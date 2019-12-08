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Воскресенье, 08.12.2019
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Заядлым книголюбам на радость: актуальные книжные новинки января

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Заядлым книголюбам на радость: актуальные книжные новинки января
15:55 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости культуры:Январские отпуска и каникулы – идеальное время для того, чтобы окунуться в мир литературы.

"Рулетка судьбы", Антон Чиж

Антон Чиж полюбился многим поклонникам детективного жанра своими произведениями, сохраняющими стиль классиков вроде Агаты Кристи и Артура Конан Дойля. Как правило, события произведений разворачиваются в горячо любимом Антоном городе – в Санкт-Петербурге. Впрочем, бывают и исключения, как в этом романе. Главные герои берутся расследовать таинственную смерть богатой вдовы, убитой в доме на Старом Арбате.

"Все это правда", Лиджия Дэй Пенафлор

Мири Тан в восторге от бестселлера Фатимы Роу и при первой же возможности отправляется на встречу с любимой писательницей, чтобы заполучить ее автограф. Мири намерена завоевать интерес своего кумира любой ценой. Вместе с подругами она рассказывает Фатиме историю школьной травли, в которой жертвой стал ее одноклассник. Где правда, а где ложь?

"Пандемониум. Восход багровой ночи", Евгений Гаглоев

Гаглоев – популярный казахский писатель, выросший на сказках, книгах Булычева и комиксах. Литературные предпочтения в какой-то мере отразились в работе Евгения. Данная книга входит в цикл "Пандомениум", сюжет которого связан с одноименной академией. События данного романа разворачиваются в школе для Темных – месте опасном, мрачном и таинственном. Героям предстоит ввязаться в неравный бой со Спящими, жаждущими власти в мире. Тем временем происходят странные убийства, расследовать которые совсем непросто.

"Скажи, что тебе жаль", Мелинда Ли

Морган Дейн была первоклассным юристом, когда трудилась на посту помощника прокурора. Однако смерть мужа вынудила ее сделать перерыв ради воспитания трех дочерей. Убийство юной Тессы вынудило Дейн вновь заняться юридической практикой. На этот раз ей предстоит выступить на стороне защиты, чтобы уберечь от тюрьмы соседского паренька, Ника.

"Беглянка Макс", Бренна Йованофф

Автор бестселлеров по версии New York Times порадует поклонников сериала "Очень странные дела" своим одноименным циклом книг, представляющих приквеллы к историям полюбившихся персонажей. Это произведение стало третьей частью серии книг от Йованофф, раскрывая секреты жизни дерзкой Макс Мейфилд.

"Последняя жизнь принца Аластора", Александра Бракен

Александра Бракен – молодая американская писательница, чьи работы точно придутся по душе поклонникам книг о магии и любви, ведь без мелодрамы такие произведения не обходятся. Бракен работает в жанре young adult, публикуя молодежные романы в стиле фэнтези. В этой книге читатели перенесутся в удивительный мир, в котором идет непримиримая борьба между людьми и демонами. Главный герой – Проспер – доверяет свою жизнь адскому принцу. Смогут ли поладить такие разные существа?

"Небо без звезд", Джессика Броуди и Джоан Рэнделл

Совместное детище подруг-писательниц станет первой книгой цикла "Божественная система". Синопсисы обещают нам необычную адаптацию "Отверженных" – величайшего романа Гюго. Сюжет повествует о трех героях, совершенно непохожих друг на друга. Однако у троицы схожая судьба. Чатин – уличный воришка, готовый заделаться шпионом, лишь бы избежать тюрьмы. Марцелл – наследник влиятельного деда и доблестный офицер. Обоим мужчинам предстоит встреча с Алуэт – стражницей, берегущей тайны последней в мире библиотеки.

"Статистическая вероятность любви с первого взгляда", Дженнифер Смит

И кто бы мог подумать, что первые мгновения встречи с незнакомцем могут кардинально изменить твою жизнь? Какова вообще вероятность того, что вот именно тебе предстоит влюбиться с первого взгляда? Этот роман станет захватывающей историей о воссоединении семьи, о втором шансе и о первой любви! Хэдли Салливан спешит на свадьбу отца, но встреча с будущей мачехой может сорваться. Опоздав на рейс, девушка остается в аэропорту, где и встречает очаровательного незнакомца. Может, Оливер – ее судьба?

"Королева ангелов", Грег Бир

Грегори Дэйл Бир (или Беар) – популярный американский писатель, чьи труды полюбились поклонникам научной фантастики. Данный свой роман Грег опубликовал на языке оригинала в 1990 году, а зимой 2020 русскоязычные поклонники смогут насладиться новым официальным переводом книги на русский язык. Вас ждет захватывающая фантастика с элементами детектива. Напряженный триллер повествует о поимке серийного убийцы, о поисках внеземной жизни и о поразительных способностях искусственного интеллекта.

"Безмолвие", Джон Харт

Хотя Джона Харта не назовешь самым плодовитым писателем современности (ведь он опубликовал всего несколько книг), тем не менее автор отличился, получив видные литературные премии. Самой популярной его книгой стал бестселлер "Последний ребенок", к событиям которого Харт возвращает читателей в новом романе. Джонни Мерримона вырос, однако события прошлого и воспоминания о поисках сестры-близнеца бередят старые раны.

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