Приятного чтения: топовые бестселлеры зимы 2019-2020

"Обман", Джонатан Келлерман
Тело Элизы Фриман было найдено в ванне у нее дома, заполненной сухим льдом. На покойнице нет следов насильственной смерти, так что можно было бы предположить самоубийство, да только что-то в такой версии не сходится. Если Фриман сама заполнила ванну сухим льдом, то куда подевались пустые пакеты от него? Не станет же самоубийца выносить мусор! Улики ведут к месту работы Элизы – в элитную частную школу, где учится сын высокопоставленного начальника, от решений которого зависит следствие. Сыщикам приказано не устраивать шумихи вокруг школы и переключить внимание на родственников Элизы. Как же расследовать дело, если само руководство устраивает тебе бег с препятствиями?
"Скажи, что тебе жаль", Мелинда Ли
Хотя все вокруг уверены в том, что это именно Ник убил несчастную Тессу, у Морган иное мнение. Слишком хорошо она знает Ника, чтобы поверить в его виновность. Тесса нянчила детишек Морган, а потому женщина лично заинтересована в поимке настоящего убийцы!
"Королева ангелов", Грег Бир
События книги переносят читателей в 2047 год, аккурат в канун Цифрового Тысячелетия – важной вехи в жизни людей будущего. Матерая полицейская – Мэри Чой – следует по пятам серийного маньяка. Тем временем в мире происходят куда более важные события: в космосе найдены признаки разумной жизни, а на Земле искусственный интеллект вот-вот обретет полноценный разум.
"Внутренняя война. Том 1", Стивен Дональдсон
Перед вами вторая часть цикла "Война великого бога". События происходят уже после важной находки – открытия местонахождения Последнего Книгохранилища. Ценность его неоспорима, ведь с его помощью была окончена жестокая война между королевствами, финальным аккордом которой стал брак престолонаследников. Но хотя плохой мир лучше хорошей войны, спокойствие может быть нарушено в любую минуту. Уберегут ли правители свои королевства от очередной бойни?
"Так берегись", Макс Фрай
Безмерно люблю я аннотации к произведениям Мартынчик, пишущей под псевдонимом Макс Фрай. Как умело издательства маскируют сюжет, потчуя нас интригующей краткой информацией и заставляя гадать, о чем же будет книга. Согласно рецензиям, это роман о любви и ненависти, но так лишь кажется. А на самом деле он о борьбе. Уже не терпится купить это продолжение цикла "Сновидения Ехо".
"Трюкач", Брэд Мельтцер
Джим Зигаровски с ужасом узнает о крушении самолета, на борту которого находилась мисс Нола Браун. Однажды Нола спасла жизнь горячо любимой дочери Джима, а потому мужчина жаждет разыскать людей, по вине которых погибла Нола. К вящему удивлению Зига, опознанная как Нола покойница оказывается неизвестной ему женщиной. Что же творится на самом деле и от кого скрывается все еще живая мисс Браун?
"Девушка, которую вернуло море", Эдриенн Янг
Прошлое Товы окутано тайнами. Ходит молва, что ее еще ребенком вернуло само море. Мало кто знает, что девушка родом из древнего и могучего племени обитателей фьордов, наделенных невероятными силами. Руки Товы испещрены странными символами, предопределяющими ее будущее. Нашей героине суждено стать великой спасительницей!
"Пандемониум. Восход багровой ночи", Евгений Гаглоев
Продолжение цикла "Пандомениум" порадует поклонников Глаголева. Вас ждут захватывающие приключения героев, связанные с таинственной и мрачной историей школы для Темных. Персонажи романа вступят в неравный бой со Спящими, которым так и не терпится захватить власть в мире. Интригующие фэнтези не заставит вас заскучать.
"Город вторых душ", Рута Шейл
Северьян Арсеньев – двоедушник, ведущий двойной образ жизни. Днем он – фотограф Север, а по ночам наш герой борется с потусторонними сущностями, выгоняя их из домов несчастных горожан. Северьян старается на благо своей семьи, однако очередное дело может стать для него необычайно опасным.
"Статистическая вероятность любви с первого взгляда", Дженнифер Е. Смит
Хэдли Салливан казалось, что в ее жизни наступила самая темная полоса. Сперва отец сообщил о грядущей второй свадьбе, а потом Хэдли умудрилась пропустить свой рейс и теперь вот опаздывает на ту самую треклятую свадьбу! Ей надо как-то быстро попасть в Лондон, иначе с папиной невестой она познакомится уже после того, как та официально станет ее мачехой. А пока наша юная героиня торчит в аэропорту вместе с тысячи другим пассажиров, среди которых тот самый – единственный и неповторимый. Судьба хитрюга словно намеренно подстраивает встречу Хэдли и Оливера.