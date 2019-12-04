Скачать
Среда, 04.12.2019
Поддержка предпринимательства: Гончарук рассказал о программе доступных кредитов
Поддержка предпринимательства: Гончарук рассказал о программе доступных кредитов
Трагедия в Одессе: Труханов объявил двухдневный траур
Трагедия в Одессе: Труханов объявил двухдневный траур
Жеребьевка Лиги наций: Украина узнала возможных соперников
Жеребьевка Лиги наций: Украина узнала возможных соперников
"BaraBooka" обнародовал список лучших семейных изданий года
"BaraBooka" обнародовал список лучших семейных изданий года

"BaraBooka" обнародовал список лучших семейных изданий года

"BaraBooka" обнародовал список лучших семейных изданий года
21:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры:Независимое жюри рассматривает 31 издание, появившееся в 2019 году в Литературном агентстве "BaraBooka".

Пространство украинской детской книги БараБука объявил длинный список отличия "Топ БараБуки".

Об этом сообщается на сайте БараБуки.

"Претенденты - 50 лучших детских, подростковых и семейных изданий 2019 года. Победители рейтинга будут торжественно объявлены 17 декабря. Традиционно редакция приглашает читателей до 16 декабря проголосовать за любимое издание и определить вместе победителя в номинации "Выбор читателей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в этом году впервые в рамках "Топа БараБуки" работает дополнительное независимое жюри в составе трех экспертов детской литературы. Это Юлия Козловец, куратор детской программы "Книжного Арсенала"; Лариса Луговая, директор Львовской областной библиотеки для детей; Мария Семенченко, журналистка и обозреватель детских книг.

Топ-10 безумных гениев мировой литературы (Фото)
Топ-10 безумных гениев мировой литературы (Фото)Читать полностью

С 2014 года "БараБука" помогает родителям, библиотекарям, педагогам сориентироваться в разнообразии новинок детского книгоиздания. Ежегодно авторы и эксперты портала указывают на яркие дебюты и отмечают издания различных жанров и форматов: художественные и познавательные книги, новинки и переиздания классики.

Длинный список лучших семейных изданий 2019 года и длинный список изданий литагентства «БараБука» можно посмотреть по ссылке.

"BaraBooka. Пространство украинской детской книги" - это проект по поддержке детского чтения, первый украинский универсальный информационный ресурс об издании для детей и подростков.

Ресурс рассчитан на широкий круг читателей: от родителей и детей, которые уже могут сами принимать решение о выборе книг, до профессионального сообщества ученых, педагогов, библиотекарей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Литература, BaraBooka, Семейные издания, Издания года, Семейные издания года.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине произошло землетрясение
02 Маникюр 2019-2020: роскошный золотой дизайн (Фото)
03 Из Украины уйдут снегопады и мороз: антициклон принесет потепление и гололед
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 5 декабря
05 Масштабный пожар в колледже: что происходит в Одессе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация с Портновым: Канада дала Украине два дня
Ситуация с Портновым: Канада дала Украине два дня
Шутка не удалась: Трамп назвал премьера Канады &quot;двуликим&quot;
Шутка не удалась: Трамп назвал премьера Канады "двуликим"
Транзит газа: Витренко послал &quot;Газпром&quot; в НКРЭКУ
Транзит газа: Витренко послал "Газпром" в НКРЭКУ
В сервисе &quot;Google Фото&quot; появился встроенный &quot;мессенджер&quot;
В сервисе "Google Фото" появился встроенный "мессенджер"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь