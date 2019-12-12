Скачать
Четверг, 12.12.2019
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
В России не допускают изменений в Минских договоренностях
В России не допускают изменений в Минских договоренностях
WBO обязала Джошуа провести бой против Усика
WBO обязала Джошуа провести бой против Усика
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 13 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 13 декабря

Что можно почитать вместо Гарри Поттера: ТОП-8 книг

Смотрите фото (9)
Что можно почитать вместо Гарри Поттера: ТОП-8 книг
12:48 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Хогвартс далеко не единственная школа магии, которая была придумана писателем.

  • 1

    Книги о Гарри Поттере, написанные Джоан Роулинг, пользовались таким успехом, что многие маленькие читатели искренне верили в существование Хогвартса. И даже писали письма в это магическое заведение, в надежде хоть краешком глаза взглянуть на другую жизнь. Может быть, читатели смогут увидеть очарование других волшебных школ и академий, оживающих на страницах книг.

    Королевская Академия Магии

    В книгах Надежды Кузьминой колдуны и ведьмы учатся, как и в любом другом приличном высшем учебном заведении, целых пять лет. Отбором учеников занимаются маги, которые находят среди тысяч ребят детей с магическими способностями. Впрочем, магический дар в этом фантастическом мире передаётся из поколения в поколение, но иногда он внезапно обнаруживается у детей из самых обычных семей.

    В академии преподают не только уроки волшебства и магии, но и прилежно изучают самые обычные предметы: историю и биологию, географию и фортификацию. И только на старших курсах колдуны и ведьмы начинают познавать невероятный мир волшебства и магии. А по окончанию выпускникам выдаётся специальная лицензия.

  • 2

    Университет Чароплетства

    Здесь готовят к выполнению своих волшебных обязанностей магов, которые будут состоять на государственной службе. Все абитуриенты сдают при поступлении два обязательных экзамена: по магии и грамотности. Если будущий маг выбирает мирную специальность, то ему после зачисления в состав студентов придётся одноразово заплатить налог в казну, а вот боевые маги приносят самую настоящую клятву на крови. В книге Таши Танари и Хельги Хов можно познакомиться с принципами обучения алхимиков, провидцев, целителей и многих других волшебников, которые впоследствии станут служить своему государству.

  • 3

    Магистериум

    В центре внимания серии книг Кассандры Клэр и Холли Блэк находится Магистериум – совершенно необычное и спрятанное глубоко под землёй место, где учатся будущие маги. Каждый из них прошёл жесточайший отбор и ещё до поступления в эту школу доказал своё право стать магом.

  • 4

    Школа Добра и Зла

    На протяжении двух веков каждые четыре года в небольшом городке Гавальдоне под покровом ночи появляется таинственный похититель. Он уносит в школу Добра и Зла двух девочек. Серия книг Сомана Чайнани, несмотря на то, что написана о подростках и для подростков и изначально похожа на невинную сказку, на самом деле поднимает весьма острые вопросы и заставляет задуматься о природе многих вещей, происходящих в мире.

  • 5

    Сказочная исправительная школа

    В серии книг Джен Калониты существует сказочная исправительная школа, в которой перевоспитывают самых разных сказочных персонажей, запятнавших свою репутацию ложью и грубостью, воровством и раздражительностью, а также необоснованным превращением знакомых в лягушек или исчезновением из дома без предупреждения. Педагоги этой удивительной школы – перевоспитавшиеся персонажи из старых сказок, а основательница – сама мачеха Золушки.

  • 6

    Огненный факультет

    Огненный факультет в Академии города Литы набирает учеников лишь один раз в 33 года. Далеко не все желающие попадают в состав студентов, но однажды в академию попал человек, который вовсе не должен был поступить в академию. Впрочем, именно этот курс оказался особенным во всех отношениях. С "Огненного факультета" читатель только начинает познавать волшебные миры писателя Алекса Коша.

  • 7

    Гильдия Магов

    Гильдия магов, созданная писателем Труди Канаван, – необычная школа. Учениками Гильдии испокон веков могли стать только дети из самых знатных семей, а вот простолюдинам путь к познанию волшебства был закрыт. Но однажды дар магии обнаружился у уличной воровки, нищей Сонеа. При этом сила этого дара была такова, что игнорировать его было просто невозможно. При этом вокруг личности Сонеа развернулись самые настоящие баталии: светлые маги Гильдии готовы заняться развитием способностей простолюдинки, а вот тёмные способны на физическое уничтожение бывшей воровки. Впрочем, иногда и от сторонников можно неожиданно получить смертельный удар.

  • 8

    Школа в Кармартене

    Школу в Кармартене придумала писательница Анна Коростелева. И это лучшая школа, которая вообще может существовать. Здесь преподают совершенно не похожие на обычных педагогов учителя: бессмертные маги, различные боги, средневековые лекари. И начальствует здесь сам Мерлин, который тоже даёт студентам свои уроки, а шалунов и нарушителей обещает усыновить, что само по себе кажется страшнее любого наказания.

Захватывающая мистическая литература для истинных фанатов жанра

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Литература, Гарри Поттер, Хогвартс, Книжные новинки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что от мамы, а что от папы? Какие гены передаются детям от родителей
02 "Весна" в декабре: в Украине будет тепло и пасмурно
03 Итоги дня 11 декабря: драка в Раде и повышение прожиточного минимума
04 "Не менее 40% от средней зарплаты": Соколовская поделилась планами по поднятию прожиточного минимума
05 Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В аэропорту Бухареста задержали главу Меджлиса Чубарова
В аэропорту Бухареста задержали главу Меджлиса Чубарова
Сегодня - День Сухопутных войск ВСУ
Сегодня - День Сухопутных войск ВСУ
Рада создала ВСК по расследованию убийства Гандзюк
Рада создала ВСК по расследованию убийства Гандзюк
Опубликован новый трейлер &quot;Рождественская история&quot; по мотивам Чарльза Диккенса (Видео)
Опубликован новый трейлер "Рождественская история" по мотивам Чарльза Диккенса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь