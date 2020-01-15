Современные книги о киберпространстве, которые стоит прочесть

1 Современные шпионы научились тырить информацию удаленно, при помощи компьютерных сетей, и война с ними – это новейший этап в борьбе за выживание во всех сферах жизни, в том числе в повседневном быту, где зависимость от гаджетов и социальных сетей – не меньшее зло для будущих поколений Шейн Харрис. ВОЙН@: битвы в киберпространстве Современных киберпреступников стоит сравнить с грабившими торговые суда пиратами XVII века, но с одной-единственной разницей: в отличие от своих предшественников, сегодняшние кібершпионы, работая по заказу своего правительства, действуют на расстоянии и скрытно. Им не нужно похищать бумажные документы из офисов или подслушивать разговоры инженеров в кабинетах. Они научились воровать информацию удаленно, с помощью компьютерных сетей, и война с ними – это новейший этап в борьбе за выживание во всех сферах жизни. Автор этой книги тщательно исследовал этапы развития военно-сетевого комплекса США, вопросы кибершпионажа и стратегий кибервойн – войн будущего. Собранный им материал – это более тысячи интервью, которые он собирал годами, разговаривая с нынешними и бывшими правительственными чиновниками, военными, руководителями и работниками корпораций, экспертами, исследователями и активистами. "Если Китай, Иран или другие враждебные страны когда начнут масштабную атаку на американскую электростанцию или банк, - предостерегает автор, - военные дадут отпор как в виртуальном, так и в реальном мире. Атаку, которая приведет к распространению паники, нарушению жизнедеятельности государства или человеческих жертв, встретят аналогичной контратакой".

2 Марк Гудмэн. Преступления будущего В своей сенсационной книге советник по вопросам глобальной безопасности, заведующий кафедрой юридического отделения Singularity Univerisity, обращает внимание на обратную сторону технологического прогресса, принципы слежения через Фейсбук и другие социальные сети, опасные последствия новых технологий, а также то, как мир может защитить себя от этих рисков. Когда-то, пишет автор, ограбления начинались с демонстрации оружия в темном переулке и требования отдать кошелек. Но такой способ был долгим и трудным, пока не появились поезда. И среди грабителей тут же возникла мода грабить поезда, где за один налет можно было прибрать к рукам гораздо больше кошельков. Позже стали грабить банки. В наши дни преступный мир активно осваивает все виды компьютерных технологий, далеко опережая правоохранителей. Будучи одним из ведущих мировых специалистов в области глобальной безопасности, автор показывает, что происходит в глубинах мира цифровых технологий: как преступники, корпорации и даже страны используют все новые и новые технологии против нас и как это делает каждого из нас более уязвимым чем когда-либо.

3 Кевин Митник. Искусство оставаться незамеченным. Кто еще читает ваши имейлы? В этой книге о технологии, информационной безопасности и медиаграмотности нам с самого начала напоминают, как ежедневно количество интернет-данных о каждом человеке растет в геометрической прогрессии. Поэтому какой бы привлекательной ни была иллюзия конфиденциальности, мы отнюдь не являемся невидимками для мира. Даже если вы не публичная личность, по ту сторону экрана знают, что вы ели на обед. За вами могут следить кто угодно и что угодно, даже офисный принтер. Однако от этого можно защититься, и именно в этой книге для тех, кого заботит собственная безопасность в интернете, автор доступно рассказывает, как оставаться незамеченным в интернете, дает советы, какие пароли лучше не использовать и как предотвратить кражу личных данных.

4 Джой Ито, Джефф Хау. Предвидение: что нам готовит ближайшее будущее Эта книга появилась, потому что мы убеждены: для любого периода развития человечества характерен собственный набор общих предположений и убеждений. Речь идет не о взглядах или идеологии. Речь идет о предположениях (несознательных, а точнее - предсознательных по своей природе): сила лучше, чем слабость; знание лучше, чем незнание; личный талант предпочтительнее, чем непохожесть. Поэтому в эпоху, когда две революции (одна - технологическая, вторая - коммуникационная) слились, высвободилась взрывная сила, которая изменила саму природу инноваций, сместив их из центра (от правительства и крупных компаний) на периферию (к 23-летнему исполнителю панк-рока и технологическому гению, который живет в Осаке, Япония). Таким же "новым" образом в этой книге нам предлагают совершенно новый взгляд на знания и образование, синтез технических, естественных и гуманитарных наук. При этом авторы не зациклены на том, что ждет наше общество, а уже рассуждают, как готовиться к предстоящим вызовам, и предлагают девять основных принципов, с осознания которых современному человеку вместе с единомышленниками стоит начинать любой проект. Благодаря практическим примерам и данным передовых исследований и философских концепций, эта книга поможет адаптироваться и достичь успехов в нашем непредсказуемом мире.