Как в воду глядели: научно-фантастические книги, в которых "предвидели" будущее

1 "Путешествия Гулливера", Джонатан Свифт - две луны Марса Когда Гулливер находится на плавающем острове Лапута, его ученые замечают, что у Марса есть две луны. Забавно, но спустя 150 лет, в 1877 году уже реальные астрономы смогли подтвердить эту "литературную догадку". На орбите Марса действительно две луны.

2 "Франкенштейн", Мэри Шелли – трансплантация Пускай описанные методы в "Франкенштейне" и очень грубые, однако нельзя отрицать того факта, что Мэри Шелли смогла предугадать будущее нашей медицины. Сегодня трансплантология уже не кажется чем-то фантастическим.

3 "Двадцать тысяч лье под водой", Жюль Верн – подводная лодка Произведение было опубликовано в 1870 году. До создания электрических подводных лодок оставалось еще много десятилетий. Произведения Жюль Верна в целом оказались очень "пророческими".

4 "Взгляд назад", Эдвард Беллами – пластиковые карты В своем утопическом романе Беллами смог предсказать появление кредитных карточек за 63 года до их появления. Сегодня эта вещь есть фактически у каждого человека, который зарабатывает себе на хлеб.

5 "Освобождённый мир", Герберт Уэллс – ядерное оружие Пускай бомба Уэллса оказалась всего-навсего гранатой, однако те идеи, которые в нее заложил писатель, во многом оказались пророческими. Спустя несколько десятилетий люди действительно создадут самое страшное оружие в своей истории.

6 "О дивный новый мир", Олдос Хаксли – перенаселение и "волшебные" таблетки В своем романе Хаксли смог предсказать сразу несколько вещей. Во-первых, он угадал с проблемой перенаселения на планете Земля. Во-вторых, он предугадал появление медицинских препаратов, влияющих на настроение.

7 "1984", Джордж Оруэлл – "Большой брат" Джордж Оруэлл хорошо понимал общественные процессы. Стоит ли удивляться сегодня тому, что уже после Второй мировой войны писатель смог понять, что наше общество идет к тотальной цензуре и слежке за всеми и каждым.

8 "451 градус по Фаренгейту", Рэй Бредбери – наушники Дистопический мир Бредбери предсказал появление телевизоров с плоскими экранами, наушники и еще многие другие вещи. Novate.ru особенно рекомендует к прочтению эту замечательную книгу.

9 "Киборг", Мартин Кайдин – бионические имплантаты За 41 год до появления первых бионических конечностей появилась книга Кайдина. Собственно в ней автор и предугадал появление бионических частей тела. На деле все не так эпично, однако есть над чем подумать, особенно, когда речь заходит о будущем.