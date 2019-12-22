Абсолютный шквал позитива: уморительная подборка книг (Фото)

1 Илья Ильф, Евгений Петров "Двенадцать стульев" Год: 1928 Метки: Сатира, Плутовской роман, Классика, Юмор И. Ильф и Е. Петров завершили роман "Двенадцать стульев" в 1928 году, но еще до первой публикации цензоры изрядно сократили, "почистили" его. Правка продолжалась от издания к изданию еще десять лет. В итоге книга уменьшилась почти на треть. Публикуемый ныне вариант — первый полный — реконструирован по архивным материалам. Книга снабжена обширным историко-литературным и реальным комментарием.

2 Леонид Филатов "Про Федота-стрельца, удалого молодца" Год: 1985 Метки: Сатира, Пьеса, Поэзия, Пародия, Сказка, Юмор Злая, смешная и неизменно актуальная пародия на неизменное российское настоящее, кристаллизованная суть русского фольклора и загадочного явления под названием "Русская душа". Придуманный Леонидом Филатовым Федот-стрелец, удалой молодец, давно уже стал, вслед за Иваном-дураком, нашим любимым сказочным персонажем. И сколько бы ни издавали сказку про Федота, сколько бы ни звучали с экрана и со сцены его смешные реплики, он по-прежнему остается популярнейшим народным героем.

3 Джером К. Джером "Трое в лодке, не считая собаки" Год: 1889 Метки: Приключения, Повесть, Юмор Английский юмор для русского читателя неразрывно связан с именем замечательного писателя, покорившего весь мир своими романами и рассказами, Джерома Клапки Джерома. Приключения незадачливых, добродушных англичан, путешествующих по Темзе, о которых Джером написал в своем знаменитом романе "Трое в лодке, не считая собаки", переведенном почти на все языки мира и неоднократно экранизированном, стали хорошо известны даже в самых отдаленных уголках планеты. С неизменной любовью читатели относятся к произведениям Джерома и в России, где его замечательный талант оценили едва ли не выше, чем на родине писателя. "Трое в лодке, не считая собаки" - не просто лекарство от скуки, это настольная книга для ценителей английского юмора и настоящей литературы на все времена.

4 Дуглас Адамс "Автостопом по галактике" Год: 1979 Метки: Юмор, Фантастика, Современная проза, Роман Дуглас Адамс - человек, ухитрившийся проделать с английской фантастикой нечто поистине НЕВЕРОЯТНОЕ. Писатель, прошедший "суровые университеты" сценариста кинофильмов и телесериалов, "закадровый советчик" группы "Монти Пайтон" - и многое, многое другое. Притом - ТАКОЕ, что и описать-то невозможно! Дуглас Адамс - "суперзвезда" англоязычной "нонконформистской фантастики". Писатель блестящий, веселый - и ДО НЕПРИЛИЧИЯ ироничный! "Автостопом по Галактике" - мимо планет, закисших в "буржуазной унылости"! "Автостопом по Галактике" - по планетам, не знающим, что делать со своей свободой! "Автостопом по Галактике" - с невероятными приключениями и неправдоподобными ситуациями, с юмором - и сарказмом! Путешествуйте - автостопом. Точнее - "звездолетостопом". Желаем удачи на трассе!

5 Георгий Данелия "Тостуемый пьет до дна" Год: 2005 Метки: Мемуары, Биография, Автобиография, Юмор Знаменитые фразы и шутки из "Мимино", "Афони" и других фильмов Г. Данелия давно уже гуляют по свету. В этой книге Г. Данелия собрал истории из своей жизни — смешные и немного грустные. Вроде бы про кино — и не совсем про кино. А просто про нашу жизнь. В название этой книги Георгий Данелия вынес полюбившуюся всем фразу из "Осеннего марафона".