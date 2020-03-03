Французы стали скупать культовый роман Альбера Камю "Чума"

Новости культуры:Во Франции из-за COVID-19 вырос спрос на роман "Чума" Альбера Камю.

С начала 2020 года во Франции вырос спрос на роман писателя Альбера Камю "Чума", на фоне распространения нового китайского коронавируса.

Об этом передает УНН со ссылкой на Bfmtv.

Французские СМИ отмечают, что интерес читателей к произведению Камю совпал с распространением коронавируса.

Причем, СМИ Франции обращают внимание, что во время атак 13 ноября 2015 года так же возрос интерес читателей к произведению Эрнеста Хемунгуея о Париже "Праздник, который всегда с тобой".

По информации Edistats, продажи "Чумы" в издательстве La Peste резко выросли по сравнению с 2019 годом. Продажи издание Folio достигли своего пика в конце января - около 1700 экземпляров.