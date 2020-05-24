И интересны, и забавны, и познавательны: семь лучших историй для ваших детей

1 Там, где живут чудовища Автор книги и иллюстраций к ней - Морис Сендак. Впервые книга была опубликована в 1963 году. "Там, где живут чудовища" - это история о шаловливом Максе, которого за проказы посадили под домашний арест. Волшебное путешествие, произошедшее в его комнате, подарило ему прозвище "Король дикой природы". Читайте эту книгу своим детям не только на ночь, но и днем, когда они гиперактивны.

2 Щедрое дерево Этот шедевр от Шел Сильверштейн – горько-сладкий рассказ о дереве, которое было настолько щедрым, что отдавало все одному мальчику, пока не осталось ничего. Книга учит сразу нескольким важным урокам, включая важность говорить "спасибо" и "пожалуйста". "Щедрое дерево" - классическая детская книга с картинками, которую можно читать снова и снова.

3 Очень голодная гусеница Эрик Карл написал и проиллюстрировал книгу, которая креативно описывает жизненный цикл бабочки. Эта книга прекрасно подойдет для того, чтобы научить малышей дням недели и названиям некоторых фруктов – яблок, груш, слив, клубники и апельсинов.

4 Жил-был горшок Эта книга будет полезна родителям, чьи дети достигли того возраста, когда их пора сажать на горшок. В начале книги, в качестве вступления к процессу приучения к горшку, автор Алона Франкель описывает части тела ребенка.

5 Баю-баюшки, луна Книга Маргарет Уайз Браун "Баю-баюшки, луна" была впервые опубликована в 1947 году. Это сказка на ночь, в которой ребенок говорит "спокойной ночи" всему, что его окружает. Ребенок может с легкостью выучить книгу наизусть, если читать ее каждый вечер.

6 Бурый медведь, бурый медведь, что ты видишь? Книга для детей ясельного возраста, написанная Биллом Мартином и Эриком Карлом, которая учит детей цветам и их значению. Эта книга настолько легкая и интересная для детей, что ее можно начинать читать с одного месяца.