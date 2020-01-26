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Книги о попаданцах, ставшие всемирной классикой

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Книги о попаданцах, ставшие всемирной классикой
14:53 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости культуры:Жанр попаданчества несправедливо многими считается низкосортным. Уверяем вас, это далеко не так.

  • 1

    "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура", Марк Твен

    Роман был написан задолго до того, как сформировалось понятие жанра о попаданцах. Хотя основателем жанра о путешествиях во времени принято считать Герберта Уэллса, мистер Клеменс (ака Марк Твен) опередил своего коллегу на 6 лет, создав эту потрясающую историю. XIX век, обычный парень-янки теряет сознание во время драки и неясным образом просыпается в Средневековье. Будучи редкостным прохвостом, наш герой умело выдает себя за могущественного мага, утерев нос самому Мерлину.

  • 2

    "Автостопом по галактике", Дуглас Адамс

    Это гениальное произведение Адамса было экранизировано и по праву входит в число самых смешных в мире книг. Собственно, это не один роман, а целый цикл увлекательных и смешных историй. Артур Дент был самым обычным человеком, пока раса внеземных бюрократов не решила убрать его дом, а заодно и всю планету. Вот уж попал, так попал… Артур заводит дружбу с инопланетянином, путешествующим по галактике автостопом. Наших героев ждут феерические приключения!

  • 3

    "Чародей поневоле", Кристофер Сташеф

    Сюжет повествует о Роде Гэллоугласе, который бороздит глубины космоса в поисках сообществ, где надо установить демократию. Корабль Рода выходит из строя на планете, где царит подобие Средневековья. Загрузив искусственный интеллект своего корабля в робота-коня, Род отправляется исследовать терра инкогнита. В этом мире царит самая настоящая магия, поэтому парня на говорящем коне по ошибке принимают за величайшего в мире колдуна. Одна из лучших книг в жанре фэнтези с элементами научной фантастики. Роман входит в "Чародейский цикл" Сташефа.

  • 4

    "Иван Васильевич", Михаил Булгаков

    Для многих Булгаков – автор серьезных романов с трагичными сюжетами. Однако Михаил Афанасьевич был очень разноплановым писателем. Фантастика и сатира не были ему чуждыми. Безумную популярность малоизвестной пьесе принесла экранизация "Иван Васильевич меняет профессию",, которая теперь считается одним из ярчайших примеров советской научной фантастики. Гениальный ученый Тимофеев создает машину времени, пронзающую саму материю. Во время демонстрации работы прибора управдом и хитрый воришка Жорж Милославский переносятся во дворец Иоанна Грозного. Испужавшись демонов окаянных, царь спешно выбегает из своих хором и попадает в московскую квартиру. Машина времени вышла из строя. Пока Тимофеев пытается вернуть всех на свои места, нашим героям придется выживать в непривычных для них временах.

  • 5

    "31 июня", Джон Бойнтон Пристли

    Душевная повесть британского писателя легла в основу советского мюзикла. Получился великолепный фильм, где сказочные герои живут в современном мире. События происходят 31 июня (на самом деле такого дня не бывает, в июне лишь 30 дней). Современный (для автора) парень видит образ красивой девушки и влюбляется в нее. Он еще не знает, что дама его сердца – средневековая принцесса, которую король отец спешит выдать замуж. Между влюбленными не только расстояние, но и целые века. Следуя на зов своих сердец, Мелисента и Сэм путешествуют сквозь века, но никак не могут застать друг друга в нужном времени. Лишь магия Мерлина поможет нашим героям воссоединиться.

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