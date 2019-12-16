Книгоманам посвящается: топ-10 литературных новинок зимы

1 "Каждый твой вздох", Мэри Хиггинс Кларк и Алафер Берк Вирджиния Уэйклинг – светская львица и видный меценат. Смерть женщины иронично трагична: кто-то сбросил ее с крыши музея, на благо которого она так много трудилась. Со дня ее смерти минуло три года, но убийца так и не пойман. За скандальное дело берется Лори Моран – продюсер популярного шоу, в рамках которого ведущие раскрывают сенсационные преступления. Сможет ли Лори разобраться в этом странном убийстве и найти виновного?

2 "Беглянка Макс", Бренна Йованофф Данное произведение вошло в топы самых ожидаемых книг января 2020 года. Новинка от Йованофф порадует самых преданных поклонников сериала "Очень странные дела", ведь в романе описывается жизнь одной из ключевых героинь. Роман проливает свет на прошлое Макс Мейфилд – одной из главных персонажей, сыгравшей важную роль в сюжете второго сезона. Мы узнаем самые странные тайны Максин. Кто же она на самом деле, что ей довелось пережить и чего боится наша смелая Макс?

3 "Дарующий звезды", Джоджо Мойес Новый роман от Джоджо Мойес по праву завоевал лидирующее место в топе книг декабря 2019-го. Ежегодно книги Мойес становятся бестселлерами после оглушительной популярности "До встречи с тобой" и сиквелов о жизни Лу. Сюжет данной книги происходит в 1937 году и сосредоточен на трагедии женщин в мире патриархата. Главная героиня вырывается из постылого родительского дома и выскакивает замуж в надежде освободиться от чужого влияния. Вот только замужество обернулось для нее очередным пленом.

4 "Последняя жизнь принца Аластора", Александра Бракен Стремясь освободить своих сестер из плена злобной королевы, Проспер соглашается на необычную сделку с демоном. Ему предстоит непростое путешествие сквозь царство демонов, где проводником его станет сам Аластар – наследный принц Третьего царства. Объединив свои усилия, дьявольский кронпринц и человек должны найти способ, который позволит предотвратить возможную войну между демонами и людьми. Могут ли представители столь разных рас стать друзьями?

5 "Населенный призраками", Даниэль Вега Роман Даниэль Веги стал этаким ответом Стивену Кингу от более молодого поколения писателей, предпочитающих стилю мэтра жанр young adult. Станет ли роман достойной альтернативой леденящих душу историй от Кинга? Покажет время, но книга уже считается бестселлером. Главная героиня переезжает в новый дом, о котором ходит дурная слава. Местные жители верят, что в его стенах притаились злобные призраки. Хендрикс была настроена скептически, пока не стала слышать голоса!

6 "Рулетка судьбы", Антон Чиж События книги перенесут вас в 1894 год. В одном из московских домов на Арбате найдено тело обеспеченной вдовы. Умерла женщина своей смертью или кто-то отнял у нее жизнь? Разгадать эту загадку будет несложно, если за дело берется Алексей Пушкин – матерый детектив и сотрудник московского сыска.

7 "Лишь", Эндрю Шон Грир Интригующий и жизнеутверждающий роман от лауреата Пулитцеровской премии. Эндрю Шон Грир наверняка привнес в свое произведение элементы автобиографии, ведь его главный герой тоже писатель, только неудачливый. Артур с горечью узнает о свадьбе своего бывшего возлюбленного. Переживая личностный и творческий кризис, писатель отправляется в длительное путешествие.

8 "Все это правда", Лиджия Дэй Пенафлор Как далеко зайдет девушка-подросток, чтобы впечатлить идола? И как далеко зайдет писательница, ищущая сюжет истории для очередного бестселлера? Отличить ложь от правды будет непросто, а грядущий скандал может сломать немало жизней.

9 "Безмолвие", Джон Харт В детстве Джонни Мерримона пришлось несладко: его сестра-близнец пропала, отец бросил семью, а мать запила от горя. Прошлое до сих пор не дает покоя Джонни, парень стал нелюдимым и скрывается в пустоши. Отшельник сохранил лишь тонкую связь с цивилизацией, временами беседуя с Джеком – закадычным приятелем Джонни. Однако пустошь пугает Джека и он чувствует,что с другом творится что-то неладное.