала значительное влияние на писателей Джорджа Оруэлла и О. Хаксли, получил серьёзное техническое образование, окончив кораблестроительный факультет политехнического института в Санкт-Петербурге, а после ещё два года преподавал в этом же ВУЗе. Позже служил на верфях в Англии, занимаясь строительством российских ледоколов, в том числе был одним из основных проектировщиков ледокола "Святой Александр Невский", получивший после октябрьской революции название "Ленин". Уже после возвращения в Россию в 1917 году полностью посвятил себя литературному творчеству. Правда, его знаковый роман "Мы" впервые вышел в печать в Нью-Йорке в 1925 году, а на родине был опубликован лишь в 1988. В 1931 году эмигрировал, а с 1932 постоянно проживал в Париже.
Михаил Шолохов
Автор "Тихого Дона", пробовавший себя в творчестве ещё со школьных лет, уже в 15-летнем возрасте начал трудовую деятельность в качестве ликвидатора неграмотности. Позже служил делопроизводителем при ревкоме, затем закончил налоговые курсы и одно время был продовольственным инспектором, а затем – помощником бухгалтера, налоговым инспектором, рабочим домоуправления. Когда же его первый фельетон "Испытание" был напечатан в "Юношеской правде", Михаил Шолохов стал активно публиковаться и литературное творчество вскоре стало его основной профессией.
Стивен Кинг
Свой первый гонорар маленький Стивен Кинг получил как раз за сочинительство: мама поощряла литературное творчество сына и заплатила ему по 25 центов за 4 рассказа о кролике. Чуть позже будущий "король ужасов" вместе с братом занялся издательской деятельностью. Дэвид и Стив сами писали материалы и распечатывали свою газету "Листок Дэйва" на мимеографе и затем распространяли её среди соседей по цене 5 центов за экземпляр. Во время обучения в колледже писатель работал на ткацкой фабрике упаковщиком, позже подрабатывал в прачечной. После окончания Университета штата Мэн и педагогических курсов в колледже служил учителем английского языка.