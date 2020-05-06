Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Предотвращение распространения COVID-19: В Украине разработали рекомендации для food-бизнеса
Предотвращение распространения COVID-19: В Украине разработали рекомендации для food-бизнеса
Штаб ООС: боевики пять раз нарушали "тишину", есть раненный
Штаб ООС: боевики пять раз нарушали "тишину", есть раненный
Беллью рассказал о силе удара Усика
Беллью рассказал о силе удара Усика
Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях
Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях

Книги, которые рассказывают правду: романы с реальными историями

Книги, которые рассказывают правду: романы с реальными историями
20:05 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости культуры:Вашему вниманию предлагаются книги, которые рассказывают про реальный мир и учат полезным вещам.

  • 1

    Стивен Кинг "Как писать книги"

    Давно хотели написать роман, но не знали, с чего начать? Увлекаетесь творчеством Кинга и хотите больше узнать про автора? Тогда эта книга для вас! Стивен делится секретами писательского мастерства, размышляет о литературе, рассказывает про свою жизнь и творчество. Как начиналась писательская карьера Кинга? Что такое собственный стиль? Какие романы могут стать бестселлерами? Обо всем – в книге. Здесь вы найдете мемуары, воспоминания автора, юмор, полезные советы и даже список любимых произведений Кинга, которые он рекомендует своим читателям.

  • 2

    Раймон Кено "Упражнения в стиле"

    Раймон Кено – французский писатель, который рассмешит вас, но и заставит задуматься. Обычная ситуация: час пик, автобус, человек жалуется, что сосед его толкает… Автор предлагает читателю короткую зарисовку. А дальше начинается магия слова. Одну и ту же историю можно рассказать по-разному, не изменяя сути. Вы прочитаете аж 105 вариантов истории. Каких только стилей здесь нет… Автор научит, как расставить акценты, чтобы превратить обыденность в захватывающий рассказ. Книга будет полезна тем, кто хочет научиться красиво говорить и писать, а так же тем, кто не против посмеяться от души.

  • 3

    Умберто Эко "Таинственное пламя царицы Лоаны"

    Роман, который откроет автора с неожиданной стороны. Творец интеллектуальной прозы попробовал написать простую книгу. Удалось ли – судить вам. "Простая" означает только то, что в романе вы не найдете теории семиотики или анализа постмодернизма. Но книга – познавательная, как и все творчество Эко. Главный герой романа теряет память. Единственное, что он помнит – все книги, которые когда-либо читал. И так, с помощью книг, музыкальных кассет, журналов и комиксов герой пытается вспомнить свою жизнь. Автор приглашает читателя в путешествие по миру памяти. Предлагает почувствовать пламя Лоаны – теплое ощущение, которое возникает, когда из отдельных кусочков воспоминаний складывается реальная картина. Воспоминания героя во многом – воспоминания самого Эко. Книга в мельчайших подробностях рассказывает про жизнь Италии 20-ого столетия. Роман показывает, как история может переплетаться с художественной литературой. "Таинственное пламя" понравится тем, кому интересна культура Италии, а также тем, кто хочет узнать много нового про историю европейских стран.

  • 4

    Михаил Дымов "Дети пишyт Богy"

    Эта книга – эксперимент Дымова. В нем участвовали дети от 6 до 10 лет. Автор предложил детям написать Богу – рассказать что-нибудь или задать любой вопрос. В результате писатель получил больше 3 тысячи ответов: неожиданных, иногда наивных, но главное – живых. Книга покажет, как дети понимают мир и какие вопросы их волнуют. Здесь встретите мысли о жизни и смерти, попытки детей посмотреть на себя со стороны, вопросы, как устроена вселенная и многое другое…

  • 5

    Александр Митта "Кино между адом и раем"

    Любите кино? Тогда обязательно прочитайте эту книгу! Митта – режиссер, сценарист и актер – делится секретами искусства кино. Иллюстрации в книге – самого автора. Митта расскажет, благодаря чему получается хорошее кино, как правильно написать сценарий, как придумать и что "делать" с героем. Вы узнаете, в чем мастерство Шекспира, как сценарист заставляет зрителя сопереживать герою, каким должен быть хороший актер, что такое катарсис и почему нам нравится смотреть фильмы. И все это – с примерами из популярных пьес и фильмов.

  • 6

    Франц Кафка "Письмо отцу"

    Это письмо, которое действительно написал Кафка своему отцу. Правда, отец его так и не прочитал – мать отказалась передать письмо отцу и вернула конверт Францу. Почему? Прочитаете – и все узнаете. А еще поймете многое в творчестве Кафки. Именно отношения с отцом вдохновили Кафку на создание мрачных сюжетов, в которых маленький человек чувствует себя так неуютно… Биографии писателей, их дневники стали настоящим трендом современной литературы – ведь они позволяют взглянуть на реальную жизнь автора. Чтобы полностью понять Кафку – можно не читать длинные дневники, достаточно прочесть одно "Письмо отцу".

  • 7

    Джонатан Фоер "Жутко громко и запредельно близко"

    Искренняя история, рассказанная от имени девятилетнего мальчика, отец которого погиб в теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Роман описывает жизнь одной обычной семьи, которой коснулась беда. Эта книга – документ эпохи. В целом светлая история, правдивый рассказ о счастье и горе не оставит равнодушным даже самого требовательного читателя.

  • 8

    Эрих Фромм "Душа человека"

    Фромм – психолог, который умеет легко и интересно рассказать про свои открытия. Книга понравится тем, кто хочет лучше понимать человека и его поступки. Как в человеке возникает склонность к добру или злу? Что такое нарциссизм и как он связан с "диктаторскими" способностями? Каким бывает насилие – не физическое, а психологическое, замаскированное под добро? И как его распознать? Обо всем – в книге. Фромм, не используя научных терминов, поясняет довольно сложные вещи. Книга подарит много открытий – читатель сможет заглянуть к себе в душу.

  • 9

    Генри Клауд и Джон Таунсенд "Фактор матери"

    Еще одна психологическая книга. Мама – человек, от которого зависит вся будущая жизнь ребенка. Именно мать своими поступками и отношением закладывает характер личности. Мама – это человек, который растит и воспитывает: это родная мать, а может быть и бабушка, няня или даже друг. Книга расскажет про разные типы матерей, разные модели поведения и те результаты, к которым они приводят. Авторы-психологи помогут разобраться с теми проблемами, которые возникли "благодаря" особенностям вашего воспитателя в детстве. Посоветуют, как наладить отношения с матерью. И, конечно, расскажут будущим матерям, как избежать ошибок в общении с ребенком.

  • 10

    Бодо Шефер "Пес по имени Money. Как управлять деньгами"

    Бодо Шефер – финансовый консультант, бизнесмен и писатель. Его книга – пример современного тренда в детской литературе. История написана легко, познавательно и с юмором, поэтому понравится и взрослым. Девочка Кира находит пса, который умеет разговаривать и правильно распоряжаться деньгами. Пес учит ее, как стать успешным человеком в финансовой сфере. Прочитав книгу, дети научатся правильному отношению к деньгам, а взрослые откроют для себя много нового.

Перенесут туда, где Вы не были: самые яркие книги о путешествиях

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Литература, Чтение, Что почитать.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине меняются условия карантина: что изменится с 11 мая
02 Приметы и поверья на 6 мая 2020 года, что категорически запрещено делать
03 7 мая 2020 года состоится опасное лунное затмение
04 Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
05 Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 13 000
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гостаможня: Украина с начала года увеличила импорт курятины в полтора раза
Гостаможня: Украина увеличила импорт курятины в 1,5 раза
Карантин: в Литве продлевают ограничительные меры до лета
Карантин: в Литве продлевают ограничения до лета
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 мая
Tinder расширит функционал: в приложении появится новая функция
Tinder расширит функционал: в приложении появится новая функция
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь