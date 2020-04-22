Скачать
Среда, 22.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский: Будем менять министров, пока не сделаем идеальное правительство
Зеленский: Будем менять министров, пока не сделаем идеальное правительство
ООС: Боевики шесть раз срывали режим "тишины" - из минометов и гранатометов
ООС: Боевики шесть раз срывали режим "тишины"
Хэй: Усик недооценивает Чисору
Хэй: Усик недооценивает Чисору
Viber анонсировал новую функцию
Viber анонсировал новую функцию

Вскоре выйдет новый апокалиптический роман Олега Сенцова

Вскоре выйдет новый апокалиптический роман Олега Сенцова
18:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: instagram.com

Новости культуры:Апокалиптический роман будет иметь название "Другу також варто придбати", который Сенцов написал во время заключения в российской колонии в Якутии в 2017 году.

Уже через месяц мир увидит апокалиптический роман кинорежиссера, сценариста, писателя и общественного активиста Олега Сенцова, который он написал находясь в заключении в колонии в Якутии в 2017 году.

Об этом сообщает "Издательство Старого Лева".

"На страницах книги "Вторую также стоит приобрести" - вымышленные фантастические реалии (внеземная цивилизация, которая якобы стремится спасти людей от них самих) и вполне реальные проблемы человечества - борьба за ресурсы, коллаборационизм, влияние пропаганды на сознание граждан и роль в этом всем маленького человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, как и две предыдущие книги Сенцова - "Жизня" и "Маркетер" - новый роман будет доступен на двух языках: украинском (в переводе Сергея Осоки) и русском (в электронном варианте).

Сам Сенцов рассказал, что роман "Вторую также стоит приобрести" был задуман в рамках трилогии, когда он еще писал свой первый роман "Купите книгу - она смешная". Тогда, в 2010 году, он не думал, что его книги будут изданы. Но пообещал себе, что если первый роман когда-то будет издан, то он напишет второй, а затем, возможно, и третий.

"Уже находясь в заключении, на тот момент в северном якутском лагере в 2017 году, я узнал, что моя книга издана, и начал получать положительные отзывы от простых читателей. Поэтому я начал работу над второй книгой. Работая каждый день, написал примерно за 3 месяца - к счастью, времени в тюрьме достаточно. Через два года, в начале 2019-го, я сделал вторую редакцию и отправил чистовик на свободу, так как не знал, сколько еще мне придется находиться за решеткой (в то же время были отправлены "Маркетер" и сценарий нового фильма)", - сказал Сенцов.

Жена принца Чарльза порекомендовала список книг, достойных для прочтения

По его словам, главная тема романа - это стремление более технически и интеллектуально развитого общества навязать свои правила жизни менее развитому.

"Когда роман только задумывался, я руководствовался неудачным опытом США, их попытками продвижения демократии на Ближнем Востоке, в том числе с применением военной силы. Поэтому действие романа происходит в Америке, но на этот раз прилетают инопланетяне, берут страну под контроль и уже самих американцев начинают заставлять жить по их правилам. Это была первоначальная идея, но когда писался роман, то на него, конечно же, повлияли события 2014 года - оккупация Крыма российскими войсками и коллаборационизм части населения и органов местной власти, которые следовали за ней", - отмечает Сенцов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Литература, Романы, Олег Сенцов, Книги Олега Сенцова, новые романы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
02 Смягчение карантина на транспорте: хотят начать с электричек
03 Ветрено и дождливо: синоптики рассказали, когда ждать потепления
04 Снизят уровень холестерина и очистят сосуды: продукты, которые стоит добавить в рацион
05 Маникюр 2020: стильные идеи френча на весну (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В зоне отчуждения ликвидировали еще один очаг огня
В зоне отчуждения ликвидировали еще один очаг огня
Всемирный банк прогнозирует сокращение денежных переводов из-за коронакризиса
Коронакризис: Всемирный банк дал печальный прогноз
Мобильное приложение: В Украине запустили электронные студенческие билеты
Мобильное приложение: В Украине запустили электронные студенческие билеты
ОП: В Украине стартуют клинические исследования лекарства от COVID-19
В Украине стартуют исследования лекарства от COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь