Как подружиться с ребенком: три полезные книги для родителей

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Эта подборка книг откроет глаза на существующие методы воспитания, а также помогут объясниться всем членам семьи.

Родители в шоке, По Бронсон, Эшли Мэрримэн

Эшли Мэрримэн - журналистка, автор бестселлеров New York Times - Наука о победе и поражении и Родители в шоке. Ее идеи меняют взгляды на жизнь, в том числе творческий подход к науке. Она исследует новейшие научные достижения, чтобы понять, как характер влияет на лидерство и успех - как научить людей быть лучшими.

По Бронсон - американский писатель и журналист, автор пяти книг, одна из которых стала бестселлером New York Times. Статьи По Бронсона и Эшли Мэрримэн написанные для New York Magazine, выиграли журналистскую премию Американской ассоциации содействия развитию науки, а также Награду Кларион Ассоциации женщин в сфере коммуникаций.

Родители в шоке - одна из самых влиятельных книг о детях, когда-либо издававшихся, ведь она предлагает с новой, революционной, точки зрения взглянуть на детей. Авторы занимаются глубоким анализом научных фактов и приходят к выводу, что большинство стратегий современного общества по воспитанию детей на самом деле приводит к обратному результату, поскольку ключевые повороты в науке были не замечены. Эта книга не похожа на пособие для родителей - она рассказывает о том, как мы растем, учимся и живем. Она объясняет, почему на самом деле воюют родные братья и сестры, почему белые родители не говорят о расе и идет ли детям на пользу изучение вопроса цвета кожи, почему члены приемной комиссии в детсад считают, что найти одаренного ребенка - искусство, и оказываются неправы в 73% случаев? Все, что вы слышали ранее о воспитании, не сравнится с этой книгой.