Роман "Доця" о начале войны на Донбассе стал Книгой года BBC-2019

Новости культуры:Кроме того, стали известны победители в номинациях "Эссеистика" и "Детская литература".

Победителем литературного конкурса "Книга года BBC" за 2019 год стал роман "Доця" писательницы Тамары Гориха Зерня. Имена лауреатов объявили 13 декабря в киевском Мыстецьком арсенале.

"События романа развиваются весной-летом четырнадцатого года в Донецке. Донбасс – это точка обнуления, место силы, где прозвучали самые важные вопросы. И только там спрятаны нужные ответы. Именно здесь героиня потеряла семью, дом, работу, иллюзии – и именно здесь собрала обломки жизнь заново, нашла новый смысл и опору. Эта книга навсегда изменила того, кто ее написал, и изменит каждого, кто ее прочитает. Потому что война – это когда ты ешь землю. И что важнее, когда кормишь землю", - говорится в описании романа на сайте премии.

Главной героиней книги стала реальная волонтерка по имени Наталья, которая помогала украинским военным, в том числе во время обороны Донецкого аэропорта, а позднее стала координировать волонтерскую помощь. Авторка романа также занималась волонтерством, благодаря чему и познакомилась с Натальей. Кроме того, для книги она собрала реальные истории периода начала войны на Донбассе.

Кроме того, награду вручили в номинациях "Детская литература" и "Эссеистика". В первой номинации победил фантаст Владимир Аренев с книжкой "Сапиенсы", а во второй – известный прозаик Тарась Прохасько со сборником очерков "Да, но…". Все победители получат денежную награду, эквивалентную 1000 британских фунтов.