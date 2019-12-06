Лучшие романы XXI века: в список попала книга Оксаны Забужко

Швейцарская газета Tages Anzeiger включила роман Оксаны Забужко "Музей заброшенных секретов", написанный в 2009 году, в списке 20 лучших романов века.
Этой новостью Оксана Забужко поделилась на своей официальной странице в facebook.
Издание сетует на то, что в последнее десятилетие драматические телесериалы заменили романы, поэтому они решили составить топ-20 лучших романов, изданных на протяжении первых 20 лет XXI века.
Лучшие романы XXI века по версии Tages Anzeiger:
Поправки, 2001. — Джонатан Франзен, США
Искупление, 2002 — Иэн Макэван, Великобритания
Над обрывом, 2004 — Маркус Вернер, Швейцария
Не отпускай меня, 2005 — Кадзуо Исигуро, Великобритания
Сумасшедшие дела, 2006 — Исмаил Кадаре, Албания
Обычный человек, 2006 — Филип Рот, США
Облачный атлас, 2006 — Дэвид Митчелл, Великобритания
Серия романов о Гарри Поттере, 2007 — Джоан Роулинг, Великобритания
Башня, 2008 — Уве Теллькамп, Германия
На край земли 2009 — Давид Гроссман, Израиль
Гудбай, Берлин 2010 — Вольфганг Херндорф, Германия
Музей заброшенных секретов 2010 — Оксана Забужко, Украина
Время секонд хэнд, 2013 — Светлана Алексиевич, Беларусь
Сфера, 2014 — Дэйв Эггерс, США
Поцелуи Ленина, 2015 — Янь Ляньке, Китай
Моя невероятная подруга, 2016 — 2018 — Элена Ферранте, Италия
Крафт, 2017 — Йонас Люшер, Швейцария
Память девушки, 2018 — Анни Эрно, Франция
Книги Иакова, 2019 — Ольга Токарчук, Польша
Кроме Оксаны Забужко в топ вошли романы Джоан Роулинг, Светланы Алексиевич и нынешней нобелевской лауреатки по литературе Ольги Токарчук.