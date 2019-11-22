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Рисуйте, если вам это нравится: подборка книг для любителей искусства

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Рисуйте, если вам это нравится: подборка книг для любителей искусства
17:36 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости культуры:Если вас сводят с ума кисти, краски, карандаши и скетч-маркеры, а при виде белой бумаги хочется скорее сотворить нечто невообразимое, - то эта подборка книг для вас.

  • 1

    "Скетчи по воскресеньям"

    Эта книга началась с простых зарисовок, которые делал по воскресеньям художник Кристоф Ниманн. Затем она переросла в оригинальное подарочное издание, которое отвечает на вопросы многих художников, иллюстраторов и дизайнеров. На его страницах Ниманн словно ведет дневник в виде забавных скетчей, рассказывая нам историю своих взлетов и падений. Эта книга о том, как выбраться из творческого тупика, преодолеть сомнения в собственном таланте и просто рисовать. Хотя бы по воскресеньям. Книга наполнена юмором, сотнями оригинальных иллюстраций, разговорами о творческом процессе и искусстве в целом, мотивацией и вдохновением. Она может стать вашим вторым дыханием и добрым другом в любое время года.

  • 2

    "Ботаника для художника"

    Автор этой удивительной книги — художница Сара Симблет, которая уже несколько лет увлекается ботаническими портретами. Ее вдохновляют и размашистые кроны деревьев-великанов, и маленькие хрупкие травинки, и тонкие жилы листьев и лепестков. Окунитесь в мир разнообразия растений, изучите их, научитесь прорабатывать детали — и ваши рисунки станут выразительными и завораживающими. А если вы никогда не держали в руках карандаш, то не пугайтесь. Научиться рисовать может каждый, главное начать.

  • 3

    "Акварельный скетчинг"

    Не важно, есть ли у вас опыт в акварельной живописи. Берите краски, кисти, скетчбук — и вперед! — исследовать мир. Профессиональный дизайнер и иллюстратор Феликс Шайнбергер расскажет вам всё про акварельные зарисовки и художественные инструменты, без банальных советов и скучных рекомендаций. Только сочные хитрости и яркие акварельные рисунки, которые, словно современное искусство, поражают своей неординарностью. Откройте для себя историю цвета, попробуйте уловить тонкие нюансы каждого оттенка, увидеть тени и средние тона. Расскажите свою историю в цвете.

  • 4

    "Мир акварели"

    Вы удивитесь какой невероятной может быть акварель. Автор этой книги Джин Хейнс предлагает вместе отправиться в мир красок и провести несколько экспериментов с водой, цветом и даже пищевой пленкой, чтобы создать по-настоящему неповторимые картины. Рисуйте людей, цветы, кошек, архитектуру других стран. Не требуйте от себя идеальных результатов, не пытайтесь подчинить себе краску и проконтролировать каждый мазок. Будьте самобытны, экспрессивны и гармоничны в живописи — и совсем скоро ваши картины будут наполнены воздухом, светом и собственным авторским стилем.

  • 5

    "Уроки классической живописи"

    Эта книга рассказывает о фундаментальных навыках и техниках живописи понятной и удобной для читателя форме. У автора этой книги, Джульетты Аристид, 25-летний опыт рисования и преподавания. Она не только дает базовую теорию, но и приводит примеры из истории искусства, анализируя мировые шедевры. Прислушивайтесь к советам автора и собственным ощущениям цвета, выполняйте упражнения, будьте сосредоточены — и вы превратитесь из неуверенного в себе новичка в страстного художника.

  • 6

    "Песня цвета"

    Живопись не подразумевает точного копирования того, что мы видим. То, что в итоге появится на бумаге — отражение того, как вы воспринимаете увиденное. Книга “Песня цвета” содержит более тридцати практических уроков от живописца Джинн Доби. Она поможет понять цвет и использовать его, достигая невероятных эффектов на бумаге. Если вы готовы к экспериментам, отойти от привычных композиционных канонов и не боитесь воплотить новые нестандартные идеи в живописи, то эта книга — то эта книга поможет вам расширить горизонты в творчестве.

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