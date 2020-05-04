Что нас ждет в будущем: ТОП-5 книг, которые ответят на главные вопросы

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Дон Делилло. Зеро К

В своем творчестве автор этого романа всегда оставался постмодернистом, заигрывая с реальностью и строя свои модели существования. На этот раз он заставляет задуматься над вопросом жизни и смерти в новой версии будущего. По сюжету смерти в романе не существует, главный герой - известный миллиардер - инвестирует средства в лабораторию по ее "устранению", поскольку его жена больна неизлечимой болезнью.

Замысел не очень оригинальный и неоднократно использовался в фантастике, в соответствии с ним человека усыпляют (то есть замораживают) на определенный период, в данном случае - к тому времени, когда врачи научатся лечить болезнь жены миллиардера. Таким образом, больные раком или СПИДом за большие деньги попадают в специальных капсулах в будущее. Впрочем, на этот раз перед нами не фантастика, и роман не был бы международным бестселлером, если бы проблема бессмертия решалась таким "простым" способом.

Дело в том, что главный герой хочет, так же заморозив себя, перенестись с женой в будущее, быть вместе с ней. То же самое он предлагает сделать сыну, который предпочитает жить "живой" жизнью, здесь и сейчас, а не пренебрегать этим даром даже ради родного человека. Как видим, "нравственность" в настоящее время сталкивается с "генетической" проблематикой, если добавить, что у сына миллиардера рождается ребенок и молодой отец не хочет его бросать. Впрочем, "Каждый хочет обладать концом света", - звучит в романе лозунг криогенного бессмертия, но не является ли это признанием неспособности устроить свою собственную жизнь?

Мария Козыренко. Жвачка

Герой этой повести - уличный музыкант, который каждый день стоит на углу улиц с раскрытым футляром из-под скрипки и который на самом деле никогда на ней не играл. Дело в том, что действие этого футурологического произведения-предостережения происходит в те времена, когда любое, даже музыку, можно втиснуть в малюсенькую механическую коробку. Именно туда иногда попадает точно все, даже мечты горожан, которые довольно часто материализуются в весьма неподходящих городах. И тогда чем как не ультиматумом западного мира может показаться несколько страниц из романа Достоевского, которые ошибочно попали на стол восточного владыки. Конечно, причиной любой фантасмагории в нашем эрзац-будущем, где музыкальный инструмент может называться "жвачкой", всегда бывает сумасшедший профессор. Но речь в повести, в которой предусмотрены даже нынешний "федеративный" раздор и война на Донбассе, не только о его вине. В свое время на презентации книги настоящий кобзарь вырезал из бревна свой инструмент, а на видео звучала музыка, которую мы не замечаем в нашей окружающей среде - базарная, уличная, небесная. И не только любовь, которой хватает в повести, способна раскрыть нам глаза и уши на то, что происходит вокруг - на углу, в городе, за стенами очередной адской лаборатории.

Владимир Аренев. Сапиенсы

По сюжету события в этой удивительной истории о нашем далеком будущем происходят в Киеве 2178 года. С одной стороны, все вокруг вроде как сегодня - реалистичное, обыденное, привычное. Впрочем, однажды в один апрельский день также обычный школьник Михаил Неборак познакомился с новичком по имени Александр Ненарок, и мы понимаем, что не все так просто в этом самом будущем. Ведь у нового приятеля нашего героя - две мамы, дедушка-некромант и железное сердце. И как бы там ни было, но это - только начало головокружительных приключений в очередной научно-фантастической повести для подростков от известного в Украине и Европе писателя автора.

Тим О’Райли. ХЗ. Кто знает, каким будет будущее

В этой книге о будущем нам напоминают о том, как привычная жизнь меняется на наших глазах. Uber оставил службу такси без работы, а впоследствии даже водителей планирует заменить самоуправляемыми авто. Airbnb, не имея ни одного собственного отеля, предлагает клиентам больше жилья, чем крупнейшие компании мира. Мы интуитивно чувствуем, что будущее будет совсем другим. И кто знает, каким именно. Из новостей возникает впечатление, что его будут определять компании, которым поверят инвесторы. Но это не так, утверждает Тим О’Райли, которого называют Оракулом Кремниевой долины. "Мы привыкли, что ХЗ выкрикивают на знак вздоха, - напоминает он. - Однако кое-кого смущают и такие тревожат технологии, как искусственный интеллект, беспилотные автомобили и дроны. Люди волнуются, что их детям негде будет работать, потому что рабочие места заграбастают работы. Для этих людей ХЗ - ругательство, они употребляют это выражение с совершенно другими эмоциями".

Роб Гиффорд. Китайский путь. Путешествие в будущее

В этой книге известный корреспондент Национального общественного радио рассказывает о том, как он преодолел расстояние свыше 3000 километров по Трассе 312 от Шанхая до границы с Казахстаном, разговаривая с обедневшими крестьянами, водителями и даже тибетскими монахами. Поэтому на самом деле будущее состоит не только из фантастических картин, но и из реальной жизни. Ведь сегодня Китай - страна глобализации, эффективной экономики и потребительского бума, но это лишь верхушка айсберга, за которой скрыта правда, которую можно увидеть за пределами модернизированных городов. Автор освещает современную жизнь Китая во всех его противоречиях. Эта книга содержит реальные истории из жизни и быта простых китайцев, анализируя которые автор задает себе и каждому из нас вопрос: действительно ли Китай - следующая мировая сверхдержава? Что произойдет с ее культурными традициями? И наконец, кто же они - рядовые китайцы ХХІ века?