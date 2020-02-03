Ждем с нетерпением: захватывающие книги марта 2020 года

1 "Земляничный вор", Джоанн Харрис Вы еще не забыли о нашумевшей мелодраме "Шоколад", вошедший в списки "вкусных" фильмов о поварах? Та лента была снята по роману Джоанн Харрис. Поклонники истории Виенн Роше с удовольствием узнают о продолжении жизни талантливой девушки-кондитера. Старенький горожанин внезапно завещал дочери Виенн земляничный лес. Зачем и что теперь делать с этим таинственным уголком земли? Тем временем в городе появляется тату-мастерица. Она увлекает жителей своим искусством так же, как Виенн когда-то завлекла их своими конфетами.

2 "Троллий пик", Уна Харт Произведение Уны Харт точно заинтересует фанатов интригующих книг об исчезнувших без вести. Юная Грейс была шокирована невероятной новостью: ее мать не просто исчезла, а исчезла из самолета во время полета. Как такое возможно? Девчушка осталась совсем одна, но тут появилась тетушка, предложившая Грейс кров. Тетя явно не от мира сего, даже есть не хочет, мол, еда для нее безвкусная, а кофе такой… ну, словно пьешь жидкие конспекты по математике. Каким странным оказался и теткин дом: тут повсюду решетки, запертые двери и какие-то красные туфельки. Зачем это все и куда же, в конце концов, подевалась мама?

3 "Три цвета любви", Олег Рой Олег Рой – популярный современный писатель, которому одинаково хорошо удаются как юмористические жанры, так и драматические. Эта книга обещает стать захватывающим детективным триллером, по мотивам которого не грешно и фильм снять. Главная героиня жила беспечно, пока не пропал ее муж. Все полетело кувырком: бандиты хотят отнять у неофициальной вдовы бизнес, да тут еще и девица беременная заявилась, утверждая, что ждет ребенка от пропавшего мужа героини.

4 "Мулан", Элизабет Рудник Весной 2020 года состоится крупная премьера фильма "Мулан", в основу которого лег популярный диснеевский мультик, созданный по мотивам древней азиатской легенды. Поклонники храброй красавицы-воина уже с нетерпением ждут выхода книги о приключениях необычной героини. Мулан совершенно непохожа на большинство диснеевских героинь. Она вовсе не какая-то там девица в беде, ждущая спасения. Отнюдь! Мулан не хуже любого мужчины даст отпор врагам.

5 "Неоконченная исповедь", Януш Вишневский Первый же роман Януша Вишневского привлек к автору колоссальное внимание читателей и критиков. Если вам понравился дебют "Одиночество в сети", то вы наверняка оцените и этот сборник коротких рассказов. Януш в свойственной ему манере затронет самые актуальные для многих вопросы: о любви, предательстве и дружбе.

6 "Это гиблое место", Александра Кристо Роман обещает положить начало захватывающему одноименному циклу. Главные персонажи удивят вас своей неординарностью, ведь они – отпетые мошенники всех мастей. Они бы вполне успешно проворачивали бы свои грязные делишки и дальше, если бы не роковая ошибка. Тавия, давно жаждавшая распроститься с преступной жизнью, невольно совершила самый страшный проступок. По ее вине магия вынуждает горожан сходить с ума. Как остановить повальное безумие?

7 "Последний выдох", Тим Пауэрс Бессмертие – мечта многих, хотя оно сопровождается жуткими последствиями: все твои близкие умирают, а ты все живешь и живешь… Добыть бессмертие в этом мире – задача нелегкая, но вполне осуществимая. Достаточно выпить последний выдох умирающего, поглотив его душу. Наши герои разными путями сталкиваются с вопросами жизни и смерти, но их жизненные тропы непременно пересекутся.

8 "Мы кровь и буря", Кесия Люпо Это произведение Люпо по праву оценят поклонники жанра young adult. Книга обещает стать увлекательным фэнтези, открывая собою одноименную серию романов. Это история двух девушек: Лины и Констанции. В чем-то разные, в чем-то удивительно похожие наши героини ищут безопасное место под солнцем в мире, где царит магия.

9 "Сестра ветра", Люсинда Райли Смерть приемного отца собрала под одной крышей шесть девушек. Они сестры, у них разные пути, но общая судьба. Трагичное событие в семье приоткрывает тайну происхождения девушек. Оказывается, у них есть еще одна сестра – седьмая… Где же она и как ее отыскать?