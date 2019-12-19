Приятного чтения: топовые бестселлеры зимы 2019-2020

1 "Обман", Джонатан Келлерман Тело Элизы Фриман было найдено в ванне у нее дома, заполненной сухим льдом. На покойнице нет следов насильственной смерти, так что можно было бы предположить самоубийство, да только что-то в такой версии не сходится. Если Фриман сама заполнила ванну сухим льдом, то куда подевались пустые пакеты от него? Не станет же самоубийца выносить мусор! Улики ведут к месту работы Элизы – в элитную частную школу, где учится сын высокопоставленного начальника, от решений которого зависит следствие. Сыщикам приказано не устраивать шумихи вокруг школы и переключить внимание на родственников Элизы. Как же расследовать дело, если само руководство устраивает тебе бег с препятствиями?

2 "Скажи, что тебе жаль", Мелинда Ли Хотя все вокруг уверены в том, что это именно Ник убил несчастную Тессу, у Морган иное мнение. Слишком хорошо она знает Ника, чтобы поверить в его виновность. Тесса нянчила детишек Морган, а потому женщина лично заинтересована в поимке настоящего убийцы!

3 "Королева ангелов", Грег Бир События книги переносят читателей в 2047 год, аккурат в канун Цифрового Тысячелетия – важной вехи в жизни людей будущего. Матерая полицейская – Мэри Чой – следует по пятам серийного маньяка. Тем временем в мире происходят куда более важные события: в космосе найдены признаки разумной жизни, а на Земле искусственный интеллект вот-вот обретет полноценный разум.

4 "Внутренняя война. Том 1", Стивен Дональдсон Перед вами вторая часть цикла "Война великого бога". События происходят уже после важной находки – открытия местонахождения Последнего Книгохранилища. Ценность его неоспорима, ведь с его помощью была окончена жестокая война между королевствами, финальным аккордом которой стал брак престолонаследников. Но хотя плохой мир лучше хорошей войны, спокойствие может быть нарушено в любую минуту. Уберегут ли правители свои королевства от очередной бойни?

5 "Так берегись", Макс Фрай Безмерно люблю я аннотации к произведениям Мартынчик, пишущей под псевдонимом Макс Фрай. Как умело издательства маскируют сюжет, потчуя нас интригующей краткой информацией и заставляя гадать, о чем же будет книга. Согласно рецензиям, это роман о любви и ненависти, но так лишь кажется. А на самом деле он о борьбе. Уже не терпится купить это продолжение цикла "Сновидения Ехо".

6 "Трюкач", Брэд Мельтцер Джим Зигаровски с ужасом узнает о крушении самолета, на борту которого находилась мисс Нола Браун. Однажды Нола спасла жизнь горячо любимой дочери Джима, а потому мужчина жаждет разыскать людей, по вине которых погибла Нола. К вящему удивлению Зига, опознанная как Нола покойница оказывается неизвестной ему женщиной. Что же творится на самом деле и от кого скрывается все еще живая мисс Браун?

7 "Девушка, которую вернуло море", Эдриенн Янг Прошлое Товы окутано тайнами. Ходит молва, что ее еще ребенком вернуло само море. Мало кто знает, что девушка родом из древнего и могучего племени обитателей фьордов, наделенных невероятными силами. Руки Товы испещрены странными символами, предопределяющими ее будущее. Нашей героине суждено стать великой спасительницей!

8 "Пандемониум. Восход багровой ночи", Евгений Гаглоев Продолжение цикла "Пандомениум" порадует поклонников Глаголева. Вас ждут захватывающие приключения героев, связанные с таинственной и мрачной историей школы для Темных. Персонажи романа вступят в неравный бой со Спящими, которым так и не терпится захватить власть в мире. Интригующие фэнтези не заставит вас заскучать.

9 "Город вторых душ", Рута Шейл Северьян Арсеньев – двоедушник, ведущий двойной образ жизни. Днем он – фотограф Север, а по ночам наш герой борется с потусторонними сущностями, выгоняя их из домов несчастных горожан. Северьян старается на благо своей семьи, однако очередное дело может стать для него необычайно опасным.