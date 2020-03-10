Приятного чтения и хорошего настроения: топ книг апреля 2020 года

1 "Как приготовить кролика, спасти душу и найти любовника. Заметки истинной викторианской леди на все случаи жизни", Элспет Марр Вот такое вот длинное, но при том необычайно интригующее название у книги, которая обещает удивить нас необычными фактами о временах правления королевы Виктории. Наверняка это произведение придется по душе поклонникам викторианских сериалов.

2 "Тебя убьют первым", Анна и Сергей Литвиновы Некто убил бывшего коллегу Рыжова, который как раз собирался сообщить приятелю какую-то ценную информацию. Внучка Иноземцева берется расследовать это странное преступление. Есть ли здесь связь с освоением космоса? Эта книга станет идеальным выбором ко Дню космонавтики, который празднуется в середине апреля.

3 "Пророк", Майкл Корита Двадцать лет минуло со дня, когда неизвестный выкрал и убил сестру Адама и Кента. Теперь каждый из братьев по-своему справляется с горем. Старший стал частным сыщиком и горит жаждой мести, попутно работая на представителей криминального мира. Младший же избрал путь всепрощения. Кент ударился в веру, работает тренером и ведет благочистивую жизнь. Каждый из них винит другого в гибели сестры. Однако новое несчастье с очередной девушкой заставит братьев позабыть о вражде.

4 "Дерзкая темная ночь", Кристина Лорен Оливер рвет шаблонные представления о владельцах магазинов комиксов, ведь парень необычайно сексуален. Лола же избрала схожую профессию, создавая популярные графические романы, от которых даже в Голливуде без ума. Схожесть интересов наших героев привела к искре чувств и к свадьбе в Лас-Вегасе. Однако быстрые свадьбы часто заканчиваются не менее быстрыми разводами. Есть ли любовь после развода?

5 "На что способна умница", Салли Николс На дворе начало XX века – время активной борьбы женщин за равноправие. Их точку зрения не разделяют даже многие представительницы прекрасной половины человечества. А что уж говорить о мужчинах, привыкших править бал во всех сферах жизни? Как же непросто быть целеустремленной и умной в таком замшелом обществе… Грядет первая мировая война. Быть может, именно этот чудовищный период в истории покажет, что женщины способны быть равными мужчинам во всем?

6 "Даже если я упаду", Эбигейл Джонсон В 17 лет жизнь Брук полетела псу под хвост. Именно тогда ее брат убил своего самого лучшего друга. Утратив двух самых близких людей одним махом, девушка впадает в бездну отчаяния. Брук отказывается от своей заветной мечты построить успешную карьеру в фигурном катании. Но вот однажды судьба сводит ее с младшим братом покойного Кэлвина. Брук испытывает к Хиту глубочайшую симпатию, однако он держится на расстоянии от сестры Джейсона, убившего его брата. Как быть, когда тебя винят в грехах твоих близких?

7 "Внутренняя война. Том 2", Стивен Дональдсон Продолжение романа, о котором мы упоминали в подборке самых увлекательных книг февраля 2020 года. После установления зыбкого мира между недавними врагами возникает вопрос: как долго продлится эта хрупкая иллюзия покоя? Неужели грядут новые беды?

8 "Дотянуться до звезд", Эмма Скотт Можно ли одновременно любить двух совершенно разных людей? Главную героиню очаровывает нежный романтик Коннор, у которого истинная душа поэта. С другой стороны ее непреодолимо тянет к Уэстону – парню вредному, заносчивому и угрюмому. Коннора и Уэстона призывают на военную службу. Моля Бога о спасении хотя бы одного из них, она все равно боится сделать окончательный выбор.

9 "РогА Добра", Вика Кисимяка Не в первый раз произведение данного автора оказывается в нашей подборке. Про роман "АДвокат" (входящая в этот же цикл) мы рассказывали в подборке лучших книг июля 2018 года. Главный герой при жизни был адвокатом, а теперь (как и положено всем адвокатам) коротает время в Аду. Ему предстоит распутать сложное дело.