Любителям мистики: самые крутые романы-бестселлеры

1 "Дракула", Брэм Стокер Бесспорным лидером нашего списка становится самый значимый роман о вампирах. Именно это произведение положило начало тому необъяснимому стремлению все новых и новых поколений юных читательниц буквально тонуть в мечтах о богатых, таинственных и опасных мужчинах, чьи взоры притягивают, а поцелуи опасны. Впрочем, тяга эта как раз объяснима данным выше описанием. Забавное наблюдение психологов: вампирские истории наиболее интересны были дамам из викторианской эпохи, а сейчас привлекают девушек-подростков и домохозяек. Ща в меня тапки полетят недовольных... Ну вот таким вот фактом поделилась. От чего так? Дело в некоторой сескуальности сюжета: ночь, луна, укусы до крови, страсть...

2 "Франкенштейн, или Современный Прометей", Мэри Шелли Мы наблюдаем за гениальным ученым – доктором Виктором Франкенштейном. Мужчина жаждет добиться феноменального успеха на поприще медицины. Он хочет оживить мертвеца, для чего ворует с кладбища трупы и проводит жуткие эксперименты. Виктор добивается своей цели, но сам приходит в ужас от результата – чудовище Франкенштейна кажется отвратительным. Но так ли это на самом деле?

3 Цикл "Песнь льда и пламени", Джордж Р.Р. Мартин Многие ошибочно полагают, будто до выхода сериала о Мартине никто и слыхом не слыхивал. Уверяю вас, это не так. Лично я с творчеством автора познакомилась еще в глубоком детстве, начиная с "Чумной звезды" из уже тогда не нового цикла о Тафе. Конечно, "Игра престолов" немало усилила всемирную популярность мистера Мартина, сделав его одним из самых известных писателей современности. Примечательно, что цикл (в отличие от сериала) еще не окончен. Хочется надеяться на то, что писатель учтет некоторые претензии фанатов и удивит нас ярким grande finale, а не вот той жутью, которую показали нам создатели шоу с уймой несуразиц в стиле "А давайте прятаться от некроманта в склепе с кучей покойничков". К слову, фанаты обиделись на Джорджа Мартина за то, что он снова перенес даты выхода последних двух романов серии. Сюжет цикла известен даже тем, кто ни разу не видел ни единой серии популярного проекта. События разворачиваются в мире, где существуют драконы, великаны и некроманты. Главенствующий расой остаются самые обычные люди, но среди них могут встречаться личности с неординарными способностями. Одни не горят даже в пламени, другие могут видеть мир глазами животных или порождать призрачных демонов. Ключевая линия сюжета – борьба за Железный Трон, дарующий власть над несколькими королевствами. Параллельно развивается иная сюжетная линия: из холодных земель на цивилизацию надвигается орда нежити, уничтожающей все живое на своем пути.

4 Цикл "Сага о ведьмаке", Анджей Сапковский Бесспорно, это культовая серия в жанре мистики. Произведения Сапковского давно завоевали всемирную любовь, чему немало поспособствовали и великолепные игры, созданные по мотивам саги. Цикл состоит из восьми романов и нескольких рассказов. Снова и снова мы переживаем захватывающие приключения главного героя, ведьмака по имени Геральт. Брутальный, сильный, мрачный и в то же время харизматичный Геральт одних пугает, а других очаровывает. Волк-одиночка путешествует по миру, охотясь на монстров, хотя его самого считают чудовищем. Новая экранизация цикла уже вошла в списки лучших сериалов зимы 2019-2020 годов.

5 "Кэрри", Стивен Кинг Этот роман короля ужасов входит в топ-10 самых популярных книг данного писателя. Поскольку Кинг необычайно плодовит, мы ограничимся одним его произведением, дабы внести в нашу подборку и других потрясающих писателей. По мотивам романа были созданы три экранизации, вошедшие в списки наиболее ярких фильмов об экстрасенсах. Это история старшеклассницы Кэрри, чья жизнь полна трагизма. Кэрри – типичная жертва школьной травли. В отличие от фильмов, книжная Кэрри совсем непривлекательная внешне, что дает одноклассникам повод над ней издеваться. Но и дома девочке нет покоя. Там ее в буквальном смысле слова пытает сумасшедшая мать, помешанная на религии. Кэрри взрослеет, ее тело меняется, одновременно с половым созреванием проявляются первые признаки телекинеза. С такой силой забитый мышонок может превратиться в хищницу.

6 "Дом странных детей мисс Перегрин", Ренсом Риггз Издательства потрудились на славу, рекламируя литературный дебют Риггза. Информации о книге было мало, зато везде появлялись диковинные иллюстрации – пугающие черно-белые снимки детей. Казалось, нас ждет леденящий душу ужас. Ан нет, роман вполне можно советовать и юным читателям. По книге был снят увлекательный фильм о петле времени. Некоторые способности детей в фильме и книге не совпадают: в ленте особенность Оливии в пирокинезе, у Эммы – в левитации, а в романе наоборот. Главный герой рос на сказках дедушки о людях, обладающих феноменальными способностями: они могли вызывать огонь, летать по воздуху и даже поворачивать время вспять. Мальчик вырос и с удивлением повстречал людей, о которых ему говорил дед. Несмотря на бег времени, странные обитатели дома мисс Перегрин (Сапсан) так и остались детьми.

7 "Благие знамения", Терри Пратчетт и Нил Гейман В русском переводе книга так же публиковалась под заголовком "Добрые предначертания". Это шедевр потрясающих мастеров мистики, фэнтези и сатиры. Произведение является пародией на популярный цикл "Омен" (Good omens – оригинальное название романа). Одноименная экранизация заслуженно попала в топы сериалов весны 2019-го. Сатана решает развязать апокалипсис, для чего отправляет в мир людей своего сына – Антихриста. Прихвостни дьявола должны были подбросить ребенка семье богатого дипломата, да малость накосячили. Пока в раю и аду готовятся к грядущей битве Света и Тьмы, ангел Азирафель и демон Кроули решают устроить диверсию. На Земле закадычным друзьям живется просто всласть, а все эти "финальные битвы, концы света, бла-бла-бла" и прочие пафосные глупости им, простите, на нимб с хвостом не упали. "

8 "Сумерки", Стефани Майер Одни в восторге от цикла романов Стефани Майер, другие недовольны тем, что автор низвела жутких вампиров до ранга миленьких ребят со сверкающей кожей. Как бы мы ни относились к творчеству Стефани, факт остается фактом: каждая новая книга серии уверенно становилась бестселлером. Сюжет повествует о неприметной старшекласснице с трудностями в семье. Однажды девушка встречает необычайно красивого юношу, к которому ее тянет, словно магнитом. Эдвард разделяет чувства Беллы, однако их любовь крайне опасна, ведь Эд – вампир. Ситуация усугубляется нежной дружбой Беллы с оборотнем, древний род которого испокон веков воевал с вампирами. Смогут ли кровосос и вервольф примириться друг с другом или развяжут кровавую войну за руку и сердце их возлюбленной?

9 "Птичий короб", Джош Малерман Конечно, в определенных кругах книга стала популярной и до одноименной ленты, однако после выхода фильма роман уверенно стал бестселлером. Ну, а сама экранизация Малермана вошла в списки лучших психологических триллеров XXI века, а так же в число самых увлекательных лент о темноте и слепоте. Разумеется, режиссерская версия несколько отличается от книжной, но не существенно. Сюжет повествует о появлении таинственных сущностей, от одного вида которых любой человек сходит с ума и стремится к самоубийство. Небольшой группе людей удается вовремя понять проблему. Отныне выжившие выходят на улицу только с повязками на глазах. Ходят слухи, что где-то есть безопасное убежище, в котором можно спрятаться от сущностей. Избежать атаки монстров немало помогают птицы, сигнализирующие об опасности. Молодая мать вслепую ведет детей к земле обетованной, полагаясь лишь на себя и на маленький птичий короб.