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История повторяется: книги, в которых события напоминают пандемию коронавируса

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История повторяется: книги, в которых события напоминают пандемию коронавируса
21:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Издания, в которых можно увидеть параллели с событиями 2020 года.

Самоизоляция и распространение вируса – это знакомый сюжет многих книг.

Во время пандемии коронавируса журналисты ВВС решили обратить внимание на романы, где описаны события сегодняшнего дня: начиная с первых признаков эпидемии до худших времен и возвращения к обыденной жизни.

Книги показывают, что человечество это уже переживало и, что главное, – выжило.

"Дневник чумного года", Даниэль Дефо

Книга стала своеобразной хроникой Великой чумы. Даниэль Дефо на примере Лондона 1665 года показал реалии того времени и страшные последствия эпидемии.

Все началось, как и в настоящем времени. В мире распространились слухи о том, что в Нидерландах бушует мор. Впоследствии загадочная смерть указывает, что болезнь вышла за пределы государства. Поэтому власть принимает решение о запрете массовых собраний и любых пиров и просит людей оставаться дома. Однако ничто, как пишет Даниэль Дефо, "не было более смертельным для жителей этого города, чем обычная халатность". Эпидемия унесла жизни многих людей, а после нескольких месяцев на улицах Лондона вернулась привычная рутина.

"Чума", Альбер Камю

Сюжет романа-притчи "Чума" Альбера Камю также изобилует параллелями с событиями настоящего. Местные лидеры сначала не обращают внимания на слова медиков, которые наблюдают за массовыми смертями крыс. Объяснить аномалию врачи не могут, поэтому власть медлит с действиями, что приводит к масштабной эпидемии. 

Это можно было проследить и в 2020 году, когда медик Ли Вэньлян обратил внимание на странную пневмонию, унесшую жизнь его пациента. Мужчина распространил информацию среди коллег, однако на следующий день был вызван в полицию на допрос за "лживые заявления".

"Бледный конь", Кэтрин Энн Портер

В то же время в книге Кэтрин Энн Портер "Бледный конь" можно почитать о людях, которые находятся на самоизоляции и видят опустошенные города во время эпидемии испанки. Также описывается течение болезни, которая сопровождается сильной лихорадкой, что напоминает симптомы коронавируса.

"Год потопа" Маргарет Этвуд

Современная книга показывает читателям, как один сумасшедший ученый сумел уничтожить четвертую часть населения Земли. Он создал вирус, который распространил среди людей. По сюжету, уцелели две кардинально разные женщины – менеджер Тоби и танцовщица Рен. Они пытаются восстановить свою привычную жизнь после беспощадной пандемии и находят других, кто смог выжить.

"Станция "Одиннадцать", Эмили Сент-Джон Мандел

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Кроме этого, в 2014 году в свет вышел новый роман Эмили Сент-Джон Мандел "Станция "Одиннадцать". Книга рассказывает о вирусе, который уничтожает 99% населения. Но как пандемия повлияет на людей, которым удалось выжить?

Конечно, книги не имеют четкого рецепта, как преодолеть коронавирус в 2020 году. Однако они демонстрируют всему человечеству: карантин – временная изоляция, которая поможет спасти жизни миллионам.

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