Для самых маленьких и для ребят постарше: самые добрые и умные книги

1 Цикл "Мэри Поппинс", Памела Трэверс Всемирно известная серия книг полюбилась многим детям. Мэри Поппинс – это уникальный, разносторонний и необычайно интересный персонаж. В этой няне дивным образом сочетаются строгость и готовность немножко пошалить. И непременно посмотрите вместе с детьми все замечательные экранизации этой удивительной истории: как отечественные, так и зарубежные.

2 "Маленький принц", Антуан Мари Жан-Батист де Сент-Экзюпери Дивная сказка учит детей доброте с малых лет. В устах маленького принца звучат умные мысли о жизни, об ответственности. Ребята узнают, что надо содержать свою планету в чистоте и заботиться о братьях наших меньших, ведь мы всегда в ответе за тех, кого приручили. А еще сказка-притча воспитывает в детях нестандартное мышление. Хотя существует множество изданий книги, я бы советовала выбирать те, где присутствуют оригинальные иллюстрации самого автора. Это замечательная книга для чтения детям перед сном.

3 Цикл "Денискины проказы", Дэвид Шэннон Это забавные истории о проказах мальчика и его попытках оправдаться перед родителями. Его логика такова: раз уж за правду все равно накажут, придется временами немного привирать… На примере Дэвида/Дениса дети учатся быть честнее. Ох уж эта реверсивная психология!

4 "Сказки по телефону", Джанни Родари Ненавязчиво поучительный сборник историй от Джанни Родари. В их числе хорошо знакомая нам сказка "Как гулял один рассеянный". На мой взгляд, сказка куда милее несколько пугающего советского мультика под названием "Рассеянный Джованни". События сказки повествуют о мальчике, который был на редкость невнимательным и постоянно что-нибудь терял – даже собственное тело! К счастью, добрые горожане всегда помогают Джованни собраться и не потерять голову. Героем остальных сказок так же выступает Джованни (или Джованнино), но бывают там и другие незадачливые герои.

5 "Тайна рыжего кота", Сергей Таск Это увлекательная книга для детей, которые не любят читать. После нее так и тянет прочесть новые произведения с необычным сюжетом. Из этого детектива в жанре фэнтези ребята узнают о жизни симпатичного и смышленого мальчонки по имени Дэвид. Родители Дэвида развелись, отец переехал, а мать занята до поздней ночи. Мальчик предоставлен самому себе, но наш Дэвид умен и сообразителен. Он может сам за себя постоять, даже если персонажи маминых картин вдруг выйдут за рамки во всех смыслах этого слова. Будьте уверены, Дэвид сладит с вредными близнецами, поможет рыцарю отыскать дочурку, защитит всех от козней злобного колдуна Бр-р-р и ведьмы Афрозины. А еще он обязательно снимет чары с рыжего кота!

6 "Электроник – мальчик из чемодана", Евгений Велтистов Однажды передовые ученые решили создать робота с искуственным интеллектом и внешностью человека. Образцом внешности послужило случайное фото из журнала, на котором был изображен школьник, Сережа Сыроежкин. Оказавшись вдали от своего создателя, Электроник вынужден скрываться от жаждущих его поймать преступников. Робот знакомится с Сыроежкиным, который оказывается редкостным лентяем и проказником. Сережа уговаривает Электроника подменить его в школе, чтобы полодырничать.

7 Серия "Цацики", Мони Нильсон Маленький Цацик живет вместе с бабушкой и мамой, а матушка у него, надо сказать, совершенно не похожа на обычных мам. Она ведет себя иначе, одевается иначе и вместе с сынишкой выдумывает самые разные игры, даря ребенку волшебное детство.

8 "Таинственный сад", Фрэнсис Элиза Ходжсон Бернетт Данное произведение Бернетт входит в число душевных книг, от которых хочется плакать. Сюжет учит сопереживанию, взращивая в детях готовность помогать другим. Маленькая Мэри Леннокс не видела любви со стороны слишком занятых родителей, а потому росла замкнутой и нелюдимой. Когда родители погибли, девочку отправили на попечение к родственникам в Англию. Новый дом и даже новая страна – все это удар по психике и без того расстроенной малышки. А тут еще по сути чужие и незнакомые люди требуют соблюдать какие-то новые правила поведения. Конечно, наша героиня артачится. Однако Мэри ждут первые друзья, первые маленькие, но при том важные цели. Она найдет калитку, ведущую в заброшенный сад. Там царит запустение, сад нуждается в заботливом уходе так же, как и сама Мэри. Даря цветам свою любовь, видя, как сад оживает, девочка становится добрее.

9 "Матильда", Роальд Даль Есть детские книги, которые просто обязательно надо читать родителям и учителям. Матильда невероятно умна для своих лет, но взрослые не развивают ее талантов. Равнодушные родители вовсе не замечают девочку. Однажды Матильде это надоедает и она решает перевоспитать глупых и непослушных взрослых!

10 "Дневник слабака", Джефф Кинни Это творение Кинни входит в число лучших серий книг для детей и подростков. На данный момент цикл насчитывает 14 основных книг и два дополнения. Повествование ведется от лица главного героя. Грег то и дело получает на орехи от старшего братца, ему никак не удается завоевать популярность в школе. Но мальчик не сдается и постоянно придумывает очередной план по достижению славы.

11 "Умная собачка Соня", Андрей Усачев Уморительная история о маленькой и непослушной собачке, которая то и дело выдумывает всякие каверзы. Соня мила, но не очень умна, а еще она частенько ослушивается своего хозяина, из-за чего то и дело попадает в абсурдные ситуации.