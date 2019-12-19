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Приятного чтения: топовые бестселлеры зимы 2019-2020

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Приятного чтения: топовые бестселлеры зимы 2019-2020
08:57 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости культуры:Этой зимой нас ждет обилие литературных новинок.

  • 1

    "Обман", Джонатан Келлерман

    Тело Элизы Фриман было найдено в ванне у нее дома, заполненной сухим льдом. На покойнице нет следов насильственной смерти, так что можно было бы предположить самоубийство, да только что-то в такой версии не сходится. Если Фриман сама заполнила ванну сухим льдом, то куда подевались пустые пакеты от него? Не станет же самоубийца выносить мусор! Улики ведут к месту работы Элизы – в элитную частную школу, где учится сын высокопоставленного начальника, от решений которого зависит следствие. Сыщикам приказано не устраивать шумихи вокруг школы и переключить внимание на родственников Элизы. Как же расследовать дело, если само руководство устраивает тебе бег с препятствиями?

  • 2

    "Скажи, что тебе жаль", Мелинда Ли

    Хотя все вокруг уверены в том, что это именно Ник убил несчастную Тессу, у Морган иное мнение. Слишком хорошо она знает Ника, чтобы поверить в его виновность. Тесса нянчила детишек Морган, а потому женщина лично заинтересована в поимке настоящего убийцы!

  • 3

    "Королева ангелов", Грег Бир

    События книги переносят читателей в 2047 год, аккурат в канун Цифрового Тысячелетия – важной вехи в жизни людей будущего. Матерая полицейская – Мэри Чой – следует по пятам серийного маньяка. Тем временем в мире происходят куда более важные события: в космосе найдены признаки разумной жизни, а на Земле искусственный интеллект вот-вот обретет полноценный разум.

  • 4

    "Внутренняя война. Том 1", Стивен Дональдсон

    Перед вами вторая часть цикла "Война великого бога". События происходят уже после важной находки – открытия местонахождения Последнего Книгохранилища. Ценность его неоспорима, ведь с его помощью была окончена жестокая война между королевствами, финальным аккордом которой стал брак престолонаследников. Но хотя плохой мир лучше хорошей войны, спокойствие может быть нарушено в любую минуту. Уберегут ли правители свои королевства от очередной бойни?

  • 5

    "Так берегись", Макс Фрай

    Безмерно люблю я аннотации к произведениям Мартынчик, пишущей под псевдонимом Макс Фрай. Как умело издательства маскируют сюжет, потчуя нас интригующей краткой информацией и заставляя гадать, о чем же будет книга. Согласно рецензиям, это роман о любви и ненависти, но так лишь кажется. А на самом деле он о борьбе. Уже не терпится купить это продолжение цикла "Сновидения Ехо".

  • 6

    "Трюкач", Брэд Мельтцер

    Джим Зигаровски с ужасом узнает о крушении самолета, на борту которого находилась мисс Нола Браун. Однажды Нола спасла жизнь горячо любимой дочери Джима, а потому мужчина жаждет разыскать людей, по вине которых погибла Нола. К вящему удивлению Зига, опознанная как Нола покойница оказывается неизвестной ему женщиной. Что же творится на самом деле и от кого скрывается все еще живая мисс Браун?

  • 7

    "Девушка, которую вернуло море", Эдриенн Янг

    Прошлое Товы окутано тайнами. Ходит молва, что ее еще ребенком вернуло само море. Мало кто знает, что девушка родом из древнего и могучего племени обитателей фьордов, наделенных невероятными силами. Руки Товы испещрены странными символами, предопределяющими ее будущее. Нашей героине суждено стать великой спасительницей!

  • 8

    "Пандемониум. Восход багровой ночи", Евгений Гаглоев

    Продолжение цикла "Пандомениум" порадует поклонников Глаголева. Вас ждут захватывающие приключения героев, связанные с таинственной и мрачной историей школы для Темных. Персонажи романа вступят в неравный бой со Спящими, которым так и не терпится захватить власть в мире. Интригующие фэнтези не заставит вас заскучать.

  • 9

    "Город вторых душ", Рута Шейл

    Северьян Арсеньев – двоедушник, ведущий двойной образ жизни. Днем он – фотограф Север, а по ночам наш герой борется с потусторонними сущностями, выгоняя их из домов несчастных горожан. Северьян старается на благо своей семьи, однако очередное дело может стать для него необычайно опасным.

  • 10

    "Статистическая вероятность любви с первого взгляда", Дженнифер Е. Смит

    Хэдли Салливан казалось, что в ее жизни наступила самая темная полоса. Сперва отец сообщил о грядущей второй свадьбе, а потом Хэдли умудрилась пропустить свой рейс и теперь вот опаздывает на ту самую треклятую свадьбу! Ей надо как-то быстро попасть в Лондон, иначе с папиной невестой она познакомится уже после того, как та официально станет ее мачехой. А пока наша юная героиня торчит в аэропорту вместе с тысячи другим пассажиров, среди которых тот самый – единственный и неповторимый. Судьба хитрюга словно намеренно подстраивает встречу Хэдли и Оливера.

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