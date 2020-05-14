Как понять мужчину: топ-5 книг-находок для женщин (Фото)

1 "Обещать, не значит жениться", Грег Берендт Книга, которая поможет понять мужские поступки Эта книга перевернет твое представление о поступках и поведении мужчин. Во многих из рассказанных историй и примеров ты узнаешь себя. Автору удалось с юмором рассказать о серьезных вещах и объяснить истинную причину тех или иных поступков мужчин. Но главное, что прочитав эту книгу, ты избавишься от иллюзий, перестанешь придумывать мужчинам оправдания, научишься любить себя и больше не ввязываться в болезненные отношения.

2 "Секреты счастливых жен", Джон Грэй Лучшая книга для девушек о мужчинах Хотите научиться понимать своего мужчину и принимать его таким, как он есть? Тогда тебе непременно нужно прочитать эту книгу. На ее страницах ты найдешь много полезной информации о мыслях и чувствах мужчины, а также узнаешь главные мужские секреты. Это позволит тебе не обращать внимание на некоторые мужские поступки, зная, что для них это нормально и научит обходиться без споров и ссор.

3 "Почему мужчины хотят секса, а женщины любви", Аллан и Барбара Пиз Книга о мужской психологии для девушек Если ты хочешь научиться понимать мужчину и построить серьезные отношения, то эта книга именно то, что тебе нужно. В ней авторы доступно объясняют, что мужчины и женщины совершенно по-разному воспринимают отношения, любовь и интимную жизнь. А главное, эта книга научит тебя правильно реагировать на поступки противоположного пола и воспринимать человека таким как он есть или просто отказаться от таких отношений.

4 "50 способов узнать вашего избранника", Тодд Лайн Книга о мужчинах и о том, что у них в голове Уникальная книга, которая поможет тебе узнать все о твоем мужчине. Прочитав ее, ты сможешь избежать множества смешных и трагических ошибок. Более того, ты овладеешь уникальной системой получения информации, которая позволит досконально изучить своего мужчину и понять, действительно ли он тот человек, который тебе нужен.