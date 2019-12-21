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С наступающим Новым годом: потрясающие книги для зимнего настроения

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С наступающим Новым годом: потрясающие книги для зимнего настроения
11:43 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости культуры:Эти прекрасные произведения помогут настроиться на атмосферу зимы.

  • 1

    "Подарок от кота Боба", Джеймс Боуэн

    Сюжет книги развивается вокруг бездомного уличного музыканта и его кота по имени Боб, который удивительным образом спасает жизнь своего хозяина в Рождество. Это автобиографический роман, описывающий реальную историю из жизни! Джеймс Боуэн прославился на весь мир циклом душевных книг о дружбе с очаровательным Бобом – умным, преданным и необычайно ласковым рыжим котом. Книги Джеймса показывают, как легко пасть на дно из-за семейных склок и прочих неурядиц, а потому эти произведения по праву входят в число самых потрясающих книг для подростков. Да и взрослым есть чему у них поучиться. Если книга придется вам по душе, непременно посмотрите ленту "Уличный кот по имени Боб".

  • 2

    "Ежевичная зима", Сара Джио

    1933 год, мать целует своего любимого сына и уходит на работу. Утром она узнает, что весь город замело снегом, а ее сын пропал. Девушка делает все для того, чтобы найти его. Минуло почти сто лет и вот все возвращается на круги своя. В 2010 году, происходит точно такая же ситуация с другой девушкой, ее сыном и снежным городом. Сара Джио ловко переплетает жизни двух незнакомых женщин из разных периодов времени. Как же связаны эти две истории?

  • 3

    "Зима, когда я вырос", Петер ван Гестел

    1947 год, Амстердам. Война недавно закончилась, у десятилетнего мальчика Томаса, главного героя, умерла любимая мама. Его отец не находит себе места и мучается из-за душевного бремени. Тяжелое время, в этот период многие семьи переживали смерть близких. Томас старается мыслить позитивно, жить дальше. Это именно то время, когда мечты о будущем обогревают.

  • 4

    "Рождественское чудо мистера Туми", Сьюзан Войцеховски

    Данная книга, казалось бы, предназначена для детей, но каждый взрослый сможет получить удовольствие от ее прочтения. Это не самая легкая книга, в ней заложен глубокий смысл. В центре сюжета находится человек, закрывшийся от всех людей в своем мире боли. Все мы знаем, что в Рождество происходят по-настоящему волшебные вещи. Дух дивного зимнего праздника поможет справиться с проблемами и нашему главному герою. Эта книга – настоящее путешествие в мир надежды и магии.

  • 5

    "Санта-Хрякус. Страшдественская сказка", Терри Пратчетт

    В данном произведении цикла о Плоском мире герои отмечают Страшдество, малышня ждет Санта-Хрякуса с подарками. В этом году в канун праздника происходят странные вещи. Санта-Хрякус куда-то запропастился, а его место занял костлявый обожатель кошек. Господин Смерть на время отвлекся от собственных хлопот, чтобы заменить Хрякуса и спасти Страшдество! Это одна из лучших и выдающихся книг гениального сатирика, автора потрясающих фэнтези историй и просто хорошего человека. Терри Пратчетт (земля ему пухом) прославился историями о Плоском мире, населенном необычными существами. Книга легла в основу одноименной комедии-сказки с потрясающими актерами. Эта экранизация по праву входит в число лучших фильмов для зимнего настроения!

  • 6

    "Маленькие женщины", Олкотт Луиза Мэй

    Душевное произведение о четырех прекрасных сестрах, которые готовы поддержать друг друга в любую минуту. Их отношения пропитаны любовью даже в сложные и напряженные моменты. В этой книге вы увидите, как героини переживают самые различные моменты в их жизни: от первой любви до начала самостоятельной и взрослой жизни. В этой книге царит прекрасная добрая атмосфера, что очень сильно запоминается. Она никого не оставит равнодушным к себе. Новый год и Рождество – дивные семейные праздники, когда мы особо остро ощущаем, как важно поддерживать теплые отношения с близкими. А потому такие романы – идеальные произведения для зимы. Не пропустите премьеру одноименной экранизации романа, ведь она уже попала в списки самых потрясающих фильмов зимы 2019-2020 годов.

  • 7

    "О, я от призраков больна", Алан Брэдли

    Тихое и сонное место... Казалось бы, что интересного здесь может происходить? Захватывающие истории будут, потому что здесь живет настоящий магнит для неприятностей – маленькая девочка по имени Флафия. Это подростковая книжка, которая поможет любому взрослому вспомнить детство. Четвертая и самая широко известная часть цикла о Флавии де Люс. В 2019 году на языке оригинала была опубликована уже десятая книга одного из культовых циклов книг для детей и подростков, которые нравятся даже взрослым.

  • 8

    "Метель", Владимир Сорокин

    Интригующая повесть была удостоена премии "Большой книги". Эта история заставляет задумываться о важных вещах, происходящих в нашей жизни. Сорокин выбрал нетривиальную для современности подачу материала, сымитировав речь и реалии жителей царской России, добавив элементы современности (радио, телефоны), а так же атмосферу мистики. Сюжет книги развивается вокруг сорокалетнего доктора, который отправляется в одну деревню делать вакцинации во время процветающей эпидемии. Во время поездки туда начинается труднопроходимая метель. Это мешает Платону Ильичу Гарину добраться до пункта назначения. Зато теперь в его жизни появляется новая интересная, но смертельно опасная история...

  • 9

    "Белые трюфели зимой", Николь Мари Келби

    Одно из избранных произведений Келби сосредоточено на жизни реально существовавшего человека. В свое время Жорж Огюст Эскофье снискал титул "повара королей и короля поваров". Хотелось бы однажды увидеть экранизацию этой книги, ведь из нее вышел бы отличный фильм для гурманов и поваров. Огюст – настоящий француз, его кухня становится мастерской, в которой создаются изящные произведения искусства. Главный герой желает достичь наивысшего уровня мастерства и добиться совершенства вкуса в своих блюдах. Но это не все, что происходит в его жизни. У Огюста есть две любимые женщины, между которыми он длительное время не может выбрать одну единственную. К чему приведут его игры?

  • 10

    "Зимний дом", Джудит Леннокс

    В центре сюжета находятся три лучшие подруги, у которых много планов на жизнь и, казалось бы, все расписано по минутам. Все героини разные: красотка мечтает выйти за богача; дочь священника смиренно принимает невзгоды; третья же подруга готова ринуться в бой с самими устоями жизни, переделывая мир на свой лад. Годы идут, девушки взрослеют и сталкиваются со многими бедами, меняющими их мировоззрения.

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