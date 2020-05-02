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ТОП-5 книг, которые научат вас быть креативными

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ТОП-5 книг, которые научат вас быть креативными
15:58 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Авторы этих книг рассказывают о том, как творчество может быть одновременно фантазийным и логичным и как оно может систематически приводить к мощным результатам.

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    Крис Гриффитс, Мелина Кости. Руководство по креативному мышлению

    Авторы этой книги изобрели воспроизводимую систему, позволяющую людям "открыть" их ум и побеждать в борьбе с профессиональными вызовами, используя силу креативного мышления. Поэтому нам на жизненных примерах продемонстрируют то, как творчество может быть одновременно фантазийным и логичным и как эта традиционно "мягкая сила" может систематически приводить к мощным результатам. В целом это прекрасное решение для всех, кто хочет развивать собственную креативность, способность решать проблемы творчески, в конце концов, формировать собственные возможности добиваться успеха в постоянно и непредсказуемо меняющемся мире.

    Также эта книга является очень практичной в том смысле, что помогает читателю в умственной подготовке к эффективному и творческому решению проблем от начала до конца. "Только за три коротких десятилетия мы стали жить в совсем другом мире! Что это означает? - спрашивают в книге. - Это значит, что сейчас совсем не важно, умные мы или талантливые: мы должны приспосабливаться и развиваться - как в бизнесе, так и личностно. Дилемма заключается в том, что пока все вокруг нас движется, большинство наших сегодняшних умственных навыков не меняется". Решить эти проблемы и призвана эта важная книга.

    Авинаш К. Диксит, Барри Дж. Нейлбафф. Искусство стратегии. Путеводитель к успеху в жизни и бизнесе от экспертов теории игры

    Эта книга для того, кто хочет добиться большего в бизнесе и жизни, используя научно доказанные стратегии, а также для тех, кто увлекается математикой и теорией игр. В целом стратегическое мышление - это искусство превзойти соперника, осознавая, что соперник пытается превзойти тебя. Это также искусство поиска путей к сотрудничеству, даже когда другие управляемы исключительно личной выгодой. Это искусство толковать и выявлять информацию. А еще искусство ставить себя на место другого, чтобы предсказать его поступки и повлиять на них. Авторы книги считают, что умелое стратегическое мышление при таких многочисленных и разнообразных ситуациях и в дальнейшем остается искусством, но в основе его есть несколько простых базовых принципов. Так и возникает целая наука стратегии, а именно - теория игры.

    Хэл Грегерсен. Меняй вопросы /Получай ответы. Генерируй инновации и находи решение

    Автор этой книги - исполнительный директор Центра лидерства Массачусетского технологического института, коуч-тренер, который работал с Adidas, Chanel, Coca-Cola и Disney, - описывает революционный подход к решению самых болезненных проблем на работе и в повседневной жизни. Прочитав эту книгу, вы научитесь формулировать вопросы, которые изменят ваш подход к работе и личной жизни, узнаете, как создать для этого идеальную атмосферу, найти время и настроить мозг. Над идеями, приведенными в книге, автор работал более 10 лет. По его методике Грегерсена создают проекты в Pixar. "На этих страницах я стараюсь донести мысль, что правильно сформулированные вопросы, которые в конечном итоге превращаются в катализаторы, являются главной движущей силой, - пишет автор. - Они разрушают препятствия для мышления (например, предубеждения) и направляют творческую энергию в более продуктивном направлении".

    Райан Холидей, Стивен Генсильман. Сохраняйте спокойствие. Ежедневная инструкция по решению проблем

    Эта книга заставит по-другому взглянуть на окружающую вас реальность, а также научит подходить к решению любых проблем с самообладанием и мудростью. По сути, незаменимое чтиво для того, кто ищет действенные советы, как избавиться от ощущения стресса и спокойно воспринимать кризисные ситуации и повседневные неурядицы. Ведь существуют вещи, которые мы можем изменить, и такие, что нет. Например, как бы сильно мы ни ругались с представителем авиакомпании, которая отменила рейс из-за погодных условий, это не остановит шторм. И как вы ни нервничали в пробке, вы не поедете быстрее. Вы не заставите технику не ломаться в самый неудачный момент, не станете ниже или выше, не родитесь в другой стране. Но нервничая из-за того, что нельзя изменить, мы тратим силы, ресурсы и время, которые могли бы направить на то, на что действительно можем повлиять.

    Шон Эйкор. Большой потенциал. Как добиваться успеха вместе с теми, кто рядом

    В этой книге нам демонстрируют, как открыть скрытые источники потенциала в себе и своем окружении. Поскольку в мире, где царит конкуренция и индивидуальные достижения, мы измеряем и воплощаем свой потенциал совершенно неправильно, стараясь достичь успеха, в том числе и за счет неудач других, мы не только ограничиваем наш потенциал. Таким образом, постоянная борьба напрягает и истощает нас. Вместо этого автор этой книги, опираясь на свои исследования, проведенные в 50 странах, объясняет, что проложить пути к успеху и счастью - это не спортивные соревнования. Даже больше! Успех и счастье почти полностью зависят от нашей способности контактировать и взаимодействовать с другими людьми, учиться друг у друга. Таким образом, когда мы помогаем другим стать лучше, мы сами развиваемся, расширяем границы своих возможностей, повышаем свой потенциал. Именно таким образом автор предлагает проложить новый путь к процветанию в современном мире.

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