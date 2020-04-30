Узнавай больше и сияй: книги о женской красоте и здоровье

1 "Волосы. Всемирная история", Курт Стенн Эта книга вышла в июне этого года в странах СНГ и сразу стала бестселлером (впрочем, во всем мире ее признали гораздо раньше). А как иначе, если писал ее всемирный эксперт по волосам и их здоровью – Курт Стенн. Он работал с топовыми моделями и звездами Голливуда, а теперь предлагает пройтись по страницам прошлого. По страницам красоты и в первую очередь волос. Мы живем, расчесываемся, купаемся, иногда делаем прически, но не задумываемся о более глубоких аспектах ухода. А ведь прическа и состояние прядей играли не последнюю роль в культурном становлении, в криминалистике, в промышленности, в стандартах красоты. Из этой книги вы узнаете, какая роль отводилась волосам. Зная биологические и культурные аспекты, связанные с ними, вы сможете лучше выглядеть и гораздо внимательнее уделять время прическе.

2 "Интуитивное питание. Как перестать беспокоиться о еде и похудеть", Светлана Бронникова Автор, написавшая эту книгу, имеет впечатляющий послужной список. Проработав энное время в России, сейчас она трудится в США, до этого практиковалась в разных странах мира. Светлана Бронникова трудилась в лучших диетологических и исследовательских центрах, по образованию она клинический психолог, но имеет огромный опыт в диетологии. И она утверждает, что наш лишний вес – это проблема не только гормонов, диет и питания, но и мозга в первую очередь. Определенные паттерны влияют на пищевое поведение и прежде чем кидаться на очередную модную диету, стоит разобраться с собой. Интуитивное питание объясняет вред диет и их кратковременное действие. Оно избавляет от приступов отчаяния, от психологического переедания, от привычки заедать стресс куском торта. Мы едим из привычки, потому что нас с детства учили доедать, мы давимся невкусным, потому что так велят гуру диетологии. Интуитивное питание учит справляться с эмоциями, чтобы они не влияли на рацион, есть, когда голоден, останавливаться, когда сыт, прислушиваться к потребностям организма, а не характера. Такая система позволяет не только в долгосрочной перспективе похудеть, но и быть здоровым.

3 "Наука красоты", Тийна Орасмяэ-Медер, Оксана Шатрова Любая девушка знает, как сложно, а порой кажется даже невозможно выбрать, например, скраб, который точно бы справилось с поставленной задачей и при этом не оставило бы вместо лица химический ожог. При этом если у тебя нет образования косметолога, то стоя в косметическом отделе рядом со всеми этими баночками и скляночками и с умным видом вчитываясь в состав крема, можно испытать панику, граничащую с отчаяньем. Бьюти-новинки появляются каждый день: коллагены, протеины, масло ши, экстракт абрикоса. Где искать правды обо всем этом, можно ли верить интернету? Нет, но можно прочитать одну только эту книгу, чтобы почувствовать себя достаточно подкованным в вопросе. В "Науке красоты" тебе подробно расскажут о самых популярных компонентах косметики, об их сочетании. Подскажут, что действует, а что просто рекламный ход. Как влияет на кожу, есть ли побочные эффекты. В общем, must have. При этом книга написана таким легким и понятным стилем, что ее можно смело брать с собой в отпуск.

4 "Миф о красоте", Наоми Вульф Весьма любопытная и необычная книга, которая одновременно тянет на увлекательный исторический роман, социальное исследование и бьюти-чтиво. Писательница берется проследить, откуда берутся самые популярные мифы о женской красоте и внешнем виде, стереотипы внешности, который часто вредят не менее, чем "часики-то тикают, где ребеночек" или "твое место на кухне, женщина!". Как получилось так, что физическая красота стала для девушек настоящей навязчивой идеей? Почему сейчас так популярны худые барышни, хотя каких-то 100 или 200 лет назад дама в теле была эталоном? Где найти тонкую грань между навязанным мнением и собственной привлекательностью? Такие животрепещущие темы и сделали книгу бестселлером.

5 "Корейские секреты красоты, или Культура безупречной кожи", Шарлотта Чо Вы же видели кореянок? Ну, тех, что в сорок лет выглядят, как в семнадцать. Тех, у которых идеально гладкие лица без морщин и прыщей. Тех, кто без всяких фильтров будто сияет изнутри. Глядя на таких, испытываешь жгучую зависть и страх перед паранормальным, ведь без высших сил тут явно не обходится. Шарлотта Чо тебя убедит, что тут никаких фокусов нет – ловкость рук (и тонна знаний) и никакого мошенничества. Когда девушка приехала в Сеул, она была поражена, что азиатки практикуют совсем другой подход к красоте. Европейцы относятся ко всем кремам и процедурам, как к рутине. Для кореянок это ритуал. К красоте тут относятся, как еще к одной грани здоровья, а в эти два понятия в Корее готовы инвестировать постоянно. В этой книге Шарлотта делится секретами ухода и лайфхаками по-корейски для идеальной кожи.