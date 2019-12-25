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"Лолита": трагичная история самого неоднозначного романа ХХ века

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"Лолита": трагичная история самого неоднозначного романа ХХ века
12:38 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:В 1958 году в США вышел роман Владимира Набокова "Лолита", принесший писателю огромную славу.

В 1958 году в США вышел роман Владимира Набокова "Лолита", принесший писателю огромную славу. Роман регулярно попадает в рейтинги лучших книг XX века, назван четвертым в списке ста романов всех времен по версии Modern Library и находится в списке ста лучших романов столетия по версии журнала Time.

"Лолиту" Набоков писал на английском языке, путешествуя во время отпусков по Соединенным Штатам Америки. По сюжету, интеллектуал средних лет Гумберт Гумберт знакомится с Долорес Гейз, Лолитой, в доме ее матери, где он останавливается. Гумберт влюбляется в девочку, вступает в связь с ее матерью, а после гибели последней отправляется с Лолитой в долгое автомобильное путешествие по Америке.

За 27 лет до публикации "Лолиты", в Берлине, Владимир Набоков написал стихотворение "Лилит", также повествующее о страсти к юной девочке и оканчивающееся словами "…мучительно я пролил семя и понял вдруг, что я в аду". В древнеиудейской мифологии Лилит — первая жена Адама, превратившаяся в злого демона. Гумберт Гумберт называл молоденьких девочек "нимфетками" и приписывал им демонические черты.

Владимир Набоков за рабочим столом. Изначально, опасаясь скандала, автор планировал опубликовать книгу анонимно. Скандал действительно сопутствовал изданию романа, однако, как говорится, плохой паблисити не бывает — "Лолита" принесла Набокову огромную славу и доход, который позволил ему оставить преподавание в США и переселиться в Швейцарию.

Первое издание "Лолиты". Книга была опубликована в Париже в издательстве "Олимпия Пресс", которое специализировалось на публикации эротической и авангардной литературы. Среди других изданных там книг — "Голый завтрак" Уильяма Берроуза и "История О" Полины Реаж, к примеру.

Многие считают, что основой книги о любви Гумберта к Лолите послужила реальная история, произошедшая в 40-е годы в штате Нью-Джерси: 50-летний интеллектуальный механик Фрэнк Ласалль обманом похитил 11-летнюю Салли Хорнер.

Ласалль поймал девочку на воровстве тетрадки и представился агентом ФБР, шантажом вынудив ее бежать с ним. 21 месяц они провели, путешествуя в трейлере по Штатам, прежде чем девочка сбежала от похитителя и позвонила в полицию.

В 1950 году Ласалль был осужден на 30 лет тюрьмы. Тема с автомобильным путешествием и внешняя схожесть Салли с героиней романа Набокова указывают на то, что именно этот случай лег в основу романа.

Обложки романа "Дар" и повести "Волшебник". Многие специалисты по творчеству Набокова прослеживают аналогии между этими произведениями и романом "Лолита". В частности, мотив желания вновь обрести давно потерянную любовь — в детстве Гумберт Гумберт был влюблен в девочку Аннабель Ли, которая вскоре после их встречи умирает от тифа. Это, в свою очередь, аллюзия на стихотворение Эдгара Аллана По "Аннабель Ли".

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Владимир Набоков в Монтре, Швейцария, где он жил с 1961 по 1977 год. Перевод романа на русский сделал сам Набоков, он был опубликован в Нью-Йорке в 1967 году, а в России книга была опубликована лишь в 1989-м

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История, Лолита, Писатель, Владимир Набоков, Гумберт Гумберт.
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