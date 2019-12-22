Самые высокооплачиваемые писатели по версии Forbes: кто вошел в пятерку

Новости культуры:Американский журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых писателей 2019 года.

Первое место в рейтинге, опубликованном на сайте издания, заняла автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Отмечается, что за прошлый год писательница заработала 92 миллиона долларов. При этом, основным источников ее доходов больше не являются продажи книг. Основные средства Роулинг получает благодаря театральным представлениям и тематическим паркам, посвященным Гарри Поттеру.

На втором месте разместился Джеймс Паттерсон, который за прошлый год заработал 80 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров бывшая Первая леди США Мишель Обама, мемуары которой "Becoming. Моя история" были проданы тиражом более 10 миллионов экземпляров в разных форматах.

В пятерку самых высокооплачиваемых писателей 2019 года также попали Джефф Кинни (20 миллионов долларов) и Стивен Кинг (17 миллионов долларов).