"BaraBooka" обнародовал список лучших семейных изданий года

Новости культуры:Независимое жюри рассматривает 31 издание, появившееся в 2019 году в Литературном агентстве "BaraBooka".

Пространство украинской детской книги БараБука объявил длинный список отличия "Топ БараБуки".

Об этом сообщается на сайте БараБуки.

"Претенденты - 50 лучших детских, подростковых и семейных изданий 2019 года. Победители рейтинга будут торжественно объявлены 17 декабря. Традиционно редакция приглашает читателей до 16 декабря проголосовать за любимое издание и определить вместе победителя в номинации "Выбор читателей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в этом году впервые в рамках "Топа БараБуки" работает дополнительное независимое жюри в составе трех экспертов детской литературы. Это Юлия Козловец, куратор детской программы "Книжного Арсенала"; Лариса Луговая, директор Львовской областной библиотеки для детей; Мария Семенченко, журналистка и обозреватель детских книг.

С 2014 года "БараБука" помогает родителям, библиотекарям, педагогам сориентироваться в разнообразии новинок детского книгоиздания. Ежегодно авторы и эксперты портала указывают на яркие дебюты и отмечают издания различных жанров и форматов: художественные и познавательные книги, новинки и переиздания классики.

Длинный список лучших семейных изданий 2019 года и длинный список изданий литагентства «БараБука» можно посмотреть по ссылке.

"BaraBooka. Пространство украинской детской книги" - это проект по поддержке детского чтения, первый украинский универсальный информационный ресурс об издании для детей и подростков.

Ресурс рассчитан на широкий круг читателей: от родителей и детей, которые уже могут сами принимать решение о выборе книг, до профессионального сообщества ученых, педагогов, библиотекарей.