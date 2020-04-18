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Как подружиться с ребенком: три полезные книги для родителей

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Как подружиться с ребенком: три полезные книги для родителей
16:35 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: unsplash.com

Новости культуры:Три познавательных книг, которые помогут найти общий язык с ребенком.

  • 1

    Эта подборка книг откроет глаза на существующие методы воспитания, а также помогут объясниться всем членам семьи.

    Родители в шоке, По Бронсон, Эшли Мэрримэн

    Эшли Мэрримэн - журналистка, автор бестселлеров New York Times - Наука о победе и поражении и Родители в шоке. Ее идеи меняют взгляды на жизнь, в том числе творческий подход к науке. Она исследует новейшие научные достижения, чтобы понять, как характер влияет на лидерство и успех - как научить людей быть лучшими.

    По Бронсон - американский писатель и журналист, автор пяти книг, одна из которых стала бестселлером New York Times. Статьи По Бронсона и Эшли Мэрримэн написанные для New York Magazine, выиграли журналистскую премию Американской ассоциации содействия развитию науки, а также Награду Кларион Ассоциации женщин в сфере коммуникаций.

    Родители в шоке - одна из самых влиятельных книг о детях, когда-либо издававшихся, ведь она предлагает с новой, революционной, точки зрения взглянуть на детей. Авторы занимаются глубоким анализом научных фактов и приходят к выводу, что большинство стратегий современного общества по воспитанию детей на самом деле приводит к обратному результату, поскольку ключевые повороты в науке были не замечены. Эта книга не похожа на пособие для родителей - она рассказывает о том, как мы растем, учимся и живем. Она объясняет, почему на самом деле воюют родные братья и сестры, почему белые родители не говорят о расе и идет ли детям на пользу изучение вопроса цвета кожи, почему члены приемной комиссии в детсад считают, что найти одаренного ребенка - искусство, и оказываются неправы в 73% случаев? Все, что вы слышали ранее о воспитании, не сравнится с этой книгой.

  • 2

    Тайная опора. Эмоциональная связь в жизни ребенка, Людмила Петрановская

    Людмила Петрановская - психолог, педагог и публицист. В течение многих лет занималась психологическими проблемами усыновления, в 2012 году создала Институт развития семейного устройства - общественную организацию, обучающую будущих приемных родителей.

    Книга Тайная опора. Эмоциональная связь в жизни ребенка будет полезной как тем, кто только планирует рожать ребенка, так и молодым родителям, ведь в ней изложены основные принципы формирования физического и духовного развития ребенка. В ней автор разбирает все основные периоды детства, а также дает рекомендации родителям по их поведению в зависимости от возраста ребенка. В книге есть разбор детской литературы, фильмов и мультфильмов, а также информация о том, какие системы воспитания используют различные народы с давних времен и до наших дней.

  • 3

    Как дать ребенку все без денег и связей, Дмитрий Карпачев

    Дмитрий Карпачев - украинский психолог и телеведущий. Был ведущим популярных ток-шоу и телепередач с социальным уклоном.

    Эта книга предлагает основательный подход к воспитанию детей, основанный на различных методиках. Тренинг, содержащийся в данном пособии для родителей, рассчитан на 7 недель, за которые можно найти общий язык с ребенком, а также понять, чего же на самом деле хотят дети. Автор дает информацию блоками, рассматривая различные ситуации и риски. Ответив на вопросы, которые Дмитрий Карпачев задает читателям, можно лучше понять себя и своего ребенка, а также уяснить происхождение некоторых явлений в поведении и психологии людей. Кроме полезной информации, которая поможет в воспитании, книга дополнительно содержит стихи, поучительные притчи, цитаты известных людей.

    Книги из этой подборки помогут найти общий язык с детьми и построить с ними здоровые отношения. Они будут полезны как для тех, кто планирует заводить детей, так и для тех, у кого они уже есть.

Какие книги нравятся детям - объяснение ученых

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Дети, Ребенок, Литература, Родители.
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