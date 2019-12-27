Трилогия "50 оттенков серого" стали самой продаваемой книгой десятилетия

Новости культуры:Работы Джеймс стали настолько популярны, что заинтересовали акул кинобизнеса.

Еще одно десятилетие вот-вот уйдет в прошлое, так что неудивительно, что в Сети появляется множество списков лучшего, с чем нам довелось столкнуться за последние годы. И тут выяснилось, что самой продаваемой книгой стали "50 оттенков серого" Е.Л. Джеймс.

Но на этом хорошие новости для писательницы не закончились, ведь продолжения посвященного БДСМ романа "На 50 оттенков темнее" и "50 оттенков свободы" завершают тройку книг, которые в этом десятилетии пользовались у читателей наибольшим спросом. В итоге вся серия разошлась общим тиражом в почти 35 миллионов экземпляров.

Что любопытно, изначально "50 оттенков серого" была лишь фанфиком по "Сумеркам", который Джеймс публиковала на нескольких тематических ресурсах. Правда, получив комментарии о чересчур сексуальном характере произведений, она удалила их, изменила имена и затем разместила истории на собственном сайте.

Разумеется, тот факт, что кто-то счел содержание книг слишком развратным, вовсе не означал, что они не найдут свою аудиторию. В итоге серия про Кристиана Грея и Анастейшу Стил даже была названа "порно для мамочек", что дает отсылку к основной категории читателей этих книг.

Все три книги были экранизированы и в совокупности принесли более 1,3 миллиарда долларов.