Вскоре выйдет новый апокалиптический роман Олега Сенцова

Новости культуры:Апокалиптический роман будет иметь название "Другу також варто придбати", который Сенцов написал во время заключения в российской колонии в Якутии в 2017 году.

Уже через месяц мир увидит апокалиптический роман кинорежиссера, сценариста, писателя и общественного активиста Олега Сенцова, который он написал находясь в заключении в колонии в Якутии в 2017 году.

Об этом сообщает "Издательство Старого Лева".

"На страницах книги "Вторую также стоит приобрести" - вымышленные фантастические реалии (внеземная цивилизация, которая якобы стремится спасти людей от них самих) и вполне реальные проблемы человечества - борьба за ресурсы, коллаборационизм, влияние пропаганды на сознание граждан и роль в этом всем маленького человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, как и две предыдущие книги Сенцова - "Жизня" и "Маркетер" - новый роман будет доступен на двух языках: украинском (в переводе Сергея Осоки) и русском (в электронном варианте).

Сам Сенцов рассказал, что роман "Вторую также стоит приобрести" был задуман в рамках трилогии, когда он еще писал свой первый роман "Купите книгу - она смешная". Тогда, в 2010 году, он не думал, что его книги будут изданы. Но пообещал себе, что если первый роман когда-то будет издан, то он напишет второй, а затем, возможно, и третий.

"Уже находясь в заключении, на тот момент в северном якутском лагере в 2017 году, я узнал, что моя книга издана, и начал получать положительные отзывы от простых читателей. Поэтому я начал работу над второй книгой. Работая каждый день, написал примерно за 3 месяца - к счастью, времени в тюрьме достаточно. Через два года, в начале 2019-го, я сделал вторую редакцию и отправил чистовик на свободу, так как не знал, сколько еще мне придется находиться за решеткой (в то же время были отправлены "Маркетер" и сценарий нового фильма)", - сказал Сенцов.

По его словам, главная тема романа - это стремление более технически и интеллектуально развитого общества навязать свои правила жизни менее развитому.

"Когда роман только задумывался, я руководствовался неудачным опытом США, их попытками продвижения демократии на Ближнем Востоке, в том числе с применением военной силы. Поэтому действие романа происходит в Америке, но на этот раз прилетают инопланетяне, берут страну под контроль и уже самих американцев начинают заставлять жить по их правилам. Это была первоначальная идея, но когда писался роман, то на него, конечно же, повлияли события 2014 года - оккупация Крыма российскими войсками и коллаборационизм части населения и органов местной власти, которые следовали за ней", - отмечает Сенцов.