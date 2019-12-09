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Романтика, нежность и чувства: лучшие любовные романы (Фото)

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Романтика, нежность и чувства: лучшие любовные романы (Фото)
14:08 Сегодня Телеграф 100bestbooks.ru Фото: pixabay

Новости культуры:Истории любви, которые никого не оставят равнодушным.

  • 1

    Эрих Мария Ремарк "Три товарища"

    Год: 1936

    Метки: Роман, О любви, Классика

    Самый красивый в нашем столетии роман о любви...

    Самый обаятельный в нашем столетии роман о дружбе...

    Самый трагический и самый прелестный роман о человеческих отношениях за всю историю XX века.

    Роман о трагической судьбе немецких солдат, вернувшихся с полей первой мировой войны, о так называемом "потерянном поколении", разочаровавшемся в буржуазных ценностях и стремящемся найти опору во фронтовом товариществе, крепкой мужской дружбе и верной любви.

  • 2

    Шарлотта Бронте "Джейн Эйр"

    Год: 1847

    Метки: О любви, Готика, Роман

    Литературное наследие сестер Бронте вошло в сокровищницу национальной английской культуры, завоевав признание далеко за пределами Англии. Особый успех выпал на долю романа Шарлотты Бронте "Джейн Эйр", неоднократно впоследствии экранизированного. Написанный с искренностью и страстью, роман не стареет и не теряет своего обаяния. "Джейн Эйр" до сих пор остается одним из наиболее востребованных классических произведений XIX века. Сила его воздействия - в правде чувств, в их истинности, в соединении реального с романтическим, в покоряющей своей увлекательностью истории простой маленькой гувернантки, способной на большую и преданную любовь, сумевшей, преодолев все превратности судьбы, обрести собственное счастье.

  • 3

    Александр Грин "Алые паруса"

    Год: 1916—1922

    Метки: Повесть, О любви, Неоромантизм, Для подростков, Детская литература, Сказка

    Александр Грин создал в своих произведениях свой особенный мир. В этом мире веет ветер дальних странствий, его населяют добрые, смелые, веселые люди. А в залитых солнцем гаванях с романтическими названиями — Лисс, Зурбаган, Гель-Гью — прекрасные девушки поджидают своих женихов. В этот мир — чуть приподнятый над нашим, одновременно фантастический и реальный, мы и приглашаем читателей.

  • 4

    Уильям Шекспир "Ромео и Джульетта"

    Год: 1591-92(?), 1595(?)

    Метки: Трагедия, Пьеса, О любви

    Литературное наследие Шекспира — это высочайшее завоевание человеческого духа. Его драматургия — непревзойденное собрание шедевров, обогативших сокровищницу мировой культуры. Его лирика венчает поэзию европейского Возрождения. Богатство тем, изысканность мысли, красота языка шекспировских творений не утратили своего очарования по прошествии веков.

  • 5

    Антон Чехов "Дама с собачкой"

    Год: 1899

    Метки: Рассказ, О любви, Классика

    Жемчужина в творчестве Антона Павловича Чехова! Так, например, В. В. Набоков считал "Даму с собачкой" одним из величайших литературных произведений в истории

    Чехов повествует нам в своем произведении о великом чувстве любви. Гурову (одному из главных героев) было довольно странно, что он, уже старый человек, способен на любовь.

    Женщин он считал низшей расой, он был самым настоящим дамским угодником, пока не встретился с Анной Сергеевной. Эта нежная женщина пробудила в нем искреннее и сильное чувство, он по-настоящему влюбился в эту женщину. Она была очень искренняя женщина, главный герой отвечал ей взаимностью. После их встречи в его сознании все меняеется. Все переворачивается! Он понимает насколько ограничено он жил до этого. Ему нравились эти новые для него чувства и эта новая для него жизнь.

  • 6

    Маргарет Митчелл "Унесённые ветром"

    Год: 1936

    Метки: История, Драма, О войне, О любви, Роман

    Роман американской писательницы Маргарет Митчелл (1900–1949) "Унесенные ветром" (1936) – увлекательное по сюжету, остросоциальное произведение, основной проблемой которого является судьба человеческих ценностей в мире купли-продажи. Действие книги происходит в один из наиболее сложных периодов в истории США и охватывает годы Гражданской войны (1861–1865) и последующей за ней Реконструкции.

  • 7

    Александр Куприн "Гранатовый браслет"

    Год: 1910

    Метки: О любви, Классика, Драма, Повесть

    Он не был богат, красив и знатен, он любил ее, любил безмерно, безответно и самозабвенно. Она была польщена, она стеснялась его любви, она была замужем. Он прислал ей в подарок гранатовый браслет. Она смеялась над этой выходкой, смущаясь и кокетничая, ее гости забавлялись историей, ее муж был снисходителен. А он…

  • 8

    Эмили Бронте "Грозовой перевал"

    Год: 1847

    Метки: Роман, О любви, Драма

    "Грозовой Перевал" Эмили Бронте — не просто золотая классика мировой литературы, но роман, перевернувший в свое время представления о романтической прозе. Проходят годы и десятилетия, но история роковой страсти Хитклифа, приемного сына владельца поместья "Грозовой перевал", к дочери хозяина Кэтрин не поддается ходу времени. "Грозовым Перевалом" зачитывалось уже много поколений женщин — продолжают зачитываться и сейчас. Эта книга не стареет, как не стареет истинная любовь...

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Шарлотта Бронте, Уильям Шекспир, Александр Куприн, Эрих Мария Ремарк, Эмили Бронте, Антон Чехов, Александр Грин, Маргарет Митчелл.
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