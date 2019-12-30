Ох, какие сорванцы: книги для непослушных детей

1 Посоветуйте своим детям прочитать мудрую книгу, которая не только отвлечет детей от шалостей, но и поможет стать чуточку лучше. Цикл "Пеппи Длинныйчулок", Астрид Линдгрен Чудесная книга Астрид Линдгрен уже десятилетиями не покидает списков самых популярных детских историй. Очаровательная Пеппи влюбляет в себя читателей с первых страниц. Она чудная, самостоятельная, смелая, добрая и необычайно изобретательная девочка. Пеппи живет одна (ее папа-пират отправился в далекое плаванье). Пеппи не соблюдает правил, навязанных взрослыми, а потому поначалу жители города относятся к ней с недовольством. Однако девочка не так уж и зловредна. Она любит помогать окружающим в перерывах между шалостями, а потому быстро заводит преданных друзей.

2 Трилогия "Карлсон, который живет на крыше", Астрид Линдгрен Еще одно восхитительное творение упомянутой выше Астрид Линдгрен. Сюжет повествует о приключениях маленького шведского мальчика и его чудаковатого друга. Цикл состоит из трех книг: "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", "Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел" и "Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять". Озорной Карлсон вызывает и улыбки, и осуждения, ведь он то и дело нарушает правила. Глядя на него, дети с малых лет понимают, что строгие указания со стороны старших порою просто необходимы.

3 "Питер Пен и Венди", Джеймс Барри Культовое произведение о лучшем времени в жизни – детстве. Питер Пен давным-давно сбежал из дома в зачарованную страну, где никто никогда не стареет. Просто мальчику уж очень не хотелось взрослеть. Окружив себя другими детишками, Питер то и дело выдумывает всевозможные проказы. Он уводит за собой Венди и ее братьев. Вот только нашим маленьким героям пора понять, что детство не может длиться вечно, как бы сильно этого ни хотелось. Однажды придется повзрослеть.

4 "Приключения Тома Сойера", Марк Твен Марк Твен – литературный псевдоним Сэмюэля Клеменса, который и по сей день считается одним из лучших авторов приключенческой литературы. Наверное, Том Сойер – самый шаловливый литературный персонаж, слава которого разнеслась по всему миру. Замечательные истории Марка Твена полны юмора и человеколюбия. Невозможно не смеяться над проделками хитрюги Тома, который (хоть и плохо учится в школе) проявляет невероятную сообразительность и ум в быту. Только Том может уговорить приятелей покрасить за него забор, убедив их в том, что это очень увлекательное занятие!

5 "Приключения Гекльберри Финна", Марк Твен Упомянув Тома Сойера, просто нельзя обойти стороной Гекльберри. Еще одно потрясающее произведение от Марка Твена, герой которого полюбится маленьким проказникам. Гекльберри Финн – приятель уже знакомого нам Тома Сойера. У мальчика далеко не самая простая жизнь, однако он всегда умудряется найти способ весело провести время.

6 "Вождь краснокожих", О. Генри Одна из самых смешных книг в мире! История полна замечательного юмора и колкой сатиры. А начало у нее довольно пугающие: двое закоренелых преступников решают похитить ребенка у богатого горожанина, чтобы потребовать за мальца выкуп. Однако юный Дорсет оказывается не лыком шит. Мальчик тут же объявляет себя Вождем Краснокожих и устраивает игру в войнушки. Забавно, но зловредные бандиты не могут совладать с озорником. Сдается мне, что авторы фильма "Один дома" (в котором маленький герой показывает грабителям, где раки зимуют) вдохновлялись сюжетом этой книги. По всему выходит, что шалить и доставать взрослых порою бывает даже полезно!

7 "Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции", Сельма Лагерлеф Увесистая книжка читается в один присест. Оригинальное название довольно длинное и нередко книгу выпускают под более краткими заголовками в духе "Путешествие Нильса с дикими гусями". Сельма с такой любовью описала родину, что в Швеции книгу даже рекомендуют ученикам младших классов в рамках изучения географии родного края. Однако нас интересуют не красоты Швеции, а характер Нильса и его захватывающие, а порой даже опасные приключения. Нильс Хольгерссон рос мальчиком вредным, частенько обижая всех вокруг. Однажды хулиган был наказан волшебным гномом. Устав от проделок ребенка, домовой сделал Нильса крохотным. Теперь наш коротышка должен стать добрее и честнее, чтобы избавиться от проклятия и вернуться к родителям. Но сперва ему предстоит непростое путешествие вместе со стаей диких гусей.

8 Цикл "Винни-Пух", Алан Милн Из-за безумной популярности советского мультфильма, многие уверены в том, что Винни – персонаж русских сказок. Но на самом деле этого удивительного героя нам подарил талантливый британский писатель, Алан Милн, который сочинил сказки для своего маленького сынишки. А Борис Заходер просто перевел книги, убрав некоторые сцены. В оригинальных историях Милна помимо Пуха, Пятачка, Иа, Кролика и Совы присутствует множество других потрясающих героев, напоминающих плюшевые игрушки. Есть там и Тигра, и кенгуру Кенга и Ру, а дружат они с настоящим мальчиком по имени Кристофер Робин. Конечно, ключевым персонажем историй остается забавный плюшевый мишка по прозвищу Винни-Пух. Он добр, но очаровательно глуповат, а еще обжорлив и страх как любит ходить в гости, гулять по лесу, лакомиться медом и затевать веселые игры.

9 "Джельсомино в Стране лжецов", Джанни Родари Мудрая сказка Джанни Родари показывает, как плохо жить, когда все вокруг то и дело врут. Главный герой – Джельсомино – отправляется на поиски счастья и попадает в Страну лжецов. По приказу короля-бандита все-все жители (и даже животные) должны врать напропалую. Правда здесь под запретом, но что в этом хорошего? Быть может, громогласный и звонкий голос Джельсомино заглушит ложь окружающих?

10 "Ужасный Генри", Франческа Саймон Культовая серия книг знаменитой детской писательницы повествует о приключениях зловредного мальчишки. Гадкий Генри с ума сводит окружающих, но все равно вызывает симпатии читателей. Впрочем, глядя на поведение шалуна со стороны, дети быстро понимают, что подобных проделок устраивать не стоит!

11 "Кот в шляпе", Доктор Сьюз Восхитительное произведение Теодора Сьюза Гайсела, известного читателям под литературным псевдонимом Доктор Сьюз. Главные герои книги – маленькие дети, оставшиеся дома одни, пока мама ушла по делам. К их удивлению, откуда ни возьмись появляется чудаковатый говорящий кот в забавной шляпе. Странный знакомец сразу же берется устраивать всякие проделки, уговаривая детишек пошалить. По мотивам книги была создана замечательная комедия про озорных детей.

12 "Как Гринч украл Рождество", Доктор Сьюз Еще одна дивная история от талантливого Т.С. Гайсела. Это одна из лучших детских книг про Новый год и Рождество. Мы знакомимся со странным Гринчем – монстром зеленого цвета, который не очень-то любит общение. Точнее, ему пришлось стать отшельником от того, что другие на него смотрели свысока, ведь Гринч не такой как все. Видя, что горожане готовятся к веселому празднованию Рождества, обиженный на всех Гринч решает отомстить. Он хочет выкрасть подарки и, фактически, похитить Рождество. Пора бы Гринчу и горожанам научиться жить в мире и понимании, несмотря на различия.

13 "Чарли и шоколадная фабрика", Роальд Даль Даль прославился бесчисленными и невероятно мудрыми книгами для детей всех возрастов. Одной из самых популярных его сказок стала история о шоколадной фабрике. Владелец кондитерского цеха приглашает к себе на экскурсию группу детишек, показывая им все чудеса в процессе создания сладостей. Не все дети ведут себя хорошо: некоторые проявляют злость, надменность, жадность, зависть и обжорство. Будьте уверены, вредины понесут заслуженное наказание.

14 "Там, где живут чудовища", Морис Сендак Бестселлер с иллюстрациями автора принес Сендаку мировое признание. Это история маленького и вредного Макса, который утомил мать бесконечными выходками. Устав от непослушания, мама наказывает сына и запирает его в детской. У Макса бурное воображение и он начинает фантазировать о всяких монстрах, которые ведут себя не очень хорошо. Кажется, Максу самому начали надоедать чужие проделки!