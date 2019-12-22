Абсолютный шквал позитива: уморительная подборка книг (Фото)

Илья Ильф, Евгений Петров "Двенадцать стульев"
Год: 1928
Метки: Сатира, Плутовской роман, Классика, Юмор
И. Ильф и Е. Петров завершили роман "Двенадцать стульев" в 1928 году, но еще до первой публикации цензоры изрядно сократили, "почистили" его. Правка продолжалась от издания к изданию еще десять лет. В итоге книга уменьшилась почти на треть. Публикуемый ныне вариант — первый полный — реконструирован по архивным материалам. Книга снабжена обширным историко-литературным и реальным комментарием.
Леонид Филатов "Про Федота-стрельца, удалого молодца"
Год: 1985
Метки: Сатира, Пьеса, Поэзия, Пародия, Сказка, Юмор
Злая, смешная и неизменно актуальная пародия на неизменное российское настоящее, кристаллизованная суть русского фольклора и загадочного явления под названием "Русская душа".
Придуманный Леонидом Филатовым Федот-стрелец, удалой молодец, давно уже стал, вслед за Иваном-дураком, нашим любимым сказочным персонажем. И сколько бы ни издавали сказку про Федота, сколько бы ни звучали с экрана и со сцены его смешные реплики, он по-прежнему остается популярнейшим народным героем.
Джером К. Джером "Трое в лодке, не считая собаки"
Год: 1889
Метки: Приключения, Повесть, Юмор
Английский юмор для русского читателя неразрывно связан с именем замечательного писателя, покорившего весь мир своими романами и рассказами, Джерома Клапки Джерома. Приключения незадачливых, добродушных англичан, путешествующих по Темзе, о которых Джером написал в своем знаменитом романе "Трое в лодке, не считая собаки", переведенном почти на все языки мира и неоднократно экранизированном, стали хорошо известны даже в самых отдаленных уголках планеты. С неизменной любовью читатели относятся к произведениям Джерома и в России, где его замечательный талант оценили едва ли не выше, чем на родине писателя. "Трое в лодке, не считая собаки" - не просто лекарство от скуки, это настольная книга для ценителей английского юмора и настоящей литературы на все времена.
Дуглас Адамс "Автостопом по галактике"
Год: 1979
Метки: Юмор, Фантастика, Современная проза, Роман
Дуглас Адамс - человек, ухитрившийся проделать с английской фантастикой нечто поистине НЕВЕРОЯТНОЕ. Писатель, прошедший "суровые университеты" сценариста кинофильмов и телесериалов, "закадровый советчик" группы "Монти Пайтон" - и многое, многое другое. Притом - ТАКОЕ, что и описать-то невозможно!
Дуглас Адамс - "суперзвезда" англоязычной "нонконформистской фантастики". Писатель блестящий, веселый - и ДО НЕПРИЛИЧИЯ ироничный!
"Автостопом по Галактике" - мимо планет, закисших в "буржуазной унылости"!
"Автостопом по Галактике" - по планетам, не знающим, что делать со своей свободой!
"Автостопом по Галактике" - с невероятными приключениями и неправдоподобными ситуациями, с юмором - и сарказмом! Путешествуйте - автостопом. Точнее - "звездолетостопом". Желаем удачи на трассе!
Георгий Данелия "Тостуемый пьет до дна"
Год: 2005
Метки: Мемуары, Биография, Автобиография, Юмор
Знаменитые фразы и шутки из "Мимино", "Афони" и других фильмов Г. Данелия давно уже гуляют по свету. В этой книге Г. Данелия собрал истории из своей жизни — смешные и немного грустные. Вроде бы про кино — и не совсем про кино. А просто про нашу жизнь.
В название этой книги Георгий Данелия вынес полюбившуюся всем фразу из "Осеннего марафона".
Игорь Губерман "Гарики на каждый день"
Год: 2001
Метки: Поэзия, Сатира, Юмор
"Гарики на каждый день", написанные поэтом и хулиганом Игорем Губерманом, сложно описать одним словом. Афористичные, искрометные, смешные и сатирически острые, всегда актуальные, не всегда приличные, немного циничные, но по-русски лиричные – все это они. "Из нас любой, пока не умер он, себя слагает по частям из интеллекта, секса, юмора и отношения к властям".