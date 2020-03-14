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"Гарри Поттер" ушел с молотка за $152 тысяч

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Книга "Гарри Поттер и философский камень" ушла с молотка за $152 тысяч
16:20 Сегодня Телеграф gordonua.com Фото: Instagram

Новости культуры:Лондонский аукционный дом продал книгу с автографом Джоан Роулинг.

Один из экземпляров первого издания книги "Гарри Поттер и философский камень" с автографом Джоан Роулинг был куплен на аукционе 11 марта за $152 тыс., сообщается на официальном сайте аукционного дома Bonhams.

Купленный экземпляр был издан в 1997 году издательством Bloomsbury и ранее принадлежал литературному агенту Роулинг, которая уговорила редакторов издательства опубликовать повесть тогда еще начинающей писательницы.

"Бриони – самый важный человек, которого я когда-либо встречала в очереди за подписью книги, и первый человек, увидевший потенциал Гарри Поттера", – написано рукой Роулинг на форзаце раритетного экземпляра книги.

Любимые произведения знаменитых и богатых

Ранее представленный на аукционе экземпляр был продан за $78 тыс.

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Все по теме:

Аукцион, Роулинг, Гарри Поттер, Гарри Поттер и философский камень, Bonhams, Bloomsbury, Бриони Эванс.
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