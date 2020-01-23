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Четверг, 23.01.2020
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Как в воду глядели: научно-фантастические книги, в которых "предвидели" будущее

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Как в воду глядели: научно-фантастические книги, в которых "предвидели" будущее
12:55 Сегодня Телеграф udivitelnoe.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости культуры:Каждое новое поколение людей не устает удивляться тому, насколько "меткими" могут быть в своих мечтах и фантазиях мастера пера.

  • 1

    "Путешествия Гулливера", Джонатан Свифт - две луны Марса

    Когда Гулливер находится на плавающем острове Лапута, его ученые замечают, что у Марса есть две луны. Забавно, но спустя 150 лет, в 1877 году уже реальные астрономы смогли подтвердить эту "литературную догадку". На орбите Марса действительно две луны.

  • 2

    "Франкенштейн", Мэри Шелли – трансплантация

    Пускай описанные методы в "Франкенштейне" и очень грубые, однако нельзя отрицать того факта, что Мэри Шелли смогла предугадать будущее нашей медицины. Сегодня трансплантология уже не кажется чем-то фантастическим.

  • 3

     "Двадцать тысяч лье под водой", Жюль Верн – подводная лодка

    Произведение было опубликовано в 1870 году. До создания электрических подводных лодок оставалось еще много десятилетий. Произведения Жюль Верна в целом оказались очень "пророческими".

  • 4

    "Взгляд назад", Эдвард Беллами – пластиковые карты

    В своем утопическом романе Беллами смог предсказать появление кредитных карточек за 63 года до их появления. Сегодня эта вещь есть фактически у каждого человека, который зарабатывает себе на хлеб.

  • 5

    "Освобождённый мир", Герберт Уэллс – ядерное оружие

    Пускай бомба Уэллса оказалась всего-навсего гранатой, однако те идеи, которые в нее заложил писатель, во многом оказались пророческими. Спустя несколько десятилетий люди действительно создадут самое страшное оружие в своей истории.

  • 6

    "О дивный новый мир", Олдос Хаксли – перенаселение и "волшебные" таблетки

    В своем романе Хаксли смог предсказать сразу несколько вещей. Во-первых, он угадал с проблемой перенаселения на планете Земля. Во-вторых, он предугадал появление медицинских препаратов, влияющих на настроение.

  • 7

    "1984", Джордж Оруэлл – "Большой брат"

    Джордж Оруэлл хорошо понимал общественные процессы. Стоит ли удивляться сегодня тому, что уже после Второй мировой войны писатель смог понять, что наше общество идет к тотальной цензуре и слежке за всеми и каждым.

  • 8

    "451 градус по Фаренгейту", Рэй Бредбери – наушники

    Дистопический мир Бредбери предсказал появление телевизоров с плоскими экранами, наушники и еще многие другие вещи. Novate.ru особенно рекомендует к прочтению эту замечательную книгу.

  • 9

    "Киборг", Мартин Кайдин – бионические имплантаты 

    За 41 год до появления первых бионических конечностей появилась книга Кайдина. Собственно в ней автор и предугадал появление бионических частей тела. На деле все не так эпично, однако есть над чем подумать, особенно, когда речь заходит о будущем.

  • 10

    "Нейромант", Уильям Гибсон – кибернетическое пространство и хакеры

    Этот роман в свое время собрал "тройную корону" престижных наград: "Премия Хьюго", "Премия Небьюла" и "Премия Филиппа Дика". Именно им вдохновлялись создатели кинофильма "Матрица". А еще он предсказал появление киберпространства и хакеров.

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