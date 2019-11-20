Спастись любой ценой: лучшие книги о выживании (Фото)

Жюль Верн "Таинственный остров"
Год: 1874
Метки: Для подростков, Детская литература, Приключения, Роман, Фантастика
Во времена гражданской войны в США пятеро смельчаков-северян спасаются от плена на воздушном шаре. Страшная буря выбрасывает их на берег необитаемого острова. Отвага и таланты новых поселенцев острова помогают им обустроить свою жизнь, не испытывая нуждыни в еде, ни в одежде, ни в тепле и уюте. Мирное пребывание "робинзонов" на острове нарушает угроза нападения пиратов, но какая-то таинственная сила помогает им в самых сложных ситуациях.
Джек Лондон "Морской волк"
Год: 1904
Метки: Приключения, Психология, Роман
Знаменитый роман "Морской волк", о капитане шхуны "Призрак" "Волке" Ларсене, странной личности: безжалостном, грубом, сильном человеке и в то же время своеобразном философе… Он исповедует философию "жизненной закваски" — природного начала, которое объединяет человека и животное, выживающее в недружелюбном мире. Чем больше в человеке закваски, тем активнее он борется за место под солнцем и добивается большего.
Роберт Штильмарк "Наследник из Калькутты"
Год: 1958
Метки: История, Детская литература, Приключения, Роман
Книга о приключениях пиратов и лордов, переселенцев и аборигенов, взрослых и детей. Книга о добре и зле, чести и подлости, свободе и рабстве. Действие книги разворачивается в 18 в. в Англии и Франции, Испании и США, Италии и Африке. Каждый мальчик до 10-12 лет должен прочитать эту книгу.
Аркадий Фидлер "Белый Ягуар - вождь араваков"
Год: 1980
Метки: Роман, Приключения, История
В трилогии ("Остров Робинзона", "Ориноко", "Белый Ягуар") польского писателя и путешественника Аркадия Фидлера рассказывается о судьбе потомка польских переселенцев, который, спасаясь от гнева английских лордов, бежит из Северной Америки и попадает на необитаемый остров Карибского моря, а затем в племя южноамериканских индейцев-араваков и возглавляет их борьбу против испанских, английских и голландских завоевателей. Автор остро разоблачает их "цивилизаторскую" миссию. Время действия трилогии - начало XVIII столетия.
Кормак Маккарти "Дорога"
Год: 2006
Метки: Фантастика, Современная проза, Роман, Постапокалипсис, Драма
Кормак Маккарти — современный американский классик главного калибра, хорошо известный нашему читателю романом "Старикам тут не место" (фильм братьев Коэн по этой книге получил четыре "Оскара"). Его роман "Дорога" в 2007 году получил Пулитцеровскую премию и вот уже более трех лет остается в списках бестселлеров и не сходит с прилавков книжных магазинов.
Роман "Дорога" производит неизгладимое впечатление. В какой-то степени это эмоциональный шок! Сюжет прост. После катастрофы Отец и Сын идут через выжженные земли, пересекая континент. Всю книгу пронизывают глубокие, ранящие в самое сердце вопросы. Есть ли смысл жить, если будущего — нет? Вообще нет. Есть ли смысл жить ради детей? Это роман о том, что все в жизни относительно, что такие понятия, как добро и зло, в определенных условиях перестают работать и теряют смысл. Это роман о том, что действительно важно в жизни, и о том, как это ценить. И это также роман о смерти, о том, что все когда-нибудь кончается, и поэтому нужно каждый день принимать таким, какой есть. Нужно просто… жить.
Умберто Эко "Остров накануне"
Год: 1994
Метки: Современная проза, Приключения, Новелла, История
Умберто Эко (р. 1932) – один из крупнейших современных писателей, знаменитый ученый – медиевист, семиотик, специалист по массовой культуре.
"Остров накануне" – третий роман Эко, изданный в Италии в 1995 году после феноменального успеха романов "Имя розы" (1980) и "Маятник Фуко" (1988). В обманчиво простом повествовании о драматической судьбе молодого человека XVII столетия, о его скитаниях в Италии, Франции и Южных морях, внимательный читатель обнаружит и традиционную для Эко бесконечную гирлянду цитат, и новое обращение автора к вопросам, которые никогда не перестанут волновать человечество, – что есть Жизнь, что есть Смерть, что есть Любовь.
Янн Мартел "Жизнь Пи"
Год: 2001
Метки: Приключения, Роман, Современная проза
Едва ли найдется в современной литературе другой приключенческий роман-триллер, так же щедро насыщенный размышлениями об устройстве нашего мира, как роман Янна Мартела `Жизнь Пи`, удостоенный в 2003 году престижной Букеровской премии. Удивительная история сосуществования индийского подростка и бенгальского тигра на борту спасательной шлюпки, дрейфующей в течение девяти месяцев по просторам Тихого океана, составляет основное содержание романа. Тот тип взаимоотношений, который постепенно складывается между зверем и человеком, нельзя назвать ни дружбой, ни привязанностью. Это некая странная связь сразу на нескольких уровнях — практическом и подсознательном, инстинктивном и волевом.
Чтобы выбраться на волю из клетки сознания, нужно, по меньшей мере, раскачать ее прутья. Эпическо-философская аллегория Янна Мартела справляется с этой задачей блестяще. Приключенческая по форме, познавательная по содержанию и завораживающе мистическая по ощущению, она воспроизводит незабываемую реальность, в которой дуализм `добра` и `зла`, `физики` и `метафизики` стирается без остатка.
Джон Кракауэр "В диких условиях"
Год: 1997
Метки: Биография
После окончания Университета Эмори один из его лучших студентов и спортсменов Кристофер МакКэндлесс оставил все свое имущество, отдал накопленные за время учебы 24 тысячи долларов в благотворительный фонд, и отправился автостопом на Аляску, чтобы окунуться в дикую природу. Четыре месяца спустя он был найден мертвым. Его дневник, письма и две записки, найденные в разбитом им лагере, затерянном в глуши, рассказывают о его отчаянных усилиях, направленных на то, чтобы выжить в борьбе с болезнью и медленным истощением. Они также проливают свет на мировоззрение молодого человека, выросшего в благополучном Аннандейле, штат Виргиния, который сознательно принял толстовское отречение от богатства и призыв к возвращению к природе. Кракауэр, постоянный автор статей в журналах "Outside" и "Men's Journal", проливает свет на напряженные отношения МакКэндлесса с его отцом, Уолтом, выдающимся инженером аэрокосмической отрасли. Кракауэр также проводит параллели со своей собственной безрассудной молодостью, вспоминая 1977 год, когда он поднялся на Палец Дьявола, гору на границе Аляски и Британской Колумбии, видя в этом символический бунт против отцовского деспотизма. По мере повествования, Кракауэр пытается найти окутанную тайной причину смерти МакКэндлесса, разгадку которой он видит в череде логических ошибок и случайном отравлении токсичными семенами.