Романтика, нежность и чувства: лучшие любовные романы (Фото)

Роман о трагической судьбе немецких солдат, вернувшихся с полей первой мировой войны, о так называемом "потерянном поколении", разочаровавшемся в буржуазных ценностях и стремящемся найти опору во фронтовом товариществе, крепкой мужской дружбе и верной любви.

Литературное наследие сестер Бронте вошло в сокровищницу национальной английской культуры, завоевав признание далеко за пределами Англии. Особый успех выпал на долю романа Шарлотты Бронте "Джейн Эйр", неоднократно впоследствии экранизированного. Написанный с искренностью и страстью, роман не стареет и не теряет своего обаяния. "Джейн Эйр" до сих пор остается одним из наиболее востребованных классических произведений XIX века. Сила его воздействия - в правде чувств, в их истинности, в соединении реального с романтическим, в покоряющей своей увлекательностью истории простой маленькой гувернантки, способной на большую и преданную любовь, сумевшей, преодолев все превратности судьбы, обрести собственное счастье.

Александр Грин создал в своих произведениях свой особенный мир. В этом мире веет ветер дальних странствий, его населяют добрые, смелые, веселые люди. А в залитых солнцем гаванях с романтическими названиями — Лисс, Зурбаган, Гель-Гью — прекрасные девушки поджидают своих женихов. В этот мир — чуть приподнятый над нашим, одновременно фантастический и реальный, мы и приглашаем читателей.

Литературное наследие Шекспира — это высочайшее завоевание человеческого духа. Его драматургия — непревзойденное собрание шедевров, обогативших сокровищницу мировой культуры. Его лирика венчает поэзию европейского Возрождения. Богатство тем, изысканность мысли, красота языка шекспировских творений не утратили своего очарования по прошествии веков.

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Антон Чехов "Дама с собачкой"

Год: 1899

Метки: Рассказ, О любви, Классика

Жемчужина в творчестве Антона Павловича Чехова! Так, например, В. В. Набоков считал "Даму с собачкой" одним из величайших литературных произведений в истории

Чехов повествует нам в своем произведении о великом чувстве любви. Гурову (одному из главных героев) было довольно странно, что он, уже старый человек, способен на любовь.

Женщин он считал низшей расой, он был самым настоящим дамским угодником, пока не встретился с Анной Сергеевной. Эта нежная женщина пробудила в нем искреннее и сильное чувство, он по-настоящему влюбился в эту женщину. Она была очень искренняя женщина, главный герой отвечал ей взаимностью. После их встречи в его сознании все меняеется. Все переворачивается! Он понимает насколько ограничено он жил до этого. Ему нравились эти новые для него чувства и эта новая для него жизнь.