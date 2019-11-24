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Популярные произведения, первая публикация которых была провальной

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Популярные произведения, первая публикация которых была провальной
15:59 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости культуры:Должно было пройти несколько лет, а то и десятилетий, чтобы читатели смогли по достоинству оценить гениальное произведение великого автора.

  • 1

    "Повелитель мух", Уильям Голдинг

    В первый год после выхода в печать в 1954 году аллегорического романа Голдинга не смогли продать и трёх тысяч экземпляров "Повелителя муж". А до своего выхода в печать книга побывала у 21 издателя, ни один из которых не согласился на публикацию. Единственная книжная компания "Faber & Faber" рискнула выпустить этот роман, да и то после того, как автор убрал первые несколько страниц текста, где шла речь о немыслимых ужасах ядерной войны. Но уже через несколько лет роман Уильяма Голдинга не только стал бестселлером, но и был введён в программу некоторых колледжей и школ, а затем включён в список лучших произведений того времени.

  • 2

    "Борис Годунов", Александр Пушкин

    Сегодня даже трудно себе представить, что выход в печать исторической драмы Александра Пушкина был встречен не только с изрядной долей сомнения, но вообще довольно холодно. Роман в стихах, написанный для сцены, представлял собой, по мнению некоторых критиков, весьма неудобоваримое чтение. А на театральной сцене "Борис Годунов" был впервые поставлен спустя четыре десятилетия после первой публикации, да и то после весьма значительных цензурных изъятий. Сегодня же "Борис Годунов" считается одним из лучших пушкинских произведений.

  • 3

    "Гроздья гнева", Джон Стейнбек

    Роман Джона Стейнбека, удостоенный Пулитцеровской премии и считающийся одним из лучших произведений автора, был крайне негативно воспринят фермерами. Произведение, описывающее тяжёлую жизнь сезонных рабочих, вызвало у фермеров США очень бурную реакцию: книги сжигали в знак протеста, а автора называли лжецом и пропагандистом. Вряд ли кто-то из тех, о ком писал Стейнбек своё произведение, прочёл "Гроздья гнева", зато их работодатели делали всё, чтобы роман провалился.

  • 4

    "Превращение", Франц Кафка

    Впервые произведение великого Кафки было напечатано в журнале в 1915 году и при этом было встречено читателями весьма равнодушно. Впрочем, и сам автор называл описанную им трагедию одиночества как "исключительно тошнотворную историю". Отсутствие же интереса со стороны читателей к повести, которая должна была войти вместе с двумя рассказами в книгу "Кара", привело к тому, что автор не стал публиковать свои произведения. И лишь благодаря его другу Максу Броду, который не выполнил завещание Кафки с просьбой сжечь все его рукописи, читатели смогли познакомиться с творчеством писателя и философа.

  • 5

    "Моби Дик, или Белый кит", Герман Мелвилл

    Долгих 70 лет должно было пройти с момента первой публикации поистине гениального романа Германа Мелвилла, чтобы читатели смогли по достоинству оценить глубокий смысл произведения. А современники писателя сочли "Моби Дика" слишком сложным, напыщенным и даже чванливым, а литературные критики так и не смогли понять, зачем понадобилось Мелвиллу делать множество длинных отступлений, которые, как им казалось, служат только для того, чтобы отвлечь читателя от увлекательного сюжета. Лишь десятилетия спустя потомки оценили по достоинству образность и символизм "Моби Дика".

  • 6

    "Над пропастью во ржи", Джером Дэвид Сэлинджер

    Когда в 1950-е годы роман Сэлинджера увидел свет, в обществе его категорически не приняли. Слишком грубой была речь героев, слишком откровенными рассуждения об интимной жизни. Первое издание "Над пропастью во ржи" оказалось не только непонятым, но ещё и запрещённым: найти роман в библиотеках было невозможно. Правда, скандал с запретом произведения вызвал совершенно противоположную реакцию со стороны читателей, которые принялись знакомиться с романом, пытаясь составить о нём собственное мнение. Сегодня роман "Над пропастью во ржи" переведен почти на все языки мира и включен в список лучших произведений ХХ века.

  • 7

    "Великий Гэтсби", Фрэнсис Скотт Фицджеральд

    За 15 лет с момента издания романа Фицджеральда до смерти автора было продано всего лишь 24 тысячи экземпляров. Современники писателя не смогли оценить по достоинству талант автора и величие самого романа. Лишь когда роман был издан уже после смерти автора, он вызвал неожиданно огромный интерес со стороны читателей. Его даже ввели в школьную и университетские программы в англоязычных странах.

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