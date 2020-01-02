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"Исчезнувшая" и "Игра на понижение": ТОП-10 лучших книг десятилетия за версией The Guardian

"Исчезнувшая" и "Игра на понижение": ТОП-10 лучших книг десятилетия за версией The Guardian
16:49 Сегодня Телеграф style.nv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:В итоги десятилетия вошла книга, по мотивам которой был снят фильм "Игра на понижение".

Издание The Guardian составило список книг, вышедших в период с 2010 по 2019 годы и которые его эксперты считают самыми знаковыми.

В итоги десятилетия вошла книга, по мотивам которой был снят фильм Игра на понижение, получивший Оскар за Лучший адаптированный сценарий (2015). Наделавшие много шума и фильм, и книга рассказывают об ипотечном финансовом кризисе 2007 - 2008 годов, Аргонавты Мэгги Нельсон, которая вошла в Топ 100 книг ХХI века, которые обязан прочитать каждый по мнению американских литературных критиков издания Vulture и книга Бернардин Эваристо Девушка, женщина, все остальное, за которую автор в 2019 году удостоилась Букеровской премии.

Лучшие книги 2010 - 2019 годов по версии The Guardian

2010 год - Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы, Майкл Льюис

2011 год - Sapiens. Краткая история человечества, Юваль Ной Харари

2012 год - Исчезнувшая, Гиллиан Флинн

2013 год - Девочка - это заготовка, Эймар Макбрайд

Трилогия "50 оттенков серого" стали самой продаваемой книгой десятилетия
Трилогия "50 оттенков серого" стали самой продаваемой книгой десятилетияЧитать полностью

2014 год - Меняется все. Капитализм против климата, Наоми Кляйн

2015 год - Аргонавты, Мэгги Нельсон

2016 год - Осень, Али Смит

2017 год - Почему я больше не говорю с белыми о расизме, Рени Эддо-Лодж

2018 год - Нормальные люди, Салли Руни

2019 год - Девушка, женщина, все остальное, Бернардин Эваристо

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Литература, Лучшие книги, The Guardian, Книги десятилетия.
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