Все о "книголюбах": занимательные факты (Фото)

1 Кроме того что чтение — чудесный антидепрессант, стимулятор мозговой деятельности, который обогащает словарный запас, улучшает память, спасает от болезней, развивает аналитическое мышление и фантазию, есть некоторые детали, о которых вы, возможно, не знаете.

2 Если вы не представляете свой день без книги в руках или неделю без как минимум пяти прочитанных произведений, скорее всего, вас иронично называют "книжным червем". А прозвище это пошло от насекомых, которые живут в корешках и переплетах книг. Так что имейте это в виду, если в следующий раз услышите такие слова в свой адрес!

3 Раз уж мы взялись за факты о книгах, то пусть вас не смущает следующий. Возможно, вы удивитесь, но около 70% книг во всем мире покупают женщины.

4 Самая читающая нация – это не Украина, Китай или Испания. Установлено, что это Исландия! Возможно, это связано с погодой, природой или менталитетом. Но каждый год здесь выпускается около 1000 книг с тиражом от полутысячи до десятка тысяч экземпляров. Это не так много на первый взгляд, но из-за того, что в Исландии проживает малое количество людей, выходит примерно 3 книги на 1000 жителей. По подсчетам одного исландского издателя, по идее, каждый шестой житель напишет свой роман. В стране даже есть поговорка «внутри каждого человека живет книга».

5 Кажется, что все любят читать: кто-то — научную литературу, кто-то — развлекательную, кто-то — классику. А если не любят, то точно умеют. Но нет! Неграмотность по-прежнему остается одной из весомых проблем. Каждый пятый взрослый в мире не умеет читать и писать. Самые высокие показатели отмечаются в Южной и Западной Азии, а также в странах Африки к югу от Сахары.

6 Доказано, что во время чтения человек чаще всего смотрит в разные стороны. Причем он может направлять свой взгляд в противоположные стороны, а также линии взгляда могут перекрещиваться.

7 Тот, кто в школе сдавал технику чтения на низкую оценку, будет сейчас сожалеть об упущенном времени и возможностях научиться скорочтению. Потому что установлено, что у тех, кто читает быстрее, – глаза устают меньше. Чтение снижает уровень стресса. А также помогает расслабиться и отвлечься. Возможно, эти факты о книгах для вас не новость. На самом деле, если вы погружаетесь в книгу с головой, неважно, что происходит в вашей личной или рабочей жизни, проблемы отходят на второй план. Поэтому очень полезно, кроме успокоительных и, например, медитаций, находить для себя интересную литературу и отдаваться ей полностью. Трудностей в этот прекрасный момент просто не существует.

8 Библиоклептомания – это безудержная страсть к книгам, а именно желание доставать их незаконным путем. Одним из самых известных людей, который занимался похищением книг, был Стивен Блумберг. Он украл больше 20 тысяч уникальных книг из почти 300 библиотек. Более того, для осуществления своего черного дельца Стивен проникал в библиотеки даже через вентиляционную систему и шахту лифта.

9 В тюрьмах Бразилии создана специальная программа, которая стимулирует заключенных читать. Каждая прочитанная книга уменьшает срок на 4 дня, максимально можно сократить себе срок на 48 дней в год. Согласитесь, идея гениальная, а главное, небесполезная!