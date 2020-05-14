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Как понять мужчину: топ-5 книг-находок для женщин (Фото)

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Как понять мужчину: топ-5 книг-находок для женщин (Фото)
09:47 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:После прочтения этих пяти книг ты начнешь лучше понимать мужчин.

  • 1

    "Обещать, не значит жениться", Грег Берендт

    Книга, которая поможет понять мужские поступки

    Эта книга перевернет твое представление о поступках и поведении мужчин. Во многих из рассказанных историй и примеров ты узнаешь себя. Автору удалось с юмором рассказать о серьезных вещах и объяснить истинную причину тех или иных поступков мужчин. Но главное, что прочитав эту книгу, ты избавишься от иллюзий, перестанешь придумывать мужчинам оправдания, научишься любить себя и больше не ввязываться в болезненные отношения.

  • 2

    "Секреты счастливых жен", Джон Грэй

    Лучшая книга для девушек о мужчинах

    Хотите научиться понимать своего мужчину и принимать его таким, как он есть? Тогда тебе непременно нужно прочитать эту книгу. На ее страницах ты найдешь много полезной информации о мыслях и чувствах мужчины, а также узнаешь главные мужские секреты. Это позволит тебе не обращать внимание на некоторые мужские поступки, зная, что для них это нормально и научит обходиться без споров и ссор.

  • 3

    "Почему мужчины хотят секса, а женщины любви", Аллан и Барбара Пиз

    Книга о мужской психологии для девушек

    Если ты хочешь научиться понимать мужчину и построить серьезные отношения, то эта книга именно то, что тебе нужно. В ней авторы доступно объясняют, что мужчины и женщины совершенно по-разному воспринимают отношения, любовь и интимную жизнь. А главное, эта книга научит тебя правильно реагировать на поступки противоположного пола и воспринимать человека таким как он есть или просто отказаться от таких отношений.

  • 4

    "50 способов узнать вашего избранника", Тодд Лайн

    Книга о мужчинах и о том, что у них в голове

    Уникальная книга, которая поможет тебе узнать все о твоем мужчине. Прочитав ее, ты сможешь избежать множества смешных и трагических ошибок. Более того, ты овладеешь уникальной системой получения информации, которая позволит досконально изучить своего мужчину и понять, действительно ли он тот человек, который тебе нужен.

  • 5

    "Мужчины с Марса, женщины с Венеры", Джон Грэй

    Книга-руководство по построению отношений

    На страницах этого бестселлера автор не просто раскрывает все тонкости взаимоотношений между мужчиной и женщиной, но и наглядно показывает, что они будто с разных планет. А главное, что книга написана настолько понятно и доступно, что прочитав ее, ты поймешь психологию отношений и научишься понимать свою вторую половинку.

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Все по теме:

Литература, Отношения, Психология, Грег Берендт, "50 способов узнать вашего избранника", Тодд Лайн, Аллан и Барбара Пиз, "Секреты счастливых жен", Джон Грэй.
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