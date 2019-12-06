Лучшие романы XXI века: в список попала книга Оксаны Забужко

Новости культуры:Интересно, что список составлен в хронологическом порядке, и таким образом он не определяет, кто среди избранных романов — лучший из лучших. Стоит прочитать все.

Швейцарская газета Tages Anzeiger включила роман Оксаны Забужко "Музей заброшенных секретов", написанный в 2009 году, в списке 20 лучших романов века.

Этой новостью Оксана Забужко поделилась на своей официальной странице в facebook.

Издание сетует на то, что в последнее десятилетие драматические телесериалы заменили романы, поэтому они решили составить топ-20 лучших романов, изданных на протяжении первых 20 лет XXI века.

Лучшие романы XXI века по версии Tages Anzeiger:

Поправки, 2001. — Джонатан Франзен, США

Искупление, 2002 — Иэн Макэван, Великобритания

Над обрывом, 2004 — Маркус Вернер, Швейцария

Не отпускай меня, 2005 — Кадзуо Исигуро, Великобритания

Сумасшедшие дела, 2006 — Исмаил Кадаре, Албания

Обычный человек, 2006 — Филип Рот, США

Облачный атлас, 2006 — Дэвид Митчелл, Великобритания

Серия романов о Гарри Поттере, 2007 — Джоан Роулинг, Великобритания

Пандора в Конго, 2007 — Альберт Санчес Пиньоль, Испания

Башня, 2008 — Уве Теллькамп, Германия

На край земли 2009 — Давид Гроссман, Израиль

Гудбай, Берлин 2010 — Вольфганг Херндорф, Германия

Музей заброшенных секретов 2010 — Оксана Забужко, Украина

Время секонд хэнд, 2013 — Светлана Алексиевич, Беларусь

Сфера, 2014 — Дэйв Эггерс, США

Поцелуи Ленина, 2015 — Янь Ляньке, Китай

Моя невероятная подруга, 2016 — 2018 — Элена Ферранте, Италия

Крафт, 2017 — Йонас Люшер, Швейцария

Память девушки, 2018 — Анни Эрно, Франция

Книги Иакова, 2019 — Ольга Токарчук, Польша

Кроме Оксаны Забужко в топ вошли романы Джоан Роулинг, Светланы Алексиевич и нынешней нобелевской лауреатки по литературе Ольги Токарчук.