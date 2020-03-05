Скачать
Четверг, 05.03.2020
В Украине с апреля запустят автофиксацию нарушений ПДД
В Украине с апреля запустят автофиксацию нарушений ПДД
Кто вошел в Кабмин Шмыгаля: что известно о новом правительстве
Кто вошел в Кабмин Шмыгаля: что известно о новом правительстве
Свитолина отказалась выступать в парном разряде Монтеррея
Свитолина отказалась выступать в парном разряде Монтеррея
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 марта

Конкурс "Лучший книжный дизайн" начал прием заявок

Конкурс "Лучший книжный дизайн" начал прием заявок
10:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры:Конкурс "Лучший украинский книжный дизайн" стал уже постоянным событием не только в программе "Книжного Арсенала", но и в календаре мероприятий Goethe-Institut.

Конкурс "Лучший книжный дизайн", который проводит X Международный фестиваль "Книжный Арсенал" в сотрудничестве с Goethe-Institut в Украине и при поддержке Франкфуртской книжной ярмарки и Фонда Buchkunst, начал прием заявок.

Об этом сообщается на сайте Мистецького арсенала.

"К участию в конкурсе украинские издательства могут подавать книги, которые были напечатаны в период с мая 2019 года по апрель 2020-го и не были заявлены к конкурсу ранее и созданные украинскими дизайнерами / иллюстраторами. Участие в конкурсе бесплатное", - говорится в сообщении.

Как отмечается, победители будут выбраны в номинациях:

  • книги для чтения (книги, в которых доминирует текстовая часть; поэзия, проза, фикшн, нон-фикшн);

  • визуальная книга (издания, в которых доминирует визуальная часть; издания об искусстве, альбомы, фотокниги, каталоги, книги с большим количеством изображений, графические романы и тому подобное);

  • детская книга (детские и подростковые книги разных жанров и видов, детские графические романы);

  • утилитарная книга (преимущественно прикладного характера, нон-фикшн, научно-популярная, научная, учебная литература, путеводители, кулинарные издания и т. п.);

  • эксперимент (самиздат, фотокниги, артбуки и лимитированные издания, зины, графические романы и т. п.).

Подать заявку для участия можно по этой ссылке. С условиями конкурса и критериями оценки можно ознакомиться здесь.

Как подчеркивает директор Мистецького арсенала Олеся Островская-Лютая, очень важна визуальная эстетическая составляющая книги, для ее развития проводится конкурс на лучший книжный дизайн.

Финалисты Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцыка
Финалисты Международного конкурса по украинскому языку имени Петра ЯцыкаЧитать полностью

"Мы с удовольствием наблюдаем развитие этого направления, с каждым годом увеличивается количество конкурсантов - как от известных издательств, так и от небольших студий. Мы с радостью знакомим посетителей Книжного Арсенала с самыми красивыми книгами Украины и спасибо партнерам, что победители конкурса могут представлять нашу страну на мировых конкурсах", - отмечает она.

"Это нашло и международное признание: победительница украинского конкурса 2018 года Творческая мастерская "Аґрафка" получила бронзовую медаль на Лейпцигском книжном ярмарке 2019 году в конкурсе фонда Buchkunst "Самые красивые книги всего мира". Это является огромным стимулом для нас и в дальнейшем продвигать конкурс как площадку для критически-эстетического дискурса относительно профессионального дизайна", - говорит Келер.

Конкурс "Лучший книжный дизайн" проходит в пятый раз. Он был инициирован в 2016 году. Победители представляют украинский книжный дизайн в международном соревновании, которое организует немецкий фонд Buchkunst, а издания-победители экспонируются на международных книжных ярмарках в Лейпциге и Франкфурте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Литература, Книжные конкурсы, Лучший книжный дизайн, Книжный дизайн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
02 Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
03 ТОП 7 опасных веществ из привычного обихода, которые приводят к смерти
04 Итоги дня 4 марта: Зеленский в Раде, новый Кабмин и коронавирус в Украине
05 Вятрович о ротациях в Кабмине: Это только имитация изменений, изменений не происходит
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе четверо украинских бойцов получили ранения
На Донбассе четверо украинских бойцов получили ранения
Коронавирус в мире: число инфицированных превысило 94 тысяч человек
Коронавирус: число инфицированных превысило 94 тысяч
Популярная туристическая страна вводит визы
Популярная туристическая страна вводит визы
Как попросить домового найти вещь или деньги в квартире
Как попросить домового найти вещь или деньги в квартире
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь