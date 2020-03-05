Конкурс "Лучший книжный дизайн" начал прием заявок

Новости культуры:Конкурс "Лучший украинский книжный дизайн" стал уже постоянным событием не только в программе "Книжного Арсенала", но и в календаре мероприятий Goethe-Institut.

Конкурс "Лучший книжный дизайн", который проводит X Международный фестиваль "Книжный Арсенал" в сотрудничестве с Goethe-Institut в Украине и при поддержке Франкфуртской книжной ярмарки и Фонда Buchkunst, начал прием заявок.

Об этом сообщается на сайте Мистецького арсенала.

"К участию в конкурсе украинские издательства могут подавать книги, которые были напечатаны в период с мая 2019 года по апрель 2020-го и не были заявлены к конкурсу ранее и созданные украинскими дизайнерами / иллюстраторами. Участие в конкурсе бесплатное", - говорится в сообщении.

Как отмечается, победители будут выбраны в номинациях:

книги для чтения (книги, в которых доминирует текстовая часть; поэзия, проза, фикшн, нон-фикшн);

визуальная книга (издания, в которых доминирует визуальная часть; издания об искусстве, альбомы, фотокниги, каталоги, книги с большим количеством изображений, графические романы и тому подобное);

детская книга (детские и подростковые книги разных жанров и видов, детские графические романы);

утилитарная книга (преимущественно прикладного характера, нон-фикшн, научно-популярная, научная, учебная литература, путеводители, кулинарные издания и т. п.);

эксперимент (самиздат, фотокниги, артбуки и лимитированные издания, зины, графические романы и т. п.).

Подать заявку для участия можно по этой ссылке. С условиями конкурса и критериями оценки можно ознакомиться здесь.

Как подчеркивает директор Мистецького арсенала Олеся Островская-Лютая, очень важна визуальная эстетическая составляющая книги, для ее развития проводится конкурс на лучший книжный дизайн.

"Мы с удовольствием наблюдаем развитие этого направления, с каждым годом увеличивается количество конкурсантов - как от известных издательств, так и от небольших студий. Мы с радостью знакомим посетителей Книжного Арсенала с самыми красивыми книгами Украины и спасибо партнерам, что победители конкурса могут представлять нашу страну на мировых конкурсах", - отмечает она.

"Это нашло и международное признание: победительница украинского конкурса 2018 года Творческая мастерская "Аґрафка" получила бронзовую медаль на Лейпцигском книжном ярмарке 2019 году в конкурсе фонда Buchkunst "Самые красивые книги всего мира". Это является огромным стимулом для нас и в дальнейшем продвигать конкурс как площадку для критически-эстетического дискурса относительно профессионального дизайна", - говорит Келер.

Конкурс "Лучший книжный дизайн" проходит в пятый раз. Он был инициирован в 2016 году. Победители представляют украинский книжный дизайн в международном соревновании, которое организует немецкий фонд Buchkunst, а издания-победители экспонируются на международных книжных ярмарках в Лейпциге и Франкфурте.