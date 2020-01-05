Хотите понять себя и измениться к лучшему? Эти книги Вам обязательно помогут

1 "В этом году я… Как изменить привычки, сдержать обещания или сделать то, о чем вы давно мечтали", М.Дж. Райн Внушительное название у книги, правда? Это такая особенность мотивационных книг, в их заголовках обязательно раскрывается ключевая направленность произведения. Райн умело помогает читателям всерьез заняться давно данными самим себе обещаниями. Основываясь на статистических данных психологии и нейролингвистики, автор показывает, что неосуществимых целей попросту нет. Главное: умело сформулировать свою задачу и двигаться к ней без обиняков.

2 "Одна привычка в неделю. Измени себя за год", Бретт Блюменталь Мы все ставим перед собой цели, но в большинстве случаев терпим поражение. Бретт Блюменталь считает, что большой путь следует проходить маленькими шажками. Чтобы годовой процесс самоизменений порадовал внушительными результатами, надо избавляться от вредных привычек не залпом, а постепенно.

3 "Почему никто не рассказал мне это в 20. Интенсив по поиску себя в этом мире", Тина Силиг Тина Силиг – видный автор в мире литературы для тех, кто желает измениться и добиться успехов в жизни. Надо признать, что Тина любит поговорить, а потому вас ждут красочные истории о ее жизни и ее студентах, пробующих достичь заданных целей. Эта информация будет интересна тем, кто увлекается тонкостями человеческой психологии. Так же истории Тины заинтересуют людей, жаждущих создать свой бизнес, ведь мудрый делец наверняка приметит интересные идеи на страницах этой книги.

4 "Государь", Никколо Макиавелли Политика – слово, от которого у многих начинается изжога. Политика полна подковерных игр, интриг, недомолвок, каверз и обмана. Но без понимания политики никто – я повторюсь – никто и никогда не добьется высот в жизни. Пожалуй, "Государь" – это одна из тех всемирно известных книг, которых практически никто не читал, а зря. Практически никто, если не считать правителей. А они, уж будьте уверены, мастерски освоили рекомендации Макиавелли – прославленного философа и политического стратега. Вы ведь не просто хотите измениться, да? Вы хотите понимать, куда ветер дует и какие перемены грядут, чтобы вовремя уберечь себя и родных от непредвиденных другими оказий? Тогда просто откройте эту книгу. Вы научитесь зреть в корень, сможете моментально распознать интриги, а еще освоите навыки управленца, которые можно применить в любых сферах: от руководства на работе до воспитания детей.

5 "Захотела и смогла. 31 удивительная история о женщинах, которые доказали, что никогда не поздно исполнить свою самую невероятную мечту", Владимир Яковлев Как ясно из заголовка, в этой книге собраны истории самых разных представительниц прекрасной половины человечества. Эти женщины смогли кардинально изменить свои жизни, так почему бы не вдохновиться их примерами? В книге собраны истории женщин разных возрастов. Просто у счастья нет возраста, никогда не поздно радоваться жизни на полную катушку!

6 "Отказываюсь выбирать! Как использовать свои интересы, увлечения и хобби, чтобы построить жизнь и карьеру своей мечты", Барбара Шер Что может быть скучнее, чем прозябать целыми днями на ненавистной работе? Что может быть печальнее, чем растратить всю жизнь на нелюбимое дело? Барбара Шер уверенно заявляет, что можно (и даже нужно!) заниматься исключительно любимым делом. Погружаясь в него с головой подобно опытному дайверу, можно достичь небывалых высот в жизни!

7 "Между надо и хочу. Найди свой путь и следуй ему", Эль Луна Жизнь – это дорога, на которой то и дело появляются таблички с надписями "НАДО" и "ХОЧУ". Счастлив тот редкий путник, у которого таблички указывают в одном направлении. Однако большинству из нас приходится топтаться на перекрестке, в тщетной попытке выбрать один из двух путей. Как балансировать между тем, что хочется и тем, что надо сделать? Об этом расскажет автор данного бестселлера.