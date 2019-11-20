Спастись любой ценой: лучшие книги о выживании (Фото)

1 Жюль Верн "Таинственный остров" Год: 1874 Метки: Для подростков, Детская литература, Приключения, Роман, Фантастика Во времена гражданской войны в США пятеро смельчаков-северян спасаются от плена на воздушном шаре. Страшная буря выбрасывает их на берег необитаемого острова. Отвага и таланты новых поселенцев острова помогают им обустроить свою жизнь, не испытывая нуждыни в еде, ни в одежде, ни в тепле и уюте. Мирное пребывание "робинзонов" на острове нарушает угроза нападения пиратов, но какая-то таинственная сила помогает им в самых сложных ситуациях.

2 Джек Лондон "Морской волк" Год: 1904 Метки: Приключения, Психология, Роман Знаменитый роман "Морской волк", о капитане шхуны "Призрак" "Волке" Ларсене, странной личности: безжалостном, грубом, сильном человеке и в то же время своеобразном философе… Он исповедует философию "жизненной закваски" — природного начала, которое объединяет человека и животное, выживающее в недружелюбном мире. Чем больше в человеке закваски, тем активнее он борется за место под солнцем и добивается большего.

3 Роберт Штильмарк "Наследник из Калькутты" Год: 1958 Метки: История, Детская литература, Приключения, Роман Книга о приключениях пиратов и лордов, переселенцев и аборигенов, взрослых и детей. Книга о добре и зле, чести и подлости, свободе и рабстве. Действие книги разворачивается в 18 в. в Англии и Франции, Испании и США, Италии и Африке. Каждый мальчик до 10-12 лет должен прочитать эту книгу.

4 Аркадий Фидлер "Белый Ягуар - вождь араваков" Год: 1980 Метки: Роман, Приключения, История В трилогии ("Остров Робинзона", "Ориноко", "Белый Ягуар") польского писателя и путешественника Аркадия Фидлера рассказывается о судьбе потомка польских переселенцев, который, спасаясь от гнева английских лордов, бежит из Северной Америки и попадает на необитаемый остров Карибского моря, а затем в племя южноамериканских индейцев-араваков и возглавляет их борьбу против испанских, английских и голландских завоевателей. Автор остро разоблачает их "цивилизаторскую" миссию. Время действия трилогии - начало XVIII столетия.

5 Кормак Маккарти "Дорога" Год: 2006 Метки: Фантастика, Современная проза, Роман, Постапокалипсис, Драма Кормак Маккарти — современный американский классик главного калибра, хорошо известный нашему читателю романом "Старикам тут не место" (фильм братьев Коэн по этой книге получил четыре "Оскара"). Его роман "Дорога" в 2007 году получил Пулитцеровскую премию и вот уже более трех лет остается в списках бестселлеров и не сходит с прилавков книжных магазинов. Роман "Дорога" производит неизгладимое впечатление. В какой-то степени это эмоциональный шок! Сюжет прост. После катастрофы Отец и Сын идут через выжженные земли, пересекая континент. Всю книгу пронизывают глубокие, ранящие в самое сердце вопросы. Есть ли смысл жить, если будущего — нет? Вообще нет. Есть ли смысл жить ради детей? Это роман о том, что все в жизни относительно, что такие понятия, как добро и зло, в определенных условиях перестают работать и теряют смысл. Это роман о том, что действительно важно в жизни, и о том, как это ценить. И это также роман о смерти, о том, что все когда-нибудь кончается, и поэтому нужно каждый день принимать таким, какой есть. Нужно просто… жить.

6 Умберто Эко "Остров накануне" Год: 1994 Метки: Современная проза, Приключения, Новелла, История Умберто Эко (р. 1932) – один из крупнейших современных писателей, знаменитый ученый – медиевист, семиотик, специалист по массовой культуре. "Остров накануне" – третий роман Эко, изданный в Италии в 1995 году после феноменального успеха романов "Имя розы" (1980) и "Маятник Фуко" (1988). В обманчиво простом повествовании о драматической судьбе молодого человека XVII столетия, о его скитаниях в Италии, Франции и Южных морях, внимательный читатель обнаружит и традиционную для Эко бесконечную гирлянду цитат, и новое обращение автора к вопросам, которые никогда не перестанут волновать человечество, – что есть Жизнь, что есть Смерть, что есть Любовь.

7 Янн Мартел "Жизнь Пи" Год: 2001 Метки: Приключения, Роман, Современная проза Едва ли найдется в современной литературе другой приключенческий роман-триллер, так же щедро насыщенный размышлениями об устройстве нашего мира, как роман Янна Мартела `Жизнь Пи`, удостоенный в 2003 году престижной Букеровской премии. Удивительная история сосуществования индийского подростка и бенгальского тигра на борту спасательной шлюпки, дрейфующей в течение девяти месяцев по просторам Тихого океана, составляет основное содержание романа. Тот тип взаимоотношений, который постепенно складывается между зверем и человеком, нельзя назвать ни дружбой, ни привязанностью. Это некая странная связь сразу на нескольких уровнях — практическом и подсознательном, инстинктивном и волевом. Чтобы выбраться на волю из клетки сознания, нужно, по меньшей мере, раскачать ее прутья. Эпическо-философская аллегория Янна Мартела справляется с этой задачей блестяще. Приключенческая по форме, познавательная по содержанию и завораживающе мистическая по ощущению, она воспроизводит незабываемую реальность, в которой дуализм `добра` и `зла`, `физики` и `метафизики` стирается без остатка.