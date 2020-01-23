Как в воду глядели: научно-фантастические книги, в которых "предвидели" будущее

"Путешествия Гулливера", Джонатан Свифт - две луны Марса
Когда Гулливер находится на плавающем острове Лапута, его ученые замечают, что у Марса есть две луны. Забавно, но спустя 150 лет, в 1877 году уже реальные астрономы смогли подтвердить эту "литературную догадку". На орбите Марса действительно две луны.
"Франкенштейн", Мэри Шелли – трансплантация
Пускай описанные методы в "Франкенштейне" и очень грубые, однако нельзя отрицать того факта, что Мэри Шелли смогла предугадать будущее нашей медицины. Сегодня трансплантология уже не кажется чем-то фантастическим.
"Двадцать тысяч лье под водой", Жюль Верн – подводная лодка
Произведение было опубликовано в 1870 году. До создания электрических подводных лодок оставалось еще много десятилетий. Произведения Жюль Верна в целом оказались очень "пророческими".
"Взгляд назад", Эдвард Беллами – пластиковые карты
В своем утопическом романе Беллами смог предсказать появление кредитных карточек за 63 года до их появления. Сегодня эта вещь есть фактически у каждого человека, который зарабатывает себе на хлеб.
"Освобождённый мир", Герберт Уэллс – ядерное оружие
Пускай бомба Уэллса оказалась всего-навсего гранатой, однако те идеи, которые в нее заложил писатель, во многом оказались пророческими. Спустя несколько десятилетий люди действительно создадут самое страшное оружие в своей истории.
"О дивный новый мир", Олдос Хаксли – перенаселение и "волшебные" таблетки
В своем романе Хаксли смог предсказать сразу несколько вещей. Во-первых, он угадал с проблемой перенаселения на планете Земля. Во-вторых, он предугадал появление медицинских препаратов, влияющих на настроение.
"1984", Джордж Оруэлл – "Большой брат"
Джордж Оруэлл хорошо понимал общественные процессы. Стоит ли удивляться сегодня тому, что уже после Второй мировой войны писатель смог понять, что наше общество идет к тотальной цензуре и слежке за всеми и каждым.
"451 градус по Фаренгейту", Рэй Бредбери – наушники
Дистопический мир Бредбери предсказал появление телевизоров с плоскими экранами, наушники и еще многие другие вещи. Novate.ru особенно рекомендует к прочтению эту замечательную книгу.
"Киборг", Мартин Кайдин – бионические имплантаты
За 41 год до появления первых бионических конечностей появилась книга Кайдина. Собственно в ней автор и предугадал появление бионических частей тела. На деле все не так эпично, однако есть над чем подумать, особенно, когда речь заходит о будущем.
"Нейромант", Уильям Гибсон – кибернетическое пространство и хакеры
Этот роман в свое время собрал "тройную корону" престижных наград: "Премия Хьюго", "Премия Небьюла" и "Премия Филиппа Дика". Именно им вдохновлялись создатели кинофильма "Матрица". А еще он предсказал появление киберпространства и хакеров.