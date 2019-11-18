На пути к мечте: где работали известные писатели ХХ века до своей популярности

1 Владимир Набоков Автор "Лолиты" и других известных произведений Владимир Набоков ещё в школьные годы увлёкся литературой и энтомологией. Писатель очень любил бабочек, им он посвящал свои научные труды и даже открывал новые виды насекомых. Владимир Набоков, начиная с 1920 года опубликовал 25 статей по энтомологии, предложил новую классификацию одного из видов бабочек, курировал коллекцию бабочек в музее при Гарвардском университете. И даже в произведениях писателя постоянно присутствовали упоминания этих насекомых. Они помогали Набокову усиливать отдельные сцены и характеризовать образы героев.

2 Харуки Мураками Прежде, чем написать свою первую книгу, автор множества бестселлеров успел стать владельцем собственного джаз-бара "Питер Кэт" в Токио. А уже после того, как Харуки Мураками занялся литературным творчеством, он вёл ток-шоу на токийском телевидении о западной музыке и субкультуре. При этом красной линией через всю жизнь японского писателя проходит тема музыки, которая, по его собственному признанию, служит для него извечным источником вдохновения.

3 Евгений Замятин Создатель антиутопии "Мы", которая оказала значительное влияние на писателей Джорджа Оруэлла и О. Хаксли, получил серьёзное техническое образование, окончив кораблестроительный факультет политехнического института в Санкт-Петербурге, а после ещё два года преподавал в этом же ВУЗе. Позже служил на верфях в Англии, занимаясь строительством российских ледоколов, в том числе был одним из основных проектировщиков ледокола "Святой Александр Невский", получивший после октябрьской революции название "Ленин". Уже после возвращения в Россию в 1917 году полностью посвятил себя литературному творчеству. Правда, его знаковый роман "Мы" впервые вышел в печать в Нью-Йорке в 1925 году, а на родине был опубликован лишь в 1988. В 1931 году эмигрировал, а с 1932 постоянно проживал в Париже.

4 Михаил Шолохов Автор "Тихого Дона", пробовавший себя в творчестве ещё со школьных лет, уже в 15-летнем возрасте начал трудовую деятельность в качестве ликвидатора неграмотности. Позже служил делопроизводителем при ревкоме, затем закончил налоговые курсы и одно время был продовольственным инспектором, а затем – помощником бухгалтера, налоговым инспектором, рабочим домоуправления. Когда же его первый фельетон "Испытание" был напечатан в "Юношеской правде", Михаил Шолохов стал активно публиковаться и литературное творчество вскоре стало его основной профессией.